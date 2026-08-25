Caracas recibe la 3.ª edición del festival de cine estudiantil “Encuentro en Corto” 🗓

Las miradas emergentes del cine nacional e internacional se darán cita en la Sala Cinemateca del Museo de Bellas Artes (MBA) durante la tercera edición del festival Encuentro en Corto: Cine estudiantil 2026. Organizado por la Fundación Cinemateca Nacional, el evento exhibirá del 26 de agosto al 6 de septiembre 72 obras de jóvenes talentos, acompañadas por espacios de debate y formación profesional.

Texto y Foto: Cinemateca Nacional Esta muestra reúne a más de 17 casas de estudio en una radiografía audiovisual que refleja las realidades, identidades y búsquedas estéticas de la juventud actual. La selección oficial está integrada por 49 títulos de ficción, 22 documentales y una obra de animación, todos producidos entre 2024 y 2026.

La ruta territorial abarca trabajos provenientes de Distrito Capital, Mérida, Monagas, Guárico, Lara, Barinas, Zulia, Cojedes y Falcón, además de una representación especial procedente de Perú para enriquecer el intercambio cultural latinoamericano.

Premios al talento y la voz de la audiencia

Más allá de la proyección en la pantalla grande, el festival otorgará incentivos diseñados para impulsar las carreras de las nuevas generaciones de realizadores. Las categorías de mejor cortometraje documental y mejor cortometraje de ficción reconocerán a sus ganadores con un diploma y un estímulo de 500 USD.

La evaluación del área documental estará a cargo de un jurado principal integrado por Kaori Flores, Miguel Guedez y Lidiuska Dereck (con Félix Gerardi e Irama Díaz como suplentes), mientras que el apartado de ficción será examinado por Evelyn Márquez, Daniel Yegres y Marisol Sanz (con Juan Carlos Yegres y Laura Goldberg como suplentes).

Asimismo, la audiencia tendrá un papel activo al otorgar el premio del público mediante votación presencial tras cada función. La obra ganadora recibirá un diploma y una sesión de asesoría especializada con la cineasta Kaori Flores.

Ecosistema de aprendizaje

Para potenciar el encuentro y generar un ecosistema de aprendizaje integral, los asistentes y realizadores podrán sumarse a una agenda de intercambio profesional y académico de alto nivel:

Jueves 27 de agosto | 10:00 a. m.

Lugar: Sala Cinemateca MBA

Conversatorio: Hablando del cortometraje venezolano

Invitado: Armando Arce

Moderador: Yonny Ramírez

Viernes 28 de agosto | 10:00 a. m.

Lugar: Sala Cinemateca MBA

Conversatorio: Voces de la nueva generación del cine venezolano

Invitados: Realizadores de la muestra

Moderadora: Rosa Raydán

Miércoles 2 de septiembre | 10:00 a. m.

Lugar: Sala Cinemateca MBA

Actividad: Foto fija, encuentro con Félix Gerardi

Invitado: Félix Gerardi

Jueves 3 de septiembre | 10:00 a. m.

Lugar: Plaza Bolívar, Caracas

Actividad: Foto fija: La ruta histórica de la Plaza Bolívar. Encuentro con Félix Gerardi

Invitado: Félix Gerardi

Jueves 3 de septiembre | 10:00 a. m.

Lugar: Sala Cinemateca MBA

Conversatorio: Si tienes los derechos, estás hecho. Propiedad intelectual para realizadores de contenido audiovisual

Invitada: Priscila Guia

Moderadora: Rosa Raydán

Viernes 4 de septiembre | 10:00 a. m.

Lugar: Sala Cinemateca MBA

Conversatorio: Encuentro en corto: 60 años de la Cinemateca Nacional

Moderadora: Rosa Raydán

Toda la programación diaria, grilla de proyección e información detallada de las actividades se encuentra disponible en la cuenta oficial de Instagram: @cinematecanacional_ve.