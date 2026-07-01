Delcy Rodríguez decreta 7 días de Duelo Nacional en Venezuela tras los devastadores terremotos

El Gobierno de Venezuela ha tomado medidas oficiales ante la magnitud de la tragedia que sacude al país. A través de un comunicado oficial difundido en redes sociales, la Presidenta Encargada de la República, Delcy Rodríguez Gómez, anunció el decreto de siete (7) días de Duelo Nacional en memoria de las víctimas de los recientes y destructivos sismos. La medida entró en vigencia a partir de las 6:00 p.m. del día de su publicación.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Medios Nacionales / Fotos: Redes Sociales – Inteligencia Artificial

“Venezuela tiene el alma rasgada”: El mensaje de la Presidenta Encargada

El documento emitido refleja el impacto emocional e institucional de la peor catástrofe natural que ha enfrentado la nación en las últimas décadas. En el texto, Rodríguez expresó:

“Venezuela tiene el alma rasgada por las pérdidas humanas causadas por los devastadores terremotos. Hoy acompañamos en el dolor a las familias que han perdido a sus seres queridos y elevamos nuestras oraciones por los heridos, las personas desaparecidas y las comunidades afectadas”.

Asimismo, la mandataria reafirmó el compromiso del Estado para con los damnificados: “En estos momentos de profunda tristeza, abrazamos a quienes sufren esta tragedia y reafirmamos nuestro compromiso de acompañarlos y protegerlos”.

Un balance devastador en el centro y norte del país

Aunque los equipos de rescate y evaluación continúan desplegados en las zonas más afectadas —principalmente en la Gran Caracas, Miranda, La Guaira y Aragua—, los datos preliminares de diversos organismos dibujan un panorama crítico:

Víctimas y desaparecidos : Las labores de rescate priorizan la búsqueda de personas bajo las estructuras colapsadas, con reportes que lamentablemente anticipan un incremento continuo en las cifras de fallecidos y heridos.

: Las labores de rescate priorizan la búsqueda de personas bajo las estructuras colapsadas, con reportes que lamentablemente anticipan un incremento continuo en las cifras de fallecidos y heridos. Infraestructura colapsada: Informes gubernamentales reportan la caída total de casi dos centenares de edificaciones críticas. Sin embargo, evaluaciones satelitales preliminares sugieren que decenas de miles de estructuras en la región norte presentan daños de diversa consideración.

Informes gubernamentales reportan la caída total de casi dos centenares de edificaciones críticas. Sin embargo, evaluaciones satelitales preliminares sugieren que decenas de miles de estructuras en la región norte presentan daños de diversa consideración. Pérdidas multimillonarias: Estimaciones de organismos internacionales sitúan el impacto económico de la tragedia en una escala masiva, calculando miles de millones de dólares en pérdidas materiales y costes de reconstrucción.

Despliegue de emergencia y fondos de reconstrucción

Para hacer frente a la contingencia, las autoridades han activado un plan nacional de emergencia coordinado por las fuerzas de seguridad y protección civil. Entre las primeras acciones financieras de envergadura, se ha anunciado la asignación de un fondo especial de 200 millones de dólares destinado exclusivamente a la atención inmediata de las familias damnificadas y la rehabilitación de servicios públicos esenciales.

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y a colaborar con las indicaciones de las brigadas de rescate que operan en el terreno.