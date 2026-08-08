Una jornada de “Canción-Juego” disfrutaron niños del campamento transitorio Andrés Bello

Bajo la sombra de los árboles en los espacios abiertos del campamento transitorio instalado en el Complejo Educativo Andrés Bello, en la parroquia La Candelaria de Caracas, las voces de niños y niñas resuenan al compás del cuatro. Cada pieza musical culmina entre aplausos durante la actividad “Canción-Juego”, facilitada por la promotora cultural Martha González.

Prensa MPPC (Texto: Claudia Hernández / Fotos: Gustavo Quintana)

“Con amor y gratitud por la vida estamos compartiendo esas canciones que nos hacen vibrar el alma”, comentó González. Durante la jornada, los niños tomaron la iniciativa de proponer sus temas preferidos; algunos tuvieron la oportunidad de tocar el cuatro y conocer de cerca este tradicional instrumento musical.

Tras el reciente doblete sísmico, González ha recorrido diversos campamentos transitorios de Caracas y del estado La Guaira para llevar a cabo estas jornadas.

En dichos espacios ha tenido la oportunidad de compartir con jóvenes y adultos mayores afectados por la catástrofe natural, con quienes ya ha vivido momentos de contención emocional a través de dinámicas de entretenimiento con enfoque psicológico. Una de las más significativas ha sido “Vamos a recordar” , en la que los participantes interpretan sus canciones favoritas.

“Ha sido muy interesante esta experiencia con los adultos mayores, porque les permite ejercitar sus neuronas y recordar momentos de la juventud e infancia. La actividad se convierte en un ejercicio cognitivo que tiene base en la psicología y la pedagogía”, explica.

Este despliegue forma parte de la Ruta de la Esperanza, una iniciativa que, a través de la cultura, el deporte, la recreación y la atención integral, ofrece acompañamiento y promueve el bienestar de las comunidades vulnerables.