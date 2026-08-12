Protección Civil fomenta cultura preventiva entre niños y niñas del campamento César Rengifo

Brigadistas de Protección Civil (PC) ofrecieron en el Campamento Transitorio César Rengifo, en la parroquia Altagracia de Caracas, una actividad formativa sobre primeros auxilios, maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y protocolos de actuación ante eventos naturales.

Prensa MPPC (Texto: Angie Vélez / Fotos: Nathael Ramírez)

La jornada estuvo antecedida por un espacio pedagógico dedicado al disfrute de los niños y niñas, que dio paso formal a la inducción en materia de prevención. Uno de los aspectos abordados fue la identificación de los elementos esenciales que debe contener un botiquín de primeros auxilios o bolso AMEB, bajo la guía del rescatista Aharon Herrera.

Por su parte, la joven brigadista Esther Escalona, estudiante del Colegio Abigail González de Caracas, compartió su experiencia al enseñar maniobras de RCP y destacó que lo que más le apasiona de pertenecer al programa es poder ayudar a la comunidad en situaciones de emergencia.

Posteriormente, los participantes realizaron prácticas de rescate de pacientes y un simulacro de evacuación.

Para cerrar, el rescatista Christopher Bodas ofreció una demostración sobre el uso de sistemas de ventaja mecánica mediante trípodes, herramientas urbanas empleadas para el rescate de personas en edificaciones verticales, alcantarillas, pozos y estructuras colapsadas.

Alexander Salas, director de Preparación para Casos de Desastres (PRECADE) de PC, señaló que estas actividades forman parte de las políticas públicas impulsadas por la institución. En esa misma línea, el rescatista Yankee Hernández destacó la importancia de fomentar una cultura preventiva desde edades tempranas.

Estas iniciativas formativas y preventivas forman parte del despliegue de la Ruta de la Esperanza en los campamentos transitorios, cuyo objetivo es brindar atención integral y psicosocial a las familias afectadas por el doblete sísmico del pasado 24 de junio.