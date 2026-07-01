Balance para este miércoles: 2.295 personas fallecidas y 6.461 rescatadas tras terremotos en Venezuela

El Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, diputado Jorge Rodríguez, ofreció este miércoles 1 de julio de 2026 su balance diario tras los terremotos ocurridos en Venezuela el pasado 24 de junio, cuando se cumplen 7 días de la tragedia.

Ofreció los siguientes datos, en declaraciones transmitidas a las 2 de la tarde:

Jorge Rodríguez, balance 1 julio 2026 a las 2:00 p.m. tras terremotos en Venezuela