Película “Alí Primera” es premiada en festival de cine de San Petersburgo

La película venezolana “Alí Primera”, dirigida por Daniel Yegres Richard y producida por Humana Cine, continúa consolidando su recorrido internacional al obtener el Premio a Mejor Largometraje en la primera edición del Festival Internacional de Cine “Luces de la Gran Ciudad”, celebrado del 27 al 31 de agosto en San Petersburgo, Rusia.

Fuente: Prensa Humana Cine

El reconocimiento constituye el principal galardón de la competencia internacional de largometrajes del festival, cuya programación reunió producciones provenientes de 15 países. La ceremonia de premiación se realizó en la histórica Lenfilm, uno de los estudios cinematográficos más emblemáticos de Rusia y una de las principales sedes del encuentro.

“Alí Primera” se impuso en la competencia internacional con una historia profundamente venezolana que continúa encontrando resonancia entre públicos y jurados de distintas culturas. La película recorre la vida y la formación humana, artística y política del cantautor Alí Primera, cuya música se convirtió en expresión de las luchas populares y en parte fundamental de la memoria cultural de Venezuela.

Ante el reconocimiento, el director Daniel Yegres Richard y Juan Carlos Yegres Richard (Director de Fotografía) expresaron mediante un mensaje enviado al festival la alegría y el agradecimiento de todo el equipo de la película, destacando el encuentro entre Venezuela y Rusia a través de la cultura, la música y el cine.

Protagonizada por Eduardo González en el papel de Alí Primera en su etapa adulta, la película cuenta también con las actuaciones de Víctor Manuel Amaya, Mauricio Celimen, Mervis Mosquera y Michelle de Andrade, entre otros. La música está a cargo de Manuel Barrios y Eduardo González. Producida por HUMANA CINE, “Alí Primera” es la primera obra cinematográfica realizada en el marco de La Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida, y nació con el propósito de acercar a las nuevas generaciones a la dimensión humana, artística y social de uno de los creadores fundamentales de la cultura popular venezolana.

Este nuevo reconocimiento se suma al importante recorrido nacional e internacional que la película ha desarrollado desde su estreno en 2024, obteniendo premios y reconocimientos en diversos festivales dentro y fuera de Venezuela. Asimismo, “Alí Primera” fue seleccionada como la película representante de Venezuela ante la 98.ª edición de los Premios Óscar, en la categoría de Mejor Película Internacional y ganadora de el premio La Mariposa de Diamante, otorgado por la Academia Cine Euroasiático, como mejor pelicula no Euroasiática, celebrada en Moscú, en noviembre 2025.

La primera edición del Festival Internacional de Cine “Luces de la Gran Ciudad” se desarrolló con el apoyo del Ministerio de Cultura de la Federación de Rusia, el Gobierno de San Petersburgo y los estudios Lenfilm. Bajo el concepto “la ciudad en el encuadre”, el encuentro reunió cerca de un centenar de películas y desarrolló proyecciones, actividades profesionales, retrospectivas y eventos especiales en distintos espacios culturales de San Petersburgo.

Con este Premio a Mejor Largometraje, “Alí Primera” suma un nuevo reconocimiento internacional y continúa llevando a otras geografías una historia profundamente arraigada en la identidad venezolana, demostrando la capacidad del cine para tender puentes entre pueblos, memorias y culturas.