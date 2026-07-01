Balance para este miércoles: 2.295 personas fallecidas y 6.461 rescatadas tras terremotos en Venezuela

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El Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, diputado Jorge Rodríguez, ofreció este miércoles 1 de julio de 2026 su balance diario tras los terremotos ocurridos en Venezuela el pasado 24 de junio, cuando se cumplen 7 días de la tragedia.

Ofreció los siguientes datos, en declaraciones transmitidas a las 2 de la tarde:

Jorge Rodríguez, balance 1 julio 2026 a las 2:00 p.m. tras terremotos en Venezuela
Ver este vídeo en YouTube.

  • 2.295 personas fallecidas hasta los momentos.
  • 11.267 personas heridas.
  • 6.461 personas rescatadas, sumada una niña rescatada ayer.
  • Ha habido 782 réplicas, que cada vez son de menor frecuencia y menor magnitud. Aunque eso no quiere decir que estemos libres de una situación, pero son números positivos.
  • Indicó que 4 mil efectivos y brigadistas internacionales siguen en la zona buscando personas vivas. Hay 153 perros de búsqueda de las brigadas internacionales presentes y 49 vehículos de apoyo.
  • Hay 26 mil efectivos en las zonas de desastre.
  • Hay 18 mil voluntarios colaborando.
  • Hay 12.841 personas damnificadas.
  • 26.403 personas afectadas, incluyendo quienes perdieron su vivienda o la tienen seriamente afectada.
  • 81.589 familias atendidas.
  • Se han distribuido 8.893.000 kilos de alimentos
  • 27.614 bolsas de comida distribuidas
  • 17.026 pacientes atendidos en zonas de triaje. De ellos, 4.565 pacientes fueron hospitalizados y 13.942 pacientes ya fueron dados de alta por mejoría.
  • Hay 25 campamentos activos. De ellos, 13 están en La Guaira, 8 en el Distrito Capital, 2 en Miranda, 1 en Carabobo, 1 en Yaracuy.
  • Llama a médicos, médicas, enfermeros, bioanalistas, camilleros, personal de la salud, bomberas, bomberos, efectivos de la Fuerza Armada nacional Bolivariana y policías cuyas viviendas hayan sido afectadas, a notificarlo de inmediato por el Sistema Patria para resolver su problema de habitabilidad. Se les llevará a hoteles hasta resolver su problema.
  • Afirma Jorge Rodríguez que ha llegado al país 707 mil 63 toneladas de ayuda internacional a Venezuela
  • Se está acelerando la dotación de campamentos transitorios. Serán campamentos de corta duración, en las más dignas condiciones, y habrá un proceso acelerado de construcción de viviendas
  • Señaló que este no es el momento de la politiquería ni de noticias falsas (“fake news“), y que mentiras como la del supuesto tsunami el segundo día de la tragedia, lo que hicieron fue retrasar los rescates

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