En Yaracuy fabricarán y recolectarán juguetes para niños y niñas de La Guaira

Desde este miércoles 8 hasta el próximo viernes 10 de julio, el Museo Carmelo Fernández de San Felipe, estado Yaracuy, servirá como centro de acopio, elaboración y recepción de juguetes del plan “Luz y juegos para La Guaira”.

Texto y Foto: Gabinete Ministerial para la Cultura-Yaracuy

Esta iniciativa, que se efectuará los tres días desde las 8:30 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde, es impulsada por la gobernación de la entidad, a través del Instituto para la Cultura del Estado Yaracuy (ICEY), en conjunto con el Gabinete Estadal para la Cultura y la Red de Arte, entes adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y la Asociación de Jugueteros.

Con este plan, las referidas instancias buscan brindar herramientas recreativas para contribuir a la recuperación emocional de niños y niñas de la entidad guaireña, la más afectada por el doble terremoto del 24 de junio.

Josué Rivas, autoridad única para la cultura de la entidad, explicó que creadores y artesanos jugueteros de la región aportarán su talento y técnicas tradicionales para la fabricación masiva de objetos lúdicos que lleven esparcimiento a los infantes.

El plan de manufactura contempla la producción de robots, carritos y rompecabezas de madera, sets didácticos de ABC y rayuelas, muñecas de trapo tradicionales, gurrufíos y trompos. “Ante las dificultades, la solidaridad y la ternura se convierten en nuestra mejor herramienta”, aseveró Rivas, quien también subrayó el compromiso del Ejecutivo regional de llevar apoyo a las familias afectadas a través del juego y la recreación.

Rivas extendió la invitación a la colectividad yaracuyana a sumarse a esta causa. “Quienes deseen colaborar podrán dirigirse al museo para realizar sus donaciones de juguetes nuevos, en buen estado, o juegos didácticos, aportes vitales para potenciar el alcance de las entregas en las zonas afectadas”.