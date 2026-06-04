Intercambio sobre poesía emergente sostendrán en Samán de Andrés Bello

El taller de Ecopoesía en Movimiento promoverá un encuentro para la lectura e intercambio a partir de las voces emergentes de la poesía bolivariana, este sábado 6 de junio de 2026, de dos a cuatro de la tarde, bajo el Samán de Andrés Bello, ubicado en la entrada de la Sala Juan Bautista Plaza, en el foro Libertador, parroquia Altagracia de Caracas.



Ana Gloria Palma Moreno y Cristóbal J. Alva Ramírez, facilitadores del taller, señalan que en este encuentro del taller literario bajo el Samán abordarán la creación ecopoética de las y los compañeros del Frente de Creación Literaria Oficio Puro. De este modo dan continuidad a la celebración del aniversario catorce de esta agrupación sociocultural, fundada el 31 de mayo de 2012 en espacios del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallegos (Fundación Celarg).

Ana Gloria Palma Moreno explica que, “a partir de las lecturas compartidas realizaremos algunas creaciones dibujando y reinventando poemas, y con ese mismo sentido creativo reflexionaremos sobre nuestro ámbito de creación el Samán de Andrés Bello y los bosques del Foro Libertador”.

Ambos facilitadores destacan que el Taller de Ecopoesía en Movimiento seguirá sesionando los primeros sábados de cada mes, de dos a cuatro de la tarde, abierto a la participación de niñas y niños de cero a 100 años. Este emprendimiento formativo es parte de la movilización ecologista comunitaria en defensa del Samán de Andrés Bello y bosques del Foro Libertador.