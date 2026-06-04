Intercambio sobre poesía emergente sostendrán en Samán de Andrés Bello

El taller de Ecopoesía en Movimiento promoverá un encuentro para la lectura e intercambio a partir de las voces emergentes de la poesía bolivariana, este sábado 6 de junio de 2026, de dos a cuatro de la tarde, bajo el Samán de Andrés Bello, ubicado en la entrada de la Sala Juan Bautista Plaza, en el foro Libertador, parroquia Altagracia de Caracas.
Texto y fotos: Frente de Creación Literaria Oficio Puro
Ana Gloria Palma Moreno y Cristóbal J. Alva Ramírez, facilitadores del taller, señalan que en este encuentro del taller literario bajo el Samán abordarán la creación ecopoética de las y los compañeros del Frente de Creación Literaria Oficio Puro. De este modo dan continuidad a la celebración del aniversario catorce de esta agrupación sociocultural, fundada el 31 de mayo de 2012 en espacios del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallegos (Fundación Celarg).
Ana Gloria Palma Moreno explica que, “a partir de las lecturas compartidas realizaremos algunas creaciones dibujando y reinventando poemas, y con ese mismo sentido creativo reflexionaremos sobre nuestro ámbito de creación el Samán de Andrés Bello y los bosques del Foro Libertador”.
Ambos facilitadores destacan que el Taller de Ecopoesía en Movimiento seguirá sesionando los primeros sábados de cada mes, de dos a cuatro de la tarde, abierto a la participación de niñas y niños de cero a 100 años. Este emprendimiento formativo es parte de la movilización ecologista comunitaria en defensa del Samán de Andrés Bello y bosques del Foro Libertador.