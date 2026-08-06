Tres días de cine y reflexiones para celebrar centenario de Margot Benacerraf 🗓

Texto y Fotos: Cinemateca Nacional

Se trata del seminario “Centenario de Margot Benacerraf”, que la Cinemateca celebra en honor a su fundadora —y a la institución que fundó hace 60 años— con el propósito de valorar su trabajo interdisciplinario dentro del cine y su rol como figura fundamental del escenario cultural venezolano del siglo XX.

El evento ofrecerá ponencias, conversatorios y proyecciones a cargo de especialistas e investigadores del área cinematográfica a partir de las 2:00 de la tarde, en un espacio que reencontrará al público con la obra de la cineasta.

La selección cinematográfica reúne obras fundamentales de la filmografía de Benacerraf (como sus emblemáticos documentales “Reverón” y “Araya”), junto a piezas documentales dirigidas por otros realizadores que abordan y rinden tributo a la vida, visión y trayectoria de esta mujer de cine.

La invitación es para investigadoras e investigadores, estudiantes, gente del cine, profesionales del área de las ciencias sociales y a todos los entusiastas del cine venezolano que quieran sumarse y formar parte de este encuentro.

A continuación, se detalla el cronograma de actividades:

Miércoles 12 de agosto

2:00 p. m. | Proyección: “Palabra de mujer: Margot Benacerraf”. Dir.: César Cortez, Venezuela, 2005

3:00 p. m. | Ponencia: Margot Benacerraf, filósofa de la imagen, por el cineasta Jonathan Reverón.

4:00 p. m. | Proyección: “Madame cinema”. Dir.: Jonathan Reverón, 2018.

Jueves 13 de agosto

2:00 p. m. | Ponencia: Araya y Reverón, dos poemas, por Luis Alberto Crespo, presidente de Biblioteca Ayacucho.

3:00 p. m. | Conversatorio: Los tesoros escondidos en el archivo de Margot, por Alexandra Cariani, presidenta de la Fundación Margot Benacerraf, y Milvia Villamizar.

4:00 p. m. | Proyección: “Reverón”. Dir.: Margot Benacerraf, 1952.

Viernes 14 de agosto

2:00 p. m. | Ponencia: Margot, mujer pionera y rupturista, por Alba Carosio, investigadora del Centro de Estudios para la Mujer.

3:00 p.m. | Conversatorio: 100 años de Margot / 60 años de la Cinemateca Nacional: Una sola historia, con Humberto Castillo, Marisol Sanz, Vladimir Sosa Sarabia y Luis Alberto Crespo.

4:00 p.m. | Proyección: “Araya”. Dir.: Margot Benacerraf, 1959.

Para conocer más detalles de la programación, horarios y próximas actividades, puede consultarse la cuenta oficial de la Cinemateca en Instagram: @cinematecanacional_ve