Habilitada Escuela de Arte César Rengifo como campamento transitorio para afectados por doble terremoto

La Escuela de Arte Nacional César Rengifo, ubicada en la parroquia Altagracia de Caracas, se adecúa para brindar asistencia oportuna y plena a afectados por el doble terremoto que sacudió la región central del país el pasado miércoles 24 de junio.

Texto: Prensa MPPC / Fotos: Gustavo Quintana /Abraxas Iribarren

‎El ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, recorrió las instalaciones de la escuela, que se convertirá en un campamento transitorio para atender a las familias más vulnerables del sector. “El Estado va a garantizar toda la dotación necesaria a la escuela para que sean atendidos con dignidad nuestros compatriotas”, afirmó.

Cazal informó que desde la cartera de Cultura se coordina el trabajo conjunto con autoridades locales y organizaciones sociales para brindar atención integral. “Estamos haciendo un trabajo importante en conjunto con la parroquia, con el municipio, con las comunas y todas las instituciones para atender a los compañeros y compañeras”.

‎Asimismo, agradeció la labor voluntaria del personal docente de la institución y de la Escuela Vinicio Adames, que se sumó para colaborar en esta contingencia.

Solidaridad comunitaria

‎La adecuación de la escuela como campamento temporal optimizará la atención brindada a personas como ‎María Elena Rodríguez, residente del edificio Plaza, afectada por el doblete sísmico. Además del impacto emocional, sufrió lesiones producto de una caída en medio de los movimientos telúricos.

Aún con la preocupación provocada por las recientes experiencias, asume este evento como una experiencia que invita a la reflexión y a la unión de la comunidad. “Estamos unidos todos, estamos unidos ayudando a nuestro prójimo”, indicó.

La constitución del campamento transitorio también contribuirá a la atención de Tibisay Peñón, procedente del puente El Guanábano, en Catuche. Vivió el doble terremoto con su familia. “Todo se comenzó a mover; salí corriendo con los niños, los dos abuelos y mi hija para resguardarme”, relató esta habitante de la zona, quien agradeció el apoyo recibido.

En medio del complejo momento, Peñón envió un mensaje de ánimo para los más vulnerables. “Fortalezcan su corazón. Hay que ser valiente para soportar todo lo que estamos viviendo”, expresó.

Acondicionamiento por el tiempo necesario

El director de la Escuela Nacional de Artes Escénicas César Rengifo, ‎Roy Lorenzo, subrayó el compromiso de acondicionar los espacios para garantizar una atención digna durante el tiempo necesario‎. ‎Además de albergar a las familias afectadas, la escuela funciona como centro de acopio de insumos para atender la contingencia. “Hemos elaborado un espacio de acopio donde recibimos donaciones para suministrarles a las personas que están bajo nuestra responsabilidad en este momento”, señaló Lorenzo.

Con estas acciones, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura reafirma su solidaridad con las familias afectadas por el doble terremoto y reitera su compromiso de acompañamiento permanente ante la actual coyuntura.