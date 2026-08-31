Pasaje mínimo urbano se fija en 200 bolívares a partir del 1° de septiembre

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A partir de este martes 1 de septiembre, el pasaje mínimo del transporte público urbano en todo el territorio nacional quedará fijado en 200 bolívares, según lo anunciado por la Federación Nacional de Transporte (Fedetransporte) y el Comando Intergremial del Sector Transporte.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Prensa Nacional / Fotos: Redes Sociales

El nuevo monto, que se mantendrá durante el mes de septiembre, equivale a 0,25 dólares, calculados a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) . Este ajuste es parte del esquema de indexación mensual acordado en mayo pasado entre los gremios del sector y el Ejecutivo nacional, liderado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

A través de un comunicado, Fedetransporte enfatizó que este cambio “no es un aumento; es una indexación”, y que se mantienen las condiciones y montos establecidos en el acuerdo firmado el pasado 20 de mayo . El mecanismo, solicitado históricamente por el sector para proteger sus ingresos frente a la devaluación del bolívar, fue aprobado en un encuentro liderado por la presidenta encargada con representantes del gremio en el Palacio de Miraflores .

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Tarifas para rutas suburbanas

De igual manera, se actualizó la tabla de pasajes para las rutas suburbanas, cuyos costos varían según la distancia del recorrido. Las nuevas tarifas, calculadas con la tasa de cambio oficial (BCV) de 794,67 bolívares por dólar al cierre de agosto, son las siguientes :

Distancia (Kilómetros) | Tarifa (Bs.)

| De 0 a 10 km | 280,00 |
| De 10,01 a 20 km | 350,00 |
| De 20,01 a 30 km | 430,00 |
| De 30,01 a 40 km | 500,00 |
| De 40,01 a 50 km | 600,00 |
| De 50,01 a 60 km | 670,00 |
| De 60,01 a 70 km | 750,00 |
| De 70,01 a 80 km | 830,00 |
| De 80,01 a 90 km | 900,00 |
| De 90,01 en adelante | 990,00 |

Fuente: Comando Intergremial del Sector Transporte y Fedetransporte .

Exoneraciones y contexto

Las condiciones especiales para los usuarios más vulnerables se mantienen vigentes: **adultos mayores y personas con discapacidad continúan exonerados totalmente del pago, mientras que los estudiantes conservan un descuento del 50% sobre la tarifa establecida .

El anuncio se produce en un contexto de presión sobre la economía de los venezolanos. El salario mínimo, que se mantiene en niveles considerablemente bajos, contrasta con el costo del pasaje, que se ha ajustado mes a mes desde la implementación de la indexación en junio, cuando la tarifa se fijó en 140 bolívares . Mientras los transportistas defienden la medida como necesaria para la sostenibilidad del servicio ante los altos costos operativos , analistas señalan que el esquema traslada directamente el impacto de la inestabilidad cambiaria al bolsillo de los usuarios.

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