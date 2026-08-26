La película “Turba” se estrena este 27 de agosto en las salas de cine del país

La película “Turba”, dirigida por los hermanos Andrés y Luis Rodríguez, llega este 27 de agosto a las salas de cine del país, tras un exitoso recorrido por festivales nacionales e internacionales. Como preámbulo de su estreno, se realizó este lunes una proyección especial en Caracas. La película —realizada con el apoyo del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC)— tiene su origen en la pieza teatral homónima concebida y dirigida por la dramaturga y actriz Jericó Montilla.

Texto: Prensa CNAC / Fotos: Gustavo Quintana

La obra de Montilla, quien también actúa en el filme, es una versión libre de la novela “Humus” , de la escritora francesa Fabienne Kanor. Esta propuesta explora la violencia, la trata de personas, la migración y la esclavitud como males que aún persisten en la sociedad.

En este traspaso del escenario a la pantalla, los hermanos Rodríguez integran el lenguaje cinematográfico con el dispositivo teatral. La historia sumerge al espectador en el universo sensorial de sus protagonistas desde dos perspectivas: por un lado, seis mujeres en altamar en busca de su libertad; por el otro, la representación de sus vidas cotidianas, su pasado arquetípico y su viaje hacia la liberación.

La narración se estructura en diferentes capítulos bautizados con el nombre de cada personaje, en los que ellas mismas asumen la voz narrativa: la guerrera, la esclava, la empleada, la pequeña, la blanca, la madre y, finalmente, Turba. De este modo, la puesta en escena crea un sutil juego de espejos entre la ficción dramática y la realidad de sus intérpretes.

El largometraje cuenta con las actuaciones estelares de María Alejandra Tellis, Andrea Pedrón, Katherine León, Estefany Polo, Merlyn Pirela y la propia Jericó Montilla, acompañadas por Margareth Aliendres, Miguel Treccia, David Olivares y los niños Omar David Quijada y Emmanuel Sánchez.

La experiencia de “Aprender haciendo”

“Turba” es un proyecto cinematográfico inscrito en el programa de formación «Aprender haciendo», una iniciativa del CNAC iniciada en 2023 que busca abrir espacios para un cine venezolano diverso.

Rodada en las costas de Choroní, estado Aragua, la producción sumó a 75 estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV), de la Universidad Nacional Experimental de las Artes (UNEARTE) y de la Escuela Superior de Artes Escénicas Juana Sujo.

Los estudiantes se integraron directamente al rodaje tras su paso por talleres prácticos para aprender sobre producción, actuación para cine, realización y guion.