Culmina primer ciclo de diálogo entre el Gobierno venezolano y delegados de la AN 2015

El coordinador del diálogo por el Gobierno nacional y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó este miércoles sobre la culminación del primer ciclo de conversaciones con la delegación de la Asamblea Nacional de 2015 y sus resultados.

Texto: Últimas Noticias / Fotos: AVN

En declaraciones a la prensa, Rodríguez leyó un comunicado junto con Dinorah Figuera, por la delegación de diputados del 2015, en el cual se destaca la instalación de dos mesas técnicas enfocadas en la atención de la emergencia por el doble terremoto del pasado 24 de junio y en el fortalecimiento de la democracia, el Poder Judicial y el Poder Electoral.

Además, se detalla la realización de cinco sesiones de trabajo con las referidas mesas técnicas y cinco plenarias entre ambas delegaciones.

Primer acuerdo entre gobierno de Venezuela y AN 2015, 12 de agosto de 2026

Al detallar los acuerdos, el jefe del Parlamento precisó la validación de la metodología operativa de la iniciativa, la habilitación de comisiones orientadas a la atención de la emergencia suscitada por el doble terremoto y al fortalecimiento democrático, judicial y electoral, consolidando las sesiones de trabajo y las plenarias desarrolladas por ambas delegaciones.

​Al detallar las prioridades sociales, Rodríguez destacó que: “En atención a la magnitud de la tragedia ocasionada por el doble terremoto del pasado 24 de junio, en aras de continuar dando respuestas a las víctimas de los sismos, se acuerda trabajar en el fortalecimiento de los programas de atención en vivienda, electricidad, salud y recolección de escombros, en este sentido, ambas partes concentrarán esfuerzos en promover la recuperación de los activos de reserva internacional de Venezuela en el Banco de Inglaterra, estableciendo mecanismos de transparencia, trazabilidad y auditoría en la utilización eficiente de los mismos para garantizar el bienestar de todos los afectados”.

La representante de la Asamblea Nacional del 2015, Dinorah Figueroa, ratificó el compromiso institucional de transformar el sistema judicial a través de reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la renovación y ampliación del comité de postulaciones judiciales, la designación de todos los magistrados del TSJ y la conformación de un consejo de revisión de credenciales para cumplir con la Constitución.

​El entendimiento político alcanzado consolida una agenda de trabajo continuo que se desarrollará durante todo el mes de agosto con anuncios oficiales y acciones concretas orientadas a garantizar la estabilidad democrática, la atención integral de los afectados y el seguimiento estricto de los compromisos adquiridos.

A continuación, el texto íntegro del comunicado: