Cuento de Rongny Sotillo despierta el amor por la lectura y la ilustración en el campamento transitorio César Rengifo

La segunda jornada de “Agosto en colores e historias”, coordinada por Biblioteca Ayacucho, alegró con dibujos y juegos el inicio de semana de las niñas y niños del campamento transitorio César Rengifo, ubicado en la parroquia Altagracia de Caracas.

Prensa MPPC (Texto: Oriana Chirinos / Fotos: Roiner Ross)

El programa de ilustración y lectura comenzó en el campamento el pasado 3 de agosto con la lectura del cuento “Calavera”, de Rongny Sotillo, ilustrado por Miguel A. Guerra. La exploración de esta historia continuó este 10 de agosto, al retomar el texto en el fragmento dedicado a la curación del soldado herido con quien dialoga el Libertador Simón Bolívar. Esta historia está enmarcada en el relato de la victoria de la Batalla Naval de los Frailes (1816).

Para reforzar la comprensión lectora y fortalecer su creatividad y capacidad motriz, los jóvenes ilustraron su mejor versión de un maletín médico de la época, dibujando diversos implementos, medicinas y plantas, con la guía de los artistas José Gregorio Cabello y Hugo Vidal.

El joven Jesús Monagas, de 13 años, contó que lo que más disfrutó fue dibujar y pintar. También reveló que las dinámicas de juegos con sus compañeros del campamento son parte de su cotidianidad.

Arte que acompaña

José Gregorio Cabello, cuentacuentos y dramaturgo, explicó cómo trabajaron en esta segunda jornada la continuidad del cuento, que es uno de los títulos del Plan Nacional de Lectura Bicentenario. En ese sentido, centró la dinámica en las prácticas medicinales del siglo XIX, “porque Bolívar hace especial énfasis en que quiere aprender a hacer medicinas”.

Por su parte, el artista e ilustrador Hugo Vidal resaltó la importancia de actividades como el dibujo y el fomento de la comprensión lectora en la infancia, ya que ayudan a vislumbrar intereses en disciplinas formales como la narrativa. “Son dos artes que se pueden compenetrar”, agregó.

La Ruta de la Esperanza continúa el despliegue de actividades recreativas, artísticas y culturales en cada uno de los campamentos transitorios habilitados por el Gobierno Nacional, llevando dignidad y educación a cada una de las familias afectadas por los terremotos del pasado junio.