Raúl Cazal en entrevista en RNV: El Poder popular y las autoridades culturales se unen para afrontar la emergencia

El ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, resaltó el protagonismo del poder popular y la extraordinaria capacidad de organización comunitaria como los motores principales para afrontar la emergencia y dignificar a las familias afectadas por el doble terremoto en La Guaira, donde se mantiene el despliegue logístico y la atención integral en los campamentos transitorios activados tras el evento natural.

Texto: Angie Vélez

En una entrevista especial concedida a Radio Nacional de Venezuela (RNV), precisó que, por instrucciones expresas de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y en articulación con la Vicepresidencia del Área Social y la gobernación de la entidad guaireña, autoridades del despacho de Cultura se encuentran desplegados para atender a las personas afectadas.

Al Ministerio de Cultura se le asignó la responsabilidad directa del campamento transitorio ubicado en la Escuela Técnica Carlos Fiol, en Catia La Mar.

Cazal destacó la poderosa y efectiva alianza del pueblo y el gobierno en respuesta a eventos de contingencia. En ese sentido, compartió la valoración hecha por una sobreviviente del campamento que superó la vaguada registrada en la entidad a finales de 1999 y el doble sismo vivido hace una semana.

“Ella señala que ha sorprendido cómo la comunidad se ha organizado de manera inmediata en brigadas de limpieza, alimentación y seguridad. Esa experiencia organizativa que hemos construido en Revolución, en las comunas y los CLAP, nos da hoy la ventaja de saber articular rápido entre gobierno y pueblo”, enfatizó Cazal.

Detalló que el trabajo logístico incluye la distribución coordinada de colchones, enseres y alimentos, como proteínas, frutas y verduras, en conjunto con los ministerios de Alimentación y Comercio Nacional, acción que contribuye a mantener comedores activos y atención médica permanente.

Sanar el trauma a través de la Ruta de la Esperanza

Más allá de la asistencia material, Cazal enfatizó que la prioridad es resguardar la salud emocional de los sobrevivientes, especialmente de los niños, niñas y adultos mayores. Para ello se activó la “Ruta de la Esperanza”, una iniciativa que, además de Caracas, recorre campamentos transitorios de La Guaira como el Liceo Panamá, la Universidad Marítima del Caribe y el Liceo Armando Reverón.

“Nos encontramos con niñas, niños y adultos que, por el trauma del sismo, no quieren hablar. Buscamos devolverles la sonrisa con circo, cuentacuentos, música en círculo y caballetes para pintar. El arte es una herramienta extraordinaria para que saquen esa fortaleza interna”, explicó.

Además de la Ruta, que busca ofrecer espacios para la contención emocional, Cazal destaca otras experiencias que demuestran el valor de la cultura como vehículo para la recuperación emocional.

“Me conseguí en el campamento a una muchacha sumida en el silencio. Su mamá me contó que a ella le encantaba leer, pero que su libro favorito, ‘Piedra de mar’, de Francisco Massiani, se había quedado atrapado en el apartamento al que ya no podían regresar. Le prometí que se lo conseguiría y al día siguiente regresé para regalárselo. Ver su alegría y saber que gracias a ese detalle volvió a leer y a comunicarse es la mayor recompensa. Encontrarse con lo que ellos necesitan abre las puertas de la empatía”, comentó.

Por otra parte, Cazal informó que el sector cultural sufrió pérdidas físicas y materiales, por lo que se habilitó un campamento transitorio especial para los cultores damnificados. Los sobrevivientes ya se han incorporado voluntariamente a las brigadas que llevan actividades a afectados por el doble sismo.

“Nuestros poetas y cantores nos decían que querían ayudar. Hoy más que nunca su palabra es necesaria para levantar el espíritu. Sobrevivimos y seguimos adelante porque nos queda una patria por levantar”.

Transcripción de la entrevistra

Periodista (María Gabriela Rodríguez): Veíamos por allí también al sector cultura muy involucrado, acompañando ahora a estos campamentos transitorios, velando por la estabilidad y tranquilidad y, además, por intentar de alguna manera volver a la cotidianidad y a la inocencia de nuestros niños y niñas, un sector sumamente vulnerable. Por ello quiero saludar en este momento a quien nos escuche, está en contacto con nosotros, al ministro de Cultura Raúl Cazal. Ministro, saludarle. Lo hemos visto en los recorridos también con la presidenta encargada. También decirle, ¿no?, en materia personal, lo conozco, he compartido con usted en diversas labores, y saber que está bien es un alivio también, ¿no?

Ministro (Raúl Cazal): Gracias, María Gabriela. Gracias. Realmente estamos todos trabajando. Estamos desplegados todos los ministros, todas las ministras, especialmente los de la Vicepresidencia Social, que tenemos una tarea muy específica de atender allá en La Guaira en los campamentos transitorios asignados por nuestro vicepresidente social, Héctor Rodríguez, y por indicaciones expresas de nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez Gómez. Entonces, estamos trabajando en todo ello. A nosotros en particular nos toca un campamento, en la Escuela Técnica Carlos Fiol, que queda ahí en Catia La Mar. Y adicional a esto, estamos haciendo muchas otras cosas que tienen que ver con el área de la cultura.

Periodista: Okay.

Ministro: Hoy (1 de julio) estuvimos atendiendo a varios de estos campamentos transitorios allá en La Guaira, especialmente en el Liceo Panamá, Universidad Marítima del Caribe y el Liceo Armando Reverón, que estamos llevando la Ruta de la Esperanza, que ya venimos trabajando prácticamente desde el segundo día, tercer día, si mal no recuerdo ya (…)

Periodista: ¿Qué se han conseguido, ministro, en estos campamentos transitorios? ¿Cómo es abordar, además, a estos niños y niñas a través del arte?

Ministro: Bueno, es buscarle la sonrisa, el habla. Hay personas que no quieren hablar, hay niños que no quieren hablar, pero cuando vamos con el circo, con cuentacuentos, con los caballetes para poder pintar, entonces allí se expresan los niños. Es una manera extraordinaria la que hemos conseguido en ellos, una fortaleza. Hemos conseguido levantar el espíritu, porque de todo esto se trata, de levantar el espíritu porque nos vienen toda una vida por delante para aquellos que logramos sobrevivir a este terremoto.

Periodista: De alguna manera es como profundizar el amor con acción, ¿no?

Ministro: Sí… Bueno, como dice Silvio Rodríguez, que solo el amor hace posible la magia, que el barro pueda hacerse mágico. Y el barro y así nuestra fortaleza se hace todo con amor. Y la sonrisa de los niños es la gran recompensa.

Mira, te comento una anécdota que me sucedió, y además como yo soy de la parte del libro también (es presidente del Centro Nacional del Libro), que he estado muy involucrado con todo el tema de la lectura, me conseguí con una muchacha que no hablaba, que no quería hablar.

Y la mamá me decía: “A ella le gusta leer y se le había quedado uno de sus libros preferidos en el apartamento”, que no puede regresar al apartamento. Y resultó ser que el libro era Piedra de mar de Francisco Massiani. Cuando yo le dije que yo le podía llevar el libro, que al día siguiente se lo traía, ella sacó palabras de agradecimiento, pero no esperaba que al día siguiente yo regresara con el libro en manos para regalárselo.

Y eso fue para ella una alegría, y otra vez está leyendo y ahora está hablando. En fin, para que tú veas una… algo pequeño que es dar… encontrarse con lo que ellos quieren estar, con la lectura, con el cuentacuentos, con la música. Poder cantar ahí en círculo, como se hacía al principio de nuestra vida, que los seres humanos se encontraban en el círculo frente al fuego para contar las hazañas de su vida. Bueno, eso está sucediendo nuevamente con nosotros, porque hemos renacido con esta situación.

Periodista: Y qué experiencia, además, como usted lo narra, ¿no?, con lo que parecía un pequeño gesto terminó siendo para ella lo más importante. Así como esto…

Ministro: Lo más importante. Así es.

Periodista: …ministro, ¿qué otra anécdota nos pudiese contar? Hay dudas quizás para quien nos escucha a través de Radio Nacional de Venezuela, los venezolanos y venezolanas que están en todo el país sintonizándonos a través de las ondas hercianas. Sabemos que en las redes pues se presta para todo y que han querido pues malponer los esfuerzos que se han hecho, no solo del Gobierno Nacional, sino también de la empresa privada y de cada uno de nosotros que, como hemos podido, hemos sumado y hemos contribuido a las familias afectadas. ¿Cómo se encuentran estos campamentos que usted ha visitado? Y en el que ha tenido, además, la oportunidad de compartir con estos niños y niñas. ¿Cómo se encuentran en condiciones, cómo… están habilitados, no están habilitados, están llegando los alimentos?

Ministro: Están todo el Gobierno, todo el Gobierno está desplegado. A mí me sucedió que, como en la Vicepresidencia Social teníamos diferentes tareas, y al final, claro, una cosa es lo que se piensa y otra cosa es la realidad. Entonces, cuando nos encontramos con la realidad y vamos a la reunión, a la segunda reunión, y me dicen: “Cultura se encarga de un refugio también”. Entonces, bueno, vamos e inmediatamente nos activamos todo mi gabinete, hacia Catia La Mar, y fuimos a buscar los colchones, a buscar enseres, a buscar cuestiones, todo lo que tenga que ver… porque eso está en el polideportivo, en La Guaira está el centro de acopio y de allá se entrega todo.

Y así con el Ministerio de Comercio, con el ministro Luis Villegas, con el ministro de Alimentación, todos van entregando cada uno lo que tienen en su tarea, entregar las proteínas, las frutas, las verduras, para poder también hacer la comida dentro del campamento transitorio y poder tener, digamos, las condiciones dignas para afrontar esta nueva realidad. Lo que ha sorprendido en este caso, y por lo menos en el campamento que me ha tocado a mí liderar, ser responsable, es que la comunidad se ha organizado de manera extraordinaria.

Y yo sacaba como análisis cómo era posible esto, porque eh… una de las… de las compañeras decía: “Cuando la vaguada en 1999, sucedió que a los 15 días es que más o menos se pudo rehacer. El Estado pudo, digamos, atender eficientemente a las personas, porque sorprendió a todos una vaguada que además se llevó todo”. Y bueno, el llevarse a la gente para poder en los refugios y todo eso, costó un poco poder acondicionarlo y poder organizarlo.

En este caso se organizaron rápidamente. Se metieron en esa escuela técnica que estaban enfrente, en este caso, y se organizaron entre ellos brigadas: uno para limpieza, otro para alimentación, otro para seguridad, y así. Entonces, yo les decía, eso es lo que hemos hecho en revolución, lo que hemos logrado nosotros en este tiempo de poder saber organizarnos, como tenemos una experiencia organizativa en diferentes formas, en las comunas, en las diferentes de CLAP, en las organizaciones de diferentes formas organizativas. Eso nos ha dado una experiencia que hoy podemos lograrlo entre gobierno y pueblo, podemos articular mejor todas las acciones que podemos hacer para tener unas mejores condiciones de vida digna en un campamento transitorio.

Periodista: Bueno saber y escuchar su experiencia en vista, además, de que estamos escuchando parte de la organización también viene del gabinete ejecutivo, de lo que usted decía: “Yo tengo como responsable un campamento”. Esto quiere decir que cada uno de esos campamentos va a tener de alguna manera una orientación y un seguimiento para que… para acompañar, ¿no?, a las familias.

Ministro: Y todos, todos llevamos médicos, va Ministerio de la Salud, va el Ministerio de (Ecosocialismo), va… todos los ministerios están abocados a esto. Todos van campamento por campamento, revisando qué se necesita. Y la articulación con la gobernación también, que ha sido una gobernación afectada, de una gobernación que está en la calle, con un gobernador que está desplegado como José Alejandro Terán, que ha sido realmente también una articulador en toda esta parte.

Todos estamos articulados: gobierno, gobierno regional, gobierno ejecutivo nacional, todos, todos estamos articulados y con toda la organización de de nuestro pueblo.

Periodista: Bueno escucharlo, ministro. También un poco saber y saludar al sector cultura, saber cómo… cómo se encuentra en este momento nuestros cultores y cultoras, cuál es la disposición, además, de trabajo en esta Ruta de la Esperanza.

Ministro: Fíjate lo siguiente, hay varios que me decían que no solamente ellos son poetas, no solamente somos cantores, también podemos ayudar.

Yo le digo, aquí en estos momentos lo que más se necesita en estos momentos es su palabra, sus formas expresivas para ayudar a todo nuestro pueblo, a todo este nuevo pueblo, nuestro pueblo que ha sido muy afectado, muy afectado. Entonces, ellos están trabajando en una Ruta de la Esperanza, que nos permite ir campamento por campamento entregándole la alegría a estos niños, inclusive a los adultos y a los adultos mayores que tienen una sensibilidad y que pueden apreciar todos: niños, adultos, adultos mayores, todos pueden apreciar nuestra cultura, nuestra identidad con nuestros cultores.

Incluso hay cultores nuestros han sido afectados, algunos lamentablemente fueron parte de de esta tragedia, lamentablemente hoy lo hoy lo sentimos con tristeza, pero también los que sobrevivieron están afrontándose. Nosotros estamos trabajando con ellos, le hemos creado un refugio, un campamento temporal también para nuestros cultores, para que ellos puedan estar en condiciones dignas mientras se resuelve todo el problema que ellos están padeciendo en este momento, pero que siguen trabajando, siguen porque piensan en los demás, piensan en la empatía. Sobrevivimos y seguimos para adelante, porque estamos vivos porque tenemos todo un corazón dispuesto para levantar a Venezuela.

Periodista: Qué importante lo que usted dice, ministro, ya para finalizar, y que mencionaba allí en su… en sus palabras, ¿no?, el hecho de que hoy más que nunca nos sentimos más que orgullosos de ser venezolanos, nos hablaba del de la identidad, ¿no? De la identidad de hoy, del ser venezolano.

Ministro: Así es, totalmente. Yo la verdad es que me siento orgulloso de todos, de todos los compañeros y las compañeras que están trabajando, que están haciendo una labor extraordinaria, levantándose. Y bueno, nos queda la vida por delante, nos queda todo un país, toda una patria por levantar, así que vamos todos juntos.

Periodista: Muchísimas gracias por su tiempo, ministro. Lo dejamos en sus labores y gracias por conectarse con nosotros a través de Radio Nacional de Venezuela.

Ministro: A ustedes, a ustedes que también están haciendo un extraordinario trabajo. Pero además déjame decirte que inclusive yo, que soy periodista, el Día del Periodista ni siquiera los felicité porque estábamos montados trabajando en el tema del campamento, haciendo toda la la labor que nos correspondía para para atender a nuestro pueblo, pero te felicito a ti y a través de Radio Nacional de Venezuela felicito a todos los periodistas en su día, que fue este 27 de junio.

Periodista: Gracias, ministro, igual para usted. Uno de los días del periodista más tristes, decía yo a los compañeros, pero honrados de poder acompañar a nuestro pueblo, de estar vivos hoy y homenajear, además, a esos compañeros que perdimos. Así es.

Ministro: Así es. Gracias por todo.

Periodista: Un abrazo, ministro.

Ministro: Un abrazo.