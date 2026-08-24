A dos meses de los sismos, balance oficial reporta 6.509 fallecidos y una reconstrucción que avanza con paso firme

El día de hoy se cumplen exactamente dos meses desde aquel 24 de junio en que dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieron el centro y norte de Venezuela, dejando una de las peores catástrofes naturales de su historia reciente . En este contexto, el presidente de la Asamblea Nacional y jefe del Estado Mayor para los Campamentos Transitorios y Viviendas, Jorge Rodríguez, presentó el balance semanal del plan Venezuela Renace, que refleja tanto la magnitud de la tragedia como los avances en la etapa de reconstrucción .

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Prensa Nacional / Imágenes: Redes Sociales

Cifras oficiales: el costo humano

Según el boletín informativo correspondiente a esta semana, la cifra de fallecidos asciende a 6.509 personas, lo que representa un incremento de 71 víctimas mortales respecto al reporte anterior . Asimismo, se contabilizan 6.462 personas rescatadas con vida durante las labores de búsqueda y salvamento .

En cuanto a la atención sanitaria, un total de 226.696 personas han recibido asistencia en centros hospitalarios desde el inicio de la emergencia, lo que subraya el impacto masivo del desastre en la población .

Evaluación de viviendas y esfuerzos de reconstrucción

En el ámbito habitacional, los equipos técnicos han inspeccionado un total de 60.785 viviendas en las zonas afectadas. El estatus de estas edificaciones se distribuye de la siguiente manera:

35.545 viviendas habitables

14.239 viviendas restringidas (con limitaciones de uso)

11.001 viviendas catalogadas como de alto riesgo

A la fecha, se han entregado 335 nuevas viviendas a familias damnificadas, una cifra que se mantiene sin cambios respecto al informe anterior .

Remoción de escombros: un desafío monumental

Uno de los frentes más significativos es la remoción de escombros. Según el reporte, se han recolectado 600.790,70 toneladas, lo que equivale al 28,61% del total estimado de residuos generados por el colapso de edificaciones. La meta final, de acuerdo con estimaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), asciende a 2,1 millones de toneladas, y el proceso podría extenderse hasta un año .

Para agilizar estas labores, se han habilitado 14 Centros de Disposición Temporal (CDT) en el estado La Guaira, la región más devastada. Tres de estos centros están dedicados al tratamiento y trituración de materiales como concreto, acero, plástico y madera, con el fin de reutilizarlos en la reconstrucción. Este enfoque de economía circular busca transformar los escombros en insumos útiles, como bloques, madera plástica y mobiliario urbano .

El Gobierno ha recibido apoyo internacional para esta tarea, incluyendo 20 equipos de alta tecnología donados en préstamo por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que se suman a los más de 650 frentes de trabajo activados y los 11.000 trabajadores desplegados en las zonas afectadas .

Desafíos persistentes

A pesar de los avances, organizaciones no gubernamentales han señalado que la ayuda humanitaria internacional ha disminuido considerablemente en las últimas semanas, mientras miles de personas continúan en refugios temporales en condiciones precarias, enfrentando carencias de agua potable, alimentos e insumos de higiene .

Asimismo, voces de la oposición, como la del diputado Henrique Capriles, han cuestionado la falta de una cifra oficial actualizada de desaparecidos, una demanda que hasta ahora no ha sido respondida por las autoridades .

El Banco Mundial ha estimado los daños físicos directos en 19.600 millones de dólares, y ha advertido que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica del país durante la próxima década .

Compromiso con la resiliencia

Dos meses después de la tragedia, el panorama en La Guaira y otras zonas afectadas muestra signos de recuperación, pero también evidencias de la enorme tarea pendiente. El plan Venezuela Renace continúa sus operaciones, y el Gobierno ha reiterado su compromiso con la reubicación de las familias damnificadas, la rehabilitación de la infraestructura y la restauración de la normalidad en las comunidades golpeadas .

La memoria de las víctimas y la solidaridad del pueblo venezolano se mantienen como pilares en este proceso, que aún tiene un largo camino por recorrer.