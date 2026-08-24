Presidenta Delcy Rodríguez: “El futuro está delante de nosotros y nos pertenece”

A dos meses de los devastadores terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se dirigió a la nación en un mensaje transmitido en cadena nacional de radio y televisión . En su intervención, ofreció un balance de las acciones emprendidas durante la emergencia, reconociendo las dificultades que aún persisten, pero trazando un horizonte de reconstrucción y reencuentro nacional.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Prensa Nacional / Imágenes: Prensa Presidencial

Dos meses de una tragedia sin precedentes

“El 24 de junio, los terremotos pusieron al frente una emergencia de una magnitud que no habíamos vivido en nuestra historia”, comenzó Rodríguez. “Miles de familias vieron cambiar su vida en segundos. Hubo quienes perdieron seres queridos, quienes perdieron su vivienda, quienes todavía hoy esperan poder recuperar plenamente su vida cotidiana” .

De acuerdo con el último balance oficial presentado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, la cifra de fallecidos asciende a 6.509 personas, 71 más que el reporte de la semana anterior . Además, 226.696 personas han recibido atención en centros hospitalarios desde el inicio de la emergencia .

La mandataria enfatizó que, para quienes aún no pueden regresar a su hogar, “ninguna cifra es suficiente”, y reconoció que persisten dificultades con servicios como el agua y la electricidad. “Saber que hemos avanzado no significa en modo alguno que el problema esté resuelto”, afirmó, comprometiendo al gobierno a “seguir trabajando sin descanso” .

Reconstrucción y “Plan Despeje Digno y Seguro”

Rodríguez detalló los avances en el Plan Despeje Digno y Seguro, que coordina la remoción de escombros y la recuperación de infraestructura en las zonas más afectadas, principalmente el estado La Guaira . Según la mandataria, se ha retirado el 28% de los escombro, alrededor de 600.790 toneladas .

“Esos escombros no son simplemente materiales que hay que retirar. Allí estuvieron hogares, recuerdos y, en algunos casos, la historia entera de una familia“, dijo Rodríguez, subrayando el carácter sensible de la tarea.

En materia de vivienda, el gobierno ha entregado 335 nuevas viviendas, beneficiando a 1.172 personas, y ha recuperado 1.001 viviendas adicionales. Rodríguez anunció que se adjudicarán más de 4.000 viviendas antes de finalizar el año y que el trabajo continuará “hasta que cada familia afectada tenga una solución”. “Nadie se quedará sin nuestro abrazo y sin nuestra atención”, aseguró .

Presidenta Delcy Rodríguez se dirige a la nación a dos meses del doble terremoto

Economía: crecimiento y estabilidad

En el ámbito económico, la presidenta encargada destacó que Venezuela ha acumulado 21 trimestres consecutivos de crecimiento, con una proyección del 6,5% para 2026, la más alta de América Latina según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) . “Son cifras importantes, pero no son ni con mucho el objetivo final”, matizó, explicando que el objetivo es que este crecimiento se traduzca en “empleo, mejores ingresos para los trabajadores, servicios y oportunidades para las familias”.

Asimismo, informó que la producción petrolera supera los 1,23 millones de barriles diarios, su nivel más alto desde febrero de 2019 . También se refirió a la reducción de la brecha cambiaria, que ha pasado de casi el 30% al 12,3% en los últimos dos meses.

Rodríguez anunció avances en la relación con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que han restablecido vínculos con Venezuela, allanando el camino para asistencia financiera e inversión extranjera .

Reencuentro y transformación del Estado

En un mensaje de reconciliación, Rodríguez afirmó: “Podemos pensar distinto, podemos defender posiciones políticas diferentes, pero tenemos que ser capaces de trabajar juntos cuando están en juego asuntos que nos afectan a todos”. Mencionó acuerdos con sectores de la oposición para temas como la recuperación de activos nacionales y la renovación del Poder Judicial .

Además, anunció la eliminación de las alcabalas policiales en las ciudades, que serán reemplazadas por mecanismos de patrullaje, y adelantó que se trabaja con el Comité Internacional de la Cruz Roja para revisar las condiciones de los centros de reclusión .

“Venezuela tiene que renacer”

“Todavía tenemos problemas importantes por resolver, no hay duda”, admitió Rodríguez. “No voy a decirles que todo está resuelto, pero sí puedo decirles que tenemos claro el camino para avanzar”.

En su mensaje final, la presidenta encargada llamó a la unidad nacional: “El futuro está delante de nosotros y nos pertenece. Venezuela tiene que renacer y tiene que hacerlo desde la espiritualidad y el encuentro, construyendo un país más seguro, más eficiente, más productivo y con más oportunidades para todos”.