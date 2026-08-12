Con proyección de “Fidel de cerca”, conmemoran centenario del natalicio del líder cubano

Este miércoles 12 de agosto se proyectó en la Cinemateca Nacional, en Caracas, el documental “Fidel de cerca”, como parte de la programación conmemorativa por el centenario del recordado líder cubano Fidel Castro.

Prensa MPPC (Texto: Dayana Martínez / Fotos: Gustavo Quintana)

La producción cinematográfica, dirigida por Gabriel Beristain, Roberto Chile y Eduardo Flores Torres, es un documental histórico-biográfico de 100 minutos que busca mostrar un retrato íntimo y humano de Fidel Castro, desplazando el mito político para aproximarlo a aspectos cotidianos de su vida. La película reconstruye la figura del líder mediante anécdotas, vivencias y testimonios que abarcan su infancia, su etapa estudiantil, sus hábitos de lectura y sus relaciones familiares y amistosas.

A la actividad asistieron el ministro del Poder Popular para la Cultura, Alejandro López; el viceministro de Cultura Audiovisual, Miqueas Figueroa; la presidenta de la Cinemateca Nacional, Rosa Raydán; y el director general de Integración y Asuntos Internacionales de la cartera ministerial, Sergio Arria.

“Fidel de cerca”, dirigido por Gabriel Beristain, Roberto Chile y Eduardo Flores Torres, es un documental histórico-biográfico de 100 minutos que busca mostrar un retrato íntimo y humano de Fidel Castro, desplazando el mito político para aproximarlo a aspectos cotidianos de su vida. La película reconstruye la figura del líder mediante anécdotas, vivencias y testimonios que abarcan su infancia en Birán, su etapa estudiantil, sus hábitos de lectura y sus relaciones familiares y amistosos.

La narrativa del filme se articula a través de conversaciones con familiares, amigos, intelectuales, artistas y colaboradores cercanos. Integra además un valioso acervo fotográfico y audiovisual de archivos cubanos e internacionales.

Entre los testimonios que aportan una visión sobre la vida pública y privada de Fidel figuran Emma Castro Ruz (hermana) y Fidel Castro Díaz-Balart (“Fidelito”, hijo del líder cubano), así como voces de historiadores, periodistas y colaboradores que contextualizan su trayectoria y legado.

Un homenaje integral

Jorge Luis Mayo Fernández, embajador de la República de Cuba en la República Bolivariana de Venezuela, expresó su agradecimiento por la convocatoria a la proyección. “Son 100 años de una vida vertical, de constancia y de fe en la victoria. Lo visto en el documental habla por sí mismo: es la historia de un hombre, de un pueblo y de una resistencia que debemos mantener viva”, expresó.

El diplomático agregó que esta programación conmemorativa continuará en los próximos días con nuevas actividades, entre ellas una ofrenda floral en honor a Fidel ante la estatua de Bolívar y una velada cultural.

Por su parte, la presidenta de la Cinemateca Nacional, Rosa Raydán, valoró la actividad como una oportunidad para profundizar la cooperación cultural con la isla y con otros países. “Esperamos seguir profundizando esa cooperación y mantener la Cinemateca como un espacio para compartir momentos históricos y eventos culturales”.

Los asistentes a la proyección también destacaron el valor del filme como muestra del alcance de la obra de Castro. Al respecto, Iris García, una de las espectadoras, resaltó la vigencia del legado revolucionario y la presencia de Fidel como referente. “Vimos a nuestro comandante en pantalla; su pensamiento sigue siendo un ejemplo de resistencia y compromiso con los pueblos”.

La proyección de “Fidel de cerca” en la Cinemateca Nacional se inscribe en una programación que busca promover el análisis crítico y el diálogo en torno a la vida y obra de Fidel Castro, como un mecanismo para fortalecer los lazos culturales entre los pueblos de Cuba y Venezuela.