Presidente de Irán en la ONU: Nuestro país ha sido víctima de terrorismo

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ofreció este miércoles su discurso ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en medio de la guerra contra Estados Unidos.

Texto: Actualidad RT y Telesur

Durante su intervención, el dirigente del país persa mostró imágenes de las víctimas del ataque de EE.UU. del 28 de febrero contra la escuela de Minab, recordando de que se trató de “niños inocentes”.

Además, criticó el discurso del día anterior del presidente de EE.UU., Donald Trump, ante la Asamblea General, lo que llevó a que la delegación del país norteamericano abandonara la sala.

“El presidente de los Estados Unidos nos calificó de terroristas. Nosotros hemos sido víctimas del terrorismo. Vengo de un Irán en el que nuestro estimado líder supremo [Alí Jameneí] fue asesinado sin marco legal ni motivo alguno. Vengo de un Irán donde, en realidad, bombardearon una escuela. Vean a estos niños; estos niños perecieron bajo las bombas y las armas utilizadas por Estados Unidos e Israel. Eran inocentes, no habían cometido ningún delito”, manifestó Pezeshkian.

“Solo nos hemos defendido”

“Aquellos que son terroristas, y que entrenan y protegen a terroristas, nos describen a nosotros como tales. Nosotros solo nos hemos defendido. No somos terroristas. Personas inocentes han sido blanco de ataques cobardes y agresiones impuestas a nuestro país. Y nos defendimos con la mayor firmeza. Estados Unidos e Israel nos atacaron equipados con la última tecnología y sistemas de armas, y nuestro pueblo se mantuvo firme. Sí, nos golpearon, pero no nos arrodillamos. No bajamos la cabeza”, agregó.

“Ellos penetraron en territorios circundantes y atacaron nuestras universidades, nuestros centros de salud, nuestras escuelas, nuestros hospitales y nuestras infraestructuras; todo ello en violación del derecho internacional. Cuando asumí la presidencia, asesinaron a Ismail Haniya [el exlíder político principal de Hamás] en Irán el mismo día de mi investidura. Israel ataca cualquier barrio, en cualquier ciudad y provincia, y comete asesinatos como un verdadero terrorista. En Gaza, más de 80.000 civiles inocentes han sido asesinados, brutalmente asesinados. Cientos de miles han sido desplazados. Están cometiendo un genocidio utilizando las tecnologías que tienen a su disposición”, continuó.

Imposible alcanzar la paz sin garantizar justicia para Palestina

Pezeshkian, se refirió a la causa palestina en su discurso al calificar la situación en la Franja de Gaza como una herida abierta en la conciencia de la comunidad internacional y un símbolo del fracaso de los organismos internacionales.

El jefe de Estado subrayó que es imposible alcanzar una paz verdadera en Asia Occidental sin garantizar la justicia para Palestina y el fin de la ocupación israelí. Asimismo, sostuvo que la resistencia del pueblo palestino continuará mientras persistan los ataques y los bombardeos, argumentando que defender la propia tierra constituye un derecho humano fundamental que no debe ser etiquetado de terrorismo.

Desde el 7 de octubre de 2023, el asedio militar y la campaña de limpieza étnica desatados por Israel contra Gaza han provocado la muerte de 73.919 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y causado 174.977 heridos. De acuerdo con cálculos de las Naciones Unidas, los bombardeos de Tel Aviv han destruido el 90% de la infraestructura de la Franja.

“Buscamos vivir de manera independiente”

En este sentido, el líder persa denunció: “¿Somos nosotros la fuente de la inestabilidad? Solo buscamos vivir de manera independiente“.

Pezeshkian se lamentó: “Vivimos en un mundo en el que los poderosos, en lugar de pensar en la humanidad, la justicia y la democracia, parecen ser los protectores y creadores de inestabilidad y destrucción”.

“En los últimos dos siglos, Irán no ha atacado ningún país ni territorio, aunque siempre nos hemos defendido con firmeza. Sin embargo, ahora se nos acusa de ser una fuente de inestabilidad en la región”, reiteró.

Asunto nuclear

“No buscamos poder para atacar ni cometer actos de agresión. Buscamos energía para el progreso, no para amenazar a las sociedades con armas”, subrayó el presidente iraní.

El jefe de Estado explicó que para Teherán “la tecnología nuclear con fines pacíficos es parte inherente de su progreso”.

“Irán debe ser poderoso para evitar ser amenazado y para evitar que su futuro se vea amenazado. No deseamos utilizar nuestro poder para ejercer hegemonía ni buscamos nuestra seguridad a costa de la inseguridad de otros. En cuanto a la defensa de Irán, nuestros sistemas defensivos se han desarrollado para que nadie piense que el bombardeo de ciudades iraníes quedará sin respuesta”, enfatizó. “Lo decimos claramente: para defender nuestro país, no buscamos el permiso ni la aprobación de nadie“, aseveró.

Mensaje a los vecinos

Pezeshkian también envió un mensaje a los vecinos de Irán en la región, explicando su visión de la situación en el estrecho de Ormuz.

“Vivimos en una región donde la guerra no conoce fronteras; una crisis en un territorio se extiende a las naciones vecinas. Por eso, Irán no ve a sus vecinos como rivales en materia de seguridad. Queremos tener vecinos fuertes en estas aguas, en el estrecho de Ormuz. No podemos permitir que algunos tengan libre acceso y obtengan beneficios de una vía marítima mientras, al mismo tiempo, la utilizan para agredirnos, para imponernos inseguridad y para impedirnos el acceso a nuestras propias aguas”, sostuvo.

“No cederemos ante esto. La expansión del conflicto no conducirá a la seguridad. No se puede sembrar el caos para los países ribereños que buscan seguridad naval“, precisó.

“Mientras persistan la ocupación, la agresión y la injusticia en el mundo, la resistencia continuará. Si se debilita de una forma, resurgirá de otras, tal vez con mayor fuerza aún. En Gaza, a pesar de la matanza implacable y la devastación generalizada, se ha fortalecido la fe del pueblo en la resistencia. Y la resistencia no puede ser destruida por bombas ni por el asedio. Es naturaleza humana. Si se expulsa a un ser humano de su tierra, resistirá. Si sus hogares son objeto de bombardeos, agresiones y ataques, resistirán. ¿Qué otra opción les queda?”, concluyó el líder iraní.

La intervención de Pezeshkian intervención se produce un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, desde el mismo podio de la ONU, presionara a Teherán con una disyuntiva extrema: firmar un pacto que, según él, permitiría a la nación persa reconstruirse, o llevar a la República Islámica “al infierno”.