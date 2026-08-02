Exaltan la vigencia de la obra de Rómulo Gallegos a 142 años de su natalicio

“Rómulo Gallegos es un clásico porque sigue diciéndonos y haciéndonos decir”, destacó este domingo 2 de agosto el profesor Gregorio Valera-Villegas en referencia al legado de uno de los más grandes maestros de la historia de la literatura en Latinoamérica, para honrarlo por el 142 aniversario de su natalicio que se celebró en la tienda de Librerías del Sur de la avenida Solano, en Sabana Grande.

Prensa MPPC (Texto: Juan Sebastian Ibarra / Fotos: Elina Tineo)

En la conferencia “La narrativa de Rómulo Gallegos desde la concepción del estar siendo de la filosofía de Rodolfo Kusch”, organizado por el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallegos (Celarg), Valera-Villegas exploró el legado del recordado escritor a través del concepto del filósofo argentino Rodolfo Kusch, que opone el arraigo, el reposo, la permanencia en la tierra y la comunidad (“el estar siendo”) a la individualidad impuesta a través de las ideas de progreso del “ser”.

En ese concepto está impresa la idea de “ser alguien” como encarnación del progreso, la misma que sostiene que irse del lugar de origen representa avanzar o mejorar en la vida: desde la aspiración de irse de las zonas rurales a las ciudades hasta el paso de las zonas populares a las más acaudaladas.

El profesor ilustró esta noción a través de una de las obras de Gallegos, “Cantaclaro”, la cual calificó como “una fuerza ontológica de lo americano” en lugar de una simple lucha de progreso contra atraso. En particular, destacó al personaje de Florentino Coronado, su protagonista, como una figura que encarna el concepto filosófico de Rodolfo Kusch de “el estar siendo”.

Durante la actividad estuvo presente el ministro de Cultura, Raúl Cazal; acompañado por la viceministra de Fomento de la Economía Cultural y directora general del Celarg, Rosario Soto; Rosa Elena Pérez Mendoza, coordinadora de la Cátedra Libre Rómulo Gallegos y moderadora del evento; Andrés Eloy Ruiz Adrián, coordinador del Celarg; e Ismael Hernández, agregado cultural de la Embajada de México en Venezuela.

El ministro Cazal resaltó el poder de la literatura de Gallegos. En sus palabras, el también escritor de obras como “Doña Bárbara” y “Canaima” “fue, en su tiempo, una fuerza de la naturaleza literaria”.

Cazal ofreció una visión sobre Rómulo Gallegos que lo sitúa como una figura totalizadora y vigente, utilizando la metáfora del “iceberg” para describir su obra: no representa solo la punta o el fondo, sino que “es todo el barro”, la totalidad de la literatura venezolana e incluso latinoamericana.

Igualmente, criticó la forma en que se ha enseñado a Gallegos en las escuelas, presentándolo simplemente como una “estampa” o algo estático, lo cual terminó por “matar” el interés en el autor. Ante esto, el ministro Cazal invitó a hacer una relectura de toda la obra de Gallegos para redescubrir su capacidad de hacernos repensar nuestra identidad; una con plena vigencia en nuestro tiempo.