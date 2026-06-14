Arrancó en Yaracuy el ciclo devocional en honor a San Juan Bautista

Signado por el colorido propio de una devoción manifiesta arrancó el encuentro regional de sanjuaneros yaracuyanos, actividad que comenzó con el pasacalles por parte de sus devotos desde la plaza Sucre del municipio Independencia hasta la plaza José Joaquín Veroes del municipio San Felipe.

Texto y Fotos: Prensa Gabinete Cultural-Yaracuy

A este encuentro asistieron más de 1.800 cultores sanjuaneros, pertenecientes a las 24 cofradías establecidas a lo largo de los 14 municipios de la entidad, indicó Josué Rivas, autoridad única para la Cultura del estado Yaracuy.

Rivas asistió a la actividad acompañado por Lenyit Martínez, secretaria general de la Gobernación del estado Yaracuy; el alcalde del municipio José Joaquín Veroes, Leonaldo Machado; autoridades del sector turismo y representantes de las distintas cofradías sanjuaneras de esa entidad occidental.

Este ciclo devocional continuará la próxima semana con varias actividades y culminará con el encuentro regional de sanjuaneros, el jueves 25 de junio, en el Museo “Eloy Sevilla” de la población de Taría, municipio José Joaquín Veroes.