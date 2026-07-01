Entrevista a Francisco Garcés sobre el terremoto del 24 de junio y la habitabilidad de las viviendas afectadas

Este 1 de julio el ingeniero Francisco Garcés, quien es miembro de la Comisión Presidencial que verifica la Habitabilidad de diferentes infraestructuras y viviendas, fue entrevistado en el operativo que Venezolana de Televisión (VTV) mantiene con motivo de los terremotos ocurridos el 24 de junio de 2026. Conversó sobre temas como el origen de los terremotos, las fallas en Venezuela, las verificaciones necesarias a viviendas afectadas por el sismo, las posibles modificaciones a leyes y normas de construcción, entre muchos otros temas.

Ing. Francisco Garcés, nueva entrevista este 1 de julio 2026 , Comisión Habitabilidad y Vivienda

La entrevista fue realizada por los periodistas Dahir Ral y Pedro Yajure. Ofrecemos a continuación una transcripción de la misma (realizada con Gemini, puede contener errores):

Periodista: Ya nos acompaña en estudio el ingeniero civil Francisco Garcés, quien además también tiene nuevas responsabilidades en estos momentos, y es que forma parte de esta comisión presidencial que verifica la habitabilidad de las diferentes infraestructuras, zonas residenciales en nuestro país, que además tienen un despliegue importante en este momento. Bienvenido y gracias por acompañarnos.

Francisco Garcés: Buenos días y muchas gracias por la oportunidad de darle información a la gente, que yo creo que es necesario en estos momentos.

Periodista: Ahora, ¿cuál es ese balance preliminar que se puede hacer en cuanto a las condiciones de infraestructura, de edificaciones, de zonas residenciales en este tiempo, quizás con lo que vienen realizando en esta nueva responsabilidad?

Francisco Garcés: Bueno, fíjate. En estos momentos hay dos funciones o dos acciones básicas que se están desarrollando. Hoy estamos cumpliendo la primera semana después del sismo del 24 de junio. La primera labor es la primera labor de rescate, que es la labor que aún se sigue desarrollando y sobre la cual nosotros todos tenemos esperanza que todavía poder encontrar personas, digamos, con vida en estas labores extraordinarias, que merecen además un reconocimiento a quienes están ahí después de 7 días entregados en esta labor. Pero la otra labor que se está haciendo es la labor de establecer si tu estructura donde tú vives, donde tú trabajas, ¿es segura o no es segura?

Fíate, esto es parte de un protocolo internacional el cual nosotros utilizamos en Venezuela. En eso FUNVISIS viene trabajando, así como también las distintas universidades que trabajamos el área de ingeniería estructural y sismorresistente. Se han desarrollado protocolos en el cual tú vas a una edificación y, a través de una inspección con un, digamos, con una metodología, tú puedes establecer si la estructura tiene tres fases, que así lo ha establecido y lo ha dicho muy bien la presidenta. Si es segura, le colocas el color verde; si esta estructura tienes dudas sobre ella o tiene algunos daños que necesitan ser profundizados, le colocas amarilla; y la roja, que significa que esta estructura representa un riesgo para ser habitada o para ir a ella, entonces le colocas el rojo.

Esto es algo que se hace siempre después de un sismo. Nosotros lo hicimos en Cariaco en el año 97. Por supuesto, lo que sucedió en Cariaco no es ni el 1% de lo que está sucediendo ahora. Entonces, existe la necesidad de que la gente sepa cómo está su estructura. Entonces, para esto, la presidenta ha nombrado a esta comisión presidencial, la cual, digamos, en este caso estoy trabajando, pero como uno más de miles de personas que hoy ya están desplegadas en el territorio nacional. Por supuesto, nosotros teníamos, digamos, a lo mejor teníamos unos 80 o 100 ingenieros que ya estaban preparados para salir a aplicar esto. Sin embargo, la magnitud del daño hace que hoy día estemos… estamos entonces en dos fases. La primera fase donde estamos formando a los ingenieros estructurales, es decir, a las personas que tienen conocimientos en el área, les damos la inducción porque ellos saben cuál es el comportamiento de la estructura, reciben el instrumento, que es un instrumento, digamos, en papel pero también online, en el cual llenan la ficha de la estructura, hacen la evaluación y establecen cuál es su clasificación: rojo, amarillo o verde.

Periodista: ¿Es inmediata esa…?

Francisco Garcés: Sí, esa es inmediata. Si en este caso hay alguna duda, se le coloca la amarilla y, digamos, un equipo con mayor especialización va a hacer el análisis, ¿no? ¿Qué sucede? Esto significa entonces que, como te dije, tenemos dos fases. La primera fase en la cual estamos formando a estos ingenieros para que inmediatamente salgan a hacer la inspección. En el otro caso, además, está la otra fase donde la gente está desplegada. Yo te puedo decir de que durante… desde… desde la semana pasada, es decir, el sismo fue el miércoles, el jueves nos reunimos, el viernes ya estábamos dando la inducción adicional en la Universidad Central de Venezuela, ya se ha dado en la Universidad Metropolitana, en la Universidad Católica, en la UNEFA, en la UNEFA están ahorita, en la Bolivariana, en el Colegio de Ingenieros, en la Universidad de Carabobo, es decir, están desplegados todos los centros de conocimiento con los cuales, digamos, estas personas están calificadas y salen, en este caso, profesionales. Yo lo que le quiero decir a la gente que la inspección tiene que hacerlo un ingeniero civil con conocimientos en el área, es decir… por supuesto, puede haber alguien que tiene algún conocimiento básico, pero hace falta que la especialización con esto lo haga. Y además, hay algunas personas que lo han hecho, algunas empresas que lo han hecho, digamos, de manera propia, voluntaria, en este caso estamos llamando a todas esas empresas para que lo hagan con el instrumento nacional, para que reporten a la base de datos nacional y así nosotros pongamos… podamos tener un estudio completo, certificado, ¿verdad? Que si bien lo están haciendo de manera adecuada, pero es necesario que lo, digamos, lo certifiquemos, pero además que pasen por una… una… una base de datos nacional para poder establecer con certidumbre qué es lo que está ocurriendo en sí.

Periodista 2: En la actualidad, ¿qué porcentaje de edificaciones evaluadas en Caracas, Vargas, Aragua y otras zonas donde se sintió… donde hubo la afectación del sismo?

Francisco Garcés: Bueno, fíjate. Ahorita nosotros debemos llevar un poco más de 1050, 1100. Estamos, digamos, en los primeros días. Estamos formando profesionales. En el día de hoy, por ejemplo, te digo, hay un equipo que de la UCV están saliendo unos autobuses que van a La Guaira en ahorita en la mañana, después van otros. Hay otros equipos que se están desplegando en Caracas. Por ejemplo, una de las cosas que hacemos, la gente se forma y luego de la formación salen a hacer, digamos, el… la inducción práctica y después al día siguiente salen y se despliegan completamente, ¿no? Yo, por ejemplo, estuve hace dos días en La Guaira, ayer estuve aquí en Caracas haciendo algunas inspecciones. Algunas imágenes salieron de cómo es el proceso, cómo se hace y cómo, digamos, de alguna manera se le da respuesta a la gente. Esta es una primera fase. Después que tú tienes todo levantado, sabes cuáles son verdes, cuáles son amarillas, cuáles son rojas. Las que son rojas se verifican, pasarán a un proceso, digamos, o de reparación o demolición, igual que las amarillas. Las verdes a lo mejor tienen algunas adecuaciones también adicionales. Bueno, esto es parte de un serie de trabajos que van en el futuro. También muchas de esas estructuras que se cayeron van a ser parte de una investigación que se desarrollará en el futuro, pero sobre todo porque hay cosas que tenemos que estudiar. Es decir, es claro de que el sismo fue el mismo para Caracas que para La Guaira, ¿verdad?

Periodistas: Mhm.

Francisco Garcés: La distancia entre Caracas y La Guaira son veintitantos kilómetros, tal vez 30, si lo medimos por… por la cordillera de la costa. Pero el comportamiento fue diferente. En Caracas se cayeron menos de 10 edificios, en La Guaira se cayeron un poco más… más de una centena. Sin embargo, la ingeniería de La Guaira es la misma ingeniería de Caracas. Los materiales son los mismos, es decir, algo diferente pasó. Hay algunas explicaciones científicas que lo establecen, pero nosotros tenemos que llegar a conclusiones, digamos, profundas que impliquen, por supuesto, un crecimiento dentro del aspecto científico, dentro de la práctica profesional para una planificación y una ejecución que sea segura.

Comparación con el Terremoto de 1812

Periodista 2: ¿Sabes que… disculpa… sabes que haciendo un análisis del estudio, en comparación y haciendo comparación de algunos sismos y terremotos registrados en Venezuela, el de 1812 es muy parecido al actual porque, en excepción de aquella época, fue… se sintió más en Mérida, pero Caracas y La Guaira que fueron los más afectados?

Francisco Garcés: Bueno, fíjate. En 1812, ese es el sismo del 26 de marzo de 1812, si no me equivoco fue un Jueves Santo, Jueves o Viernes Santo, no recuerdo, digamos, el día, pero es un sismo muy importante dentro de la historia de Venezuela, pero además dentro del catálogo de sismos sobre el cual tenemos. Es uno de los sismos más destructores, pero también más intensos, ¿no? En 1900 también hubo uno importante, pero este sismo tiene la particularidad que también se asume que fue un doble sismo, algunos establecían que era hasta triple, ¿no? Entonces se establece con epicentro, digamos, ubicado en la falla de Boconó, por eso el daño que sufren los estados andinos, Barquisimeto, Yaracuy inclusive, y otro sismo que activó, digamos… la diferencia fue pocas horas, minutos, es decir, hay estudios, y otro que activó la falla de San Sebastián, que ocasionó los daños en la ciudad capital, ¿no? Esa es parte de esa historia, eso ocurrió hace… eso fue en 1812. Bueno, 124 años… 114 años de esa ocurrencia de sismo, 214 años, y que tiene características similares al nuestro, el que acaba de ocurrir el jueves pasado, que déjenme decirles, es uno de los sismos más importantes de la historia de Venezuela, sin duda, de los más importantes de la historia de América, pero también de significancia mundial. Y es por eso la importancia de su estudio. En la actualidad, científicos de todas partes del mundo están estudiando el sismo. Nosotros nos estamos comunicando con ellos porque, bueno, ciertamente, digamos, la comunidad internacional del conocimiento tiene que profundizar sobre lo sucedido para que esto deje lecciones para el conocimiento mundial, ¿no?

Periodista: Sí, fíjese que usted nos trajo láminas para un poco respaldar esta conversación y también conocer ese comportamiento sísmico de lo que ocurrió. Y vamos a comenzar a compartir con ustedes algunas de las láminas. Ya vamos a ver la primera allí, donde la pueda visualizar además el invitado, para que nos pueda recrear y de una manera, bueno, pedagógica y también técnica, lo que… lo que ocurrió en nuestro país.

Qué son los sismos, las placas tectónicas, las fallas

Francisco Garcés: Bueno, fíjate. Yo quiero explicarles brevemente por qué ocurren los sismos. Es decir, los sismos no ocurren por un tema de un castigo divino. Ocurren porque las… la Tierra se mueve. La Tierra tiene movimientos, tiene volcanes, tiene huracanes y uno de estos eventos son los sismos. Eso ahí representa los continentes y la corteza terrestre. La corteza terrestre está fracturada y se mueve, como ustedes ven ahí, ustedes ven unas placas, por ejemplo, en el norte, ¿no? La placa euroasiática y la placa norteamericana, ustedes ven que por el medio hay una raya. Esa raya significa que es el borde donde las placas interactúan. Entonces, la placa de la derecha, la euroasiática, se mueve hacia un lado, la otra se mueve hacia otro lado, es decir, se están separando.

Periodista: Es decir, la línea negra que estamos viendo allí es la división…

Francisco Garcés: Es la división de las placas. Entonces, la Tierra está dividida en placas, ¿no? Esas placas se mueven una con respecto a otra. Como ven, la de euroasiática con respecto a la de Norteamérica se separan, entonces por eso es que en esa zona hay volcanes, hay otro tipo de erupciones. Por ejemplo, si ves la placa de Nazca abajo, en América, con respecto a la placa sudamericana, ves que las flechas se encuentran. Eso significa que las dos placas están encontrándose y una se mete debajo de la otra o una se monta arriba de la otra, es lo que llamamos las fallas normales o inversas. Y después tienen la placa sudamericana y una pequeña que es la placa del Caribe. Ahí se encuentra Venezuela y ahí vamos a ver la siguiente lámina. En la siguiente lámina vamos a ver el detalle de dónde se encuentra Venezuela. Entonces ven ahí: placa del Caribe con una flecha hacia la derecha, placa de Sudamérica, donde está Venezuela, que ahí sale Brasil, con otra flecha, ¿lo ven?

Periodista 2: Acérquese allí a la pantalla para que sea más didáctica la explicación.

Fallas en Venezuela

Francisco Garcés: A ver, ah bueno, sí, me puedo acercar. Perfecto. Entonces, fíjate. Tú tienes acá, esto es lo que llamamos la placa del Caribe, esta es la placa de Sudamérica, entonces esto que está acá es el borde de las placas. Entonces ella se está moviendo, esta se mueve hacia acá, esta se mueve hacia acá. Es un movimiento que nosotros llamamos transcurrente, horizontal, y genera la cadena de fallas en Venezuela que va desde acá, desde el oriente, pasa por la zona central, llega a los estados andinos y pasa hacia la zona de Colombia, ¿no? Entonces, este movimiento es lo que genera la fractura de la corteza terrestre en Venezuela, que es la que origina los eventos sísmicos en Venezuela.

Si vemos la lámina siguiente, vemos un detalle un poquito más de Venezuela, entonces tenemos: en el oriente tenemos la falla de El Pilar, que viene desde acá, desde Cumaná, casi en Trinidad, Sucre, pasa por Puerto La Cruz, comienza la falla de San Sebastián, que queda enfrente de La Guaira, después acá vamos a tener detalle.

Esta falla se activó de manera notable en el sismo. Después llegamos hasta el borde donde comienza la falla de Boconó, que llega hasta Colombia. Entonces, toda esta zona, toda esta franja que está acá, que está acá, tiene lo que nosotros llamamos el sistema de fallas activas en Venezuela, que son las responsables de los sismos que hemos vivido históricamente. Si vemos la siguiente lámina… vamos a tener un detalle más preciso. Ven las fallas principales y después tienen otras fallas secundarias. Esa es una falla que se llama la de Oca-Ancón, que pasa por la zona del estado Zulia. Tenemos acá otras fallas como la falla de El Ávila, la falla de Tácata, fallas en Valencia, la falla de Boconó y otras fallas secundarias. Estas son las fallas principales y después tenemos asociadas a ellas un sistema de fallas, es decir, la fractura de la corteza terrestre que ocasiona estos sismos y donde claramente esta se mueve hacia un lado, esta se mueve hacia el otro. Y este movimiento es lo que ocasiona el sismo. Es decir, diariamente ellas se están moviendo todos los días en un momento van acumulando tensiones hasta que llega un momento que se relaja y es cuando ocurre el sismo, cuando libera la energía.

Periodista: Ahora, el hecho de que se estén generando estas réplicas, ¿es justamente para ajustar ese movimiento?

Francisco Garcés: ¿Qué es lo que sucede? Ha habido una rotura, entonces ellas… estas placas o esta corteza se está acomodando, ¿verdad? Y poco a poco, digamos, entra en un estado de normalidad, digamos, sísmica. Es decir, ha habido un evento importante, toda esta zona que está acá, digamos, está inestable, se ha ido moviendo y poco a poco las réplicas consecuentes van a llevar al estado de movimiento natural que tiene. Todos los días hay sismo en Venezuela, en el mundo, lo que pasa es que la gran mayoría no son sentidos porque son sismos de baja intensidad, de baja escala, de baja magnitud, o inclusive ocurren en zonas donde no vive nadie, donde hay poca, digamos, hay poca interacción en el mundo y también en Venezuela, pero todos los días hay sismo. Si vemos la siguiente, por ejemplo… esto que está acá es una… esto es tomado de la página de FUNVISIS, donde vemos acá, todos estos punticos que están acá son los puntos de sismicidad de los últimos treinta y tanto años… treintaitantos años. Acá tenemos diferentes magnitudes, por ejemplo, los de magnitud… los de color rojo son los sismos de magnitud mayores a cinco que han ocurrido en Venezuela. Como ven ustedes, primero, todo esto, ¿dónde están los epicentros? En la zona donde están las fallas. Es decir, no va a haber punticos por acá en el sur porque en esta zona no hay falla.

Periodista: Es un macizo.

Francisco Garcés: ¿Verdad? Entonces todo esto que está acá te dice la cantidad de sismos que ocurren. Ven la concentración en estas zonas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, donde están las fallas es donde ocurren los sismos, ¿de acuerdo? Es decir, esto es el histórico, muchos de ellos ustedes dirán: “Bueno, ¿pero en Venezuela hay tantos sismos?” Aquí hay miles, lo que pasa es que muchos son de magnitudes menores de tres o de dos puntos sísmicos, ¿no?

Periodista 2: Ahora, ¿con el movimiento de estas placas pudiera ser reactivarse otra falla, la falla de Carayaca, la falla de Tácata y otras fallas que…?

Francisco Garcés: Bueno, son… son parte de las cosas que están sucediendo, las fallas se van acomodando. De hecho, las réplicas no necesariamente están asociadas solamente a una falla, sino que van ocurriendo en distintas fallas que se activan. Esto es parte del tema que se estudia y del tema que posteriormente, digamos, se profundiza, ¿no? Si podemos ver la siguiente lámina, que ahora sí voy a entrar en detalle…

Bueno, voy a entrar en detalle acá solo para explicarles brevemente cómo hace la ingeniería, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Los geólogos, sismólogos y los geofísicos estudian la Tierra y, en función de eso, nosotros establecemos probabilidades de ocurrencia y con eso hacemos mapas de zonificación sísmica. Nuestra norma sísmica en Venezuela establece que el país tiene diferentes amenazas desde el punto de vista sísmico, es decir, ustedes ven que acá hay una escala de colores que va desde el rojo más intenso hasta el verde, donde el rojo es la zonas donde le asignamos una aceleración mayor.

¿Por qué aceleración? Los ingenieros, cuando van a diseñar las estructuras, ¿qué hacen? Van al mapa, ven dónde está ubicada… esto es un resumen porque esto tiene otras cosas más profundas, pero el principio general… Van al mapa y dicen: “¿Dónde está mi edificación?” Bueno, está acá en Caracas, en Caracas es este color, le toca el color rojo, por lo tanto el color rojo tiene una aceleración de 0.30 G, 0.30 veces la gravedad. ¿Qué significa eso? Entonces yo como ingeniero, mi estructura que está acá tiene un peso. Newton estableció… bueno, Newton no, varios establecieron, pero bueno, la ley de Newton ¿qué dice? Fuerza es igual a masa por aceleración. El terreno tiene una aceleración, esta masa, que es el edificio, se va a mover, entonces se genera una fuerza. La masa multiplicada por la aceleración genera una fuerza. Esa es la fuerza que yo voy a calcular para que mis columnas, mi sistema resista, ¿okay? Entonces, dependiendo del peso de la estructura, ¿verdad? Yo tengo una fuerza, por ejemplo, en cada nivel se va a generar una fuerza producto de la masa. Entonces, yo voy a calcular que mis columnas, que mis vigas, que mis mocas, que mis muros resistan esa fuerza que viene derivada de la aceleración del lugar donde yo me encuentro, no sé si más o menos me siguen.

Periodistas: Sí, le seguimos, le seguimos.

Francisco Garcés: Entonces, dependiendo del lugar del país donde tú te encuentres, por ejemplo, si te ubicas acá en el Amazonas, en Bolívar, la aceleración que consideres es una aceleración muy baja, 0.1, es decir, esta zona es una zona de menos amenaza sísmica y esta es una zona de mayor amenaza. En la medida que te vas alejando, por ejemplo, en Los Llanos, la aceleración es menor, es más o menos 0.2, 0.15, ¿ok? Por supuesto que esto tiene una profundidad mayor porque ahí hay un tema del estudio local del suelo que modifica los espectros, hay otra cosa, pero este es el principio de cómo está dividido el país y cómo los ingenieros deben o calculan en función de una norma sísmica que fue actualizada en el año 1900… en el año 2019 y que es una de las normas, digamos, modernas que tiene la ingeniería mundial.

Periodista: Ahora, ingeniero, entendiendo la magnitud de lo que ocurrió en el país, ¿esta zonificación sísmica integral que se maneja en este momento puede cambiar, puede variar o se puede estudiar nuevamente?

Francisco Garcés: Bueno, son cosas. En el año 1997 hubo un cambio en la amenaza que teníamos en Oriente, en Cumaná, en esa zona. Por supuesto ahora va a haber estudios adicionales que van a determinar algunas cosas, en qué grado esto es correcto. Yo creo que es correcto porque además hay estructuras que lo resistieron y, por ejemplo, hoy vale la pena también ver cuál fue el evento que hubo y, si me permiten, la siguiente lámina, ¿no?

Fíjense, acá vemos dos mapas, ¿no? Este es el sismo, esto es tomado del Servicio Sismológico de Estados Unidos. Tiene dos mapas, él lo coloca, el primer sismo con 7.2, acá cerca de Yaracuy el epicentro; y el segundo sismo lo coloca también un poco más allá, con una diferencia de 39 segundos de ocurrencia en, digamos, un poco más a la derecha, ¿no?

Pero si nosotros vemos la siguiente lámina, es la lámina, digamos, del Servicio Geológico de Alemania, el cual dice que el primer sismo tiene una magnitud de 7.3, ¿okey? Bueno, ahora me equivoqué con las dos. Eh, con 7.3, el epicentro lo coloca, lo colocaba más o menos acá, y el segundo lo coloca acá, como ves, en Caracas, ¿no?

(Nota: Garcés señala que colocó por error la misma lámina dos veces, pero que originalmente eran dos distintas, cada una mostrando el epicentro en un punto distinto)

Como ven, uno de los epicentros no los está colocando como los otros dos anteriores, que los colocaba hacia Yaracuy. En este caso, uno lo coloca hacia Yaracuy y otro lo coloca acá.

Periodista: ¿Por qué?

Francisco Farcés: Eso, eso es un tema de convención en el cual, digamos, tenemos que discutir. ¿Qué es lo importante que sí les quiero demostrar? Es la lámina siguiente.

La lámina siguiente es una lámina que también proviene del Servicio Geológico de los Estados Unidos, que también digamos es una cosa que estamos compartiendo y estudiando en Venezuela, que dice cómo fue la rotura del segundo sismo. ¿Estamos de acuerdo?

Aquí estuvo el primer sismo, ocurre el segundo sismo. Entonces, esto que está acá le establece cuál fue la rotura de la corteza terrestre en el segundo sismo de 7.5. Entonces, fíjense, establecen que rompe acá, va por toda esta falla que está acá, que es la falla de San Sebastián, que la toma, y llega acá a La Guaira. Son 250 km que se rompe la tierra a una profundidad promedio que establecen de 10 km, y que, como ustedes ven, atraviesa directamente todo el estado de La Guaira, en el cual esa traza, ese rompimiento se ubica ciertamente por debajo, es como si la tierra se abriera en este momento debajo de este lugar.

Por supuesto, estoy ampliando el comentario, digamos, porque bueno, por supuesto, esto es parte de comentarios de la comunidad científica y y hay que ser precisos. Entonces, fíjense, aquí hay 250 km de rotura, se establecen, algunos establecen que el desplazamiento es de 40 cm, otros que puede llegar en algunas zonas hasta 2 metros; e imagínense ustedes la cantidad de energía que se necesita para desplazar por 250 kilómetros esto, e inclusive otra parte del estudio que establecen dice que esta rotura comienza por aquí y que tardó 90 segundos en llegar hasta acá con el rompimiento final que la rotura final o rompimiento, sí, que se da acá y, digamos, que es parte del golpe final que establece La Guaira.

Aquí hay muchas cosas sobre las cuales poco a poco se va estudiando, se va profundizando. Nosotros en la actualidad hay un grupo de, sobre todo, geólogos, geofísicos, geotécnicos que están estudiando las condiciones de suelo. En La Guaira hay unas evidencias de licuación del suelo, es decir, suelos que tuvieron comportamientos no deseables, que implicaron fallas en algunas estructuras. Hay otros elementos adicionales que se están estudiando, pero sobre todo lo más importante. ¿Qué qué es lo con las dos o tres conclusiones que quería sacar de las láminas? Lo primero, Venezuela tiene sismos porque está ubicada entre dos placas tectónicas. Ha habido sismos antes, va a haber sismos después. Por supuesto, nosotros en la medida que pasa un sismo, estamos más cerca del próximo.

Existen probabilidades. Es decir, existía una probabilidad de que hubiese un sismo de 7.5, probabilidad que hubiese un sismo de 6. La probabilidad que ocurriese sismo de 6 era mayor que la de 7.5; sin embargo, se dio. Los sismos no los puede predecir nadie. No sabemos cuándo van a ocurrir. Lo que sí sabemos, repito, es que si en una zona hubo sismo, va a haber sismo en algún momento de su historia, por eso es que tenemos (que estar) preparados. Y lo segundo, lo segundo que también quería establecer, que el sismo que ocurrió es un sismo muy importante. Además que, fíjense, no es un solo sismo, son dos.

Por ponerles una comparación, el sismo del año 1967 fue un sismo de magnitud, digamos, 6.5. Hay quienes dicen que 6.3. Bueno, digamos que se- 6.5. Si usted lo compara con este sismo de 7.5, de 6.5 a 7.5 hay una unidad. Ustedes dicen: “Bueno, de 6.5 a 7.5 lo que hay es una unidad, ¿verdad? No es tanto”. Bueno, no. Eso es una escala logarítmica, significa que el sismo de 7.5 libera 32 veces más energía que el de 6.5. Es decir, que el sismo, un solo sismo, es 32 veces más potente en energía que el del año 1967. Si esto sumamos que no es un solo sismo, son dos, el efecto por supuesto es mucho más devastador.

¿Esto qué nos lleva ahora? A la condición de que este evento tiene que ser estudiado del punto de vista sismológico, desde el punto de vista geológico, geofísico, geotécnico, por supuesto desde el punto de vista ingenieril. ¿Qué pasó en esas estructuras? ¿Por qué no resistieron? ¿Cómo deben mejorar? ¿Cómo nuestro- están nuestros códigos? Es decir, los códigos, la norma venezolana es una norma muy buena, al altura de cualquier norma mundial porque, bueno, parte de las personas que han trabajado en estas normas son excelentes profesionales venezolanos, que han que además algunos hemos estudiado en el exterior, otros igual acá en Venezuela. De hecho, yo soy profesor del posgrado de Ingeniería Estructural y Sismorresistente. Ese posgrado tiene más de 40 años, sí, más de 40 años en Venezuela, en el cual han venido a formarse porque inicialmente el centro de formación latinoamericano en ingeniería sismorresistente estaba aquí en Venezuela.

Francisco Farcés: Venían compañeros de Centroamérica, de Latinoamérica a formarse aquí en Venezuela. Aquí venían los expertos mundiales a dictar clases con el cual, digamos, nosotros nos formamos y es parte de la información que tiene Venezuela y que tiene una práctica ingenieril correcta. Por supuesto, habrá cosas que a lo mejor no se hicieron bien, hay que revisarlas, hay que mejorarlas y, bueno, la ingeniería tiene que aprender y sobre todo tiene que dejarnos lecciones. Una de las cosas, por ejemplo, una de las clases que yo siempre doy es Lecciones Aprendidas del Terremoto de Cariaco de 1997. En aquella época, el Instituto de Materiales de la UCV, donde yo trabajo, fue el experto técnico designado para establecer por qué se cayeron las estructuras de Cariaco, que se cayeron tres. Entonces, ahí las estudiamos y aprendimos de algunas prácticas de la ingenierías que debieron mejorar y cosas que se incorporaron dentro de la norma y que dieron lecciones no solo a Venezuela sino al mundo, en el 97, en el 67. Así como hemos aprendido del terremoto de Kobe del 95, del del Northridge del 94, del de Sumatra del 2004, 19, ahorita no me acuerdo, el terremoto de Turquía, es decir, esto ocurre en todas partes del mundo, tiene diferentes consecuencias. Lo cierto es aprender de hacer de que mejore las prácticas y que, sobre todo, disminuir nuestro riesgo. ¿Cómo disminuimos nuestro riesgo? Acá existe una amenaza natural. El sismo no lo podemos evitar. Va a ocurrir. Nadie porque nosotros queramos a parar la tierra, esto no va a ocurrir.

Periodistas: Sí.

Ni que venga Superman como en la película, ¿verdad?

¿Fue más fatal el segundo sismo que el el primero?

¿Qué hacer durante un sismo?

Francisco Farcés: El segundo sismo es más potente. Es más potente de 7.2 a 7.5 es más potente. Pero entonces, lo que decíamos, el sismo no lo podemos evitar. Pero nosotros podemos tener un mejor desempeño ante el sismo. Entonces, esto es la amenaza natural, y existe un riesgo. Estoy simplificando, pero entonces, para que tú tengas menos riesgo, tienes que ser menos vulnerable. ¿Cómo somos menos vulnerables? Si cuando ocurre un sismo, sabemos qué hacer, porque si cuando existe un sismo nosotros no actuamos de manera adecuada, podemos lesionarnos. Es decir, si ocurre un sismo y nosotros salimos corriendo, nos podemos caer por las escaleras, cuando salimos nos puede caer una pared. Pero si nosotros nos comportamos de manera adecuada, mantenemos la calma, en este caso por ejemplo ¿qué haría yo si fuera Dahir y Pedro? Bueno, ocurre un sismo ahorita, ¿qué hacen ustedes?

Periodista: A la mesa.

Francisco Farcés: Te metes bajo la mesa porque esa mesa no es de vidrio, tú sabes que es segura y si algo cae del techo, vas a estar protegido. Yo que estoy acá, y seguramente no voy a tener espacio ahí con ustedes, bueno yo me ubico aquí en una esquina buscando un lugar donde no me vayan a caer las cosas, me protejo la cabeza. Eso, por ejemplo, busquen la página de Funvisis donde está una explicación muy científica, muy certificada.

Y la segunda forma de tener menos vulnerabilidad es construir bien. Las estructuras que siguen las normas sísmicas hacen de que usted tenga menos riesgo. Entonces, si hay una amenaza y usted es menos vulnerable, usted tiene menos riesgo. Puede haber menos amenaza, pero si usted no está preparado, su construcción no es buena, usted tiene riesgo. Es una combinación de trabajo que nosotros tenemos que seguir identificando y que sobre todo ahora va en la vertiente de aprender y, en este caso, lo que estamos haciendo estableciendo cuáles estructuras son seguras, cuáles no, darle respuesta, además de atender sobre todo lo primero. Porque además yo hablé que aprendemos los geólogos, no, no. Aprende la sociedad, aprenden los psicólogos, aprenden los médicos. De esto hay una enseñanza social que en este caso no es solo para Venezuela, es para el mundo entero. Así como parte de las cosas que estamos aplicando no es que la inventamos nosotros, es parte del conocimiento mundial.

Proyectos habitacionales y sismos

Periodista: Fíjense que quiero invitarlo acá a que nos acompañe el ingeniero Francisco Garcés, que además ha dado una explicación técnica y muy pedagógica de todo lo que ha ocurrido. Y me llama poderosamente la atención porque usted decía: “Bueno, todo lo que ha ocurrido amerita una revisión geológica, geofísica, de ingeniería civil, todo lo que está relacionado a la construcción”. Y a la par de esa labor que se viene realizando en esta comisión presidencial, donde no solamente están haciendo supervisión de la infraestructura, también se ha solicitado, bueno, generar proyectos habitacionales que sean construidos de calidad en el menor tiempo posible, partiendo de esa revisión inmediata, porque además estamos a una semana de este movimiento telúrico. ¿Qué mecanismos se estudian y se revisan desde el punto de vista de construcción y de ingeniería civil para la construcción de estos proyectos habitacionales, entendiendo el conocimiento del suelo y de los lugares en donde donde hubo se presentó esta falla?

Francisco Garcés: Bueno, fíjate, en todos los lugares cuando tú vas a hacer una construcción, tienes que hacer un estudio de suelo. Tú haces estudio de suelo, eso te clasifica cuál es el estudio de suelos en función de ese estudio de suelos, tú vas a proyectar tu estructura primero para que la edificación que vas a colocar, el suelo la reciba de manera adecuada, ¿no? Pero en segundo lugar, para clasificar el suelo para tú poder proyectar cuáles son esas fuerzas sísmicas. Porque si bien tenemos la aceleración que yo les mostré ahí, el suelo modifica un una parte que llamamos el espectro de respuesta, entonces con eso las fuerzas pueden ser amplificadas dependiendo del período de la estructura, bueno. Entonces, el estudio de suelo establece condiciones para la estructura y a partir de ella, tú vas a saber cuáles son las fuerzas que te genera el evento sismo para tú diseñar tu estructura. Entonces, todas estas estructuras que se van a hacer, como deben hacerse todas, deben cumplir todos estos pasos para que sea adecuada, que es lo que hacemos los ingenieros todos los días cuando calculamos estructura bajo los códigos y el conocimiento que tenemos.

Periodista: Con respecto a la cercanía, bueno Caracas La Guaira, ¿qué tan cerca de Caracas está quizás, entendiendo el tipo de suelo que tiene La Guaira que sea similar?

Francisco Farcés: Bueno, fíjate: lo primero, es decir, la falla que se rompió está más cerca de La Guaira, está sobre La Guaira, está alejada de Caracas, por lo tanto la aceleración que debió llegar a Caracas es menor, ¿okey? Por lo tanto, eso de alguna manera explicaría la diferencia entre los daños de un lugar y el el lugar del otro.

También hay una situación particular: no es lo mismo el suelo de Altamira que el suelo, por ejemplo, de El Llanito, por poner un caso. El suelo de Altamira es un suelo, digamos, de estrato más… aquí está la roca firme y tiene una cantidad de suelo aluvional que hace de que esto, cuando llegue la onda, esto se comporta de manera diferente. No quiere decir que este sea más malo que este, son diferentes.

La ingeniería los estudia y establece que aquí debes tener fuerzas, digamos, de diseño mayores, es lo más seguro. Por supuesto, lo mismo ha ocurrido en La Guaira: el suelo es diferente en diferentes zonas y dependiendo de esa condición, habrá un comportamiento u otro. Eso es algo que la ingeniería lo tiene previsto, la zonificación. Por supuesto que, bueno, nosotros ahorita tenemos que profundizar. Las alcaldías tienen que revisar sus ordenanzas, tienen que verificar. Generalmente, ellas están adecuadas porque las ordenanzas lo que establece es el cumplimiento de la norma y si establece cumplimiento de norma, hay debe haber un comportamiento adecuado de la estructura.

Periodista: ¿Prevén alguna reforma en las normas de construcción?

Francisco Farcés: Bueno, fíjate, yo le pedí a los responsables de la comisión de normas, que son, varios profesores e ingenieros que nos reunamos la semana próxima, de manera tal de que con los datos preliminares que tenemos, podemos hacer algún aporte dentro de lo que ha sucedido en función de las necesidades de reconstrucción y recomendaciones al Gobierno Nacional para los nuevos proyectos, así como para los estudios siguientes. Pues eso es parte del tema responsable, así como también nosotros le hemos pedido a… por ejemplo, a la Academia del Hábitat, la Academia de Ciencias, también me reuniré prontamente con ellos. Estoy esperando primero salir de esta primera parte para después poder abordar los temas científicos, reunirnos con todas las universidades y las recomendaciones finales para que el conocimiento y las recomendaciones de todo el que conozca, todo digamos el que tenga conocimiento pertinente, por supuesto esperamos que todos estos sean de buena voluntad, ¿no? De manera tal de siempre mejorar y poder establecer recomendaciones para esto, como sucedió en Vargas.

Periodista: ¿Cambia el suelo, el suelo venezolano? ¿Para la construcción?

Francisco Farcés: Eh no, es el mismo suelo.

Periodista: Claro, pero me refiero por lo por el movimiento.

Francisco Farcés: Eh no, es decir, no hay una no hay un cambio, es decir, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, lo que tú dices es algo que es un ejemplo que sucedió en Vargas en algunas zonas. Por ejemplo, hay suelos que son arenosos, que tienen contenidos de grano pequeño, etcétera. Entonces, ese suelo cuando se mezcla con agua, tú agarra una masa de arena, échale agua o métela aquí, mézclala en el vaso. Tú vas a tener una pasta, ¿verdad? Entonces, si tú agarras esa ese vaso lo mueves, lo agitas fuertemente, tú vas a ver que el agua va a subir y la arena va a bajar. Eso es un efecto que nosotros llamamos el efecto de licuación del suelo. Es un efecto no deseable que ocurre en algunas zonas costeras. Entonces, eso es par- algunas evidencias hemos visto allá abajo en La Guaira. Por supuesto que la ingeniería da solución si tú tienes un suelo de este tipo construyé de esta manera. Entonces, Sí, se va a adaptar evidentemente al tipo de suelo.

Al tipo de suelo, pero por supuesto ahí hay ahorita hay mucho debate que si no se va a construir, que si no se va a hacer. Eso es parte de una discusión, si hacemos las cosas bien se pueden hacer, pero bueno esas son decisiones que tenemos que tomar al futuro.

Revisiones a edificios y casas

Periodista: Ahora, en el caso de proyectos habitacionales o complejos habitacionales o que construye tanto sector público como sector privado, que incluso ya están edificados, y me refiero en el caso de Caracas, Miranda, ¿cómo se maneja? ¿Se le va a realizar también revisión y estudio, entendiendo el evento sésmico?

Francisco Farcés: Sí, claro, fíjate. Hay muchas estructuras que el día de hoy han sufrido daños, esas estructuras si bien sufrieron daños, están de pie. Necesitan una revisión y necesitan un reforzamiento. Yo, por ejemplo, he revisado varias estructuras las cuales están de pie y la gente dirá: “Bueno, le tumbo las paredes y las hago”, ya va. Hay que revisarlas.

Periodista: A profundidad.

Francisco Farcés: A profundidad, para eso vendrán algunas algunas observaciones sobre eso, que establecerán digamos los niveles de reforzamiento. Y eso es algo que ocurre en todo el mundo. Fíjate, yo te pongo otra vez el ejemplo de Kobe del año 1995 en Japón. En esa época, ellos se dieron cuenta que tenían una autopista que atravesaba la ciudad de Kobe, la cual se dieron cuenta que era vulnerable y empezaron a reforzarla; sin embargo, el sismo vino antes de que pudieran reforzarla toda y hubo un fallo grande de esas estructuras que hizo que se cayera el puente y que no pudiera llegar la ayuda a la ciudad de Kobe, ni los rescatistas, ni una cantidad de cosas.

Y los bomberos no pudieron llegar y la ciudad estuvo estuvo bajo llamas durante un cierto tiempo, ¿no? En ese mismo sismo, por ejemplo, se dieron cuenta que había unas casas tradicionales, que creían que no las habían revisado, y esas casas se cayeron y mataron mucha gente. O sismos, por ejemplo, te puedo poner el sismo de Northridge, que fue un sismo que ocurrió el 17 de enero del año 1994, el cual inicialmente no generó tantos muertos, ocurrió dieron bastantes daños, eso fue en la zona de California.

Entonces, las estructuras de concreto varias tuvieron daño, ¿no? Entonces, la gente de acero dijo: “Bueno, mira, es mejor construir en acero que en concreto, ¿no?”. Además estamos hablando de una economía grande. Sin embargo, cuando empezaron a quitar los plafones, los cielos rasos para reparar, se dieron cuenta que las estructuras de acero, las conexiones, es decir, tú tienes un perfil, tienes el perfil que es la columna, la el perfil que es la viga y ellas se conectan. Entonces, aquí hay una conexión que la puedes hacer con tornillos, pernos, o soldada. Gran cantidad de estas conexiones tenían fallas y estaban a punto de caerse, no se cayeron de bromita. Entonces, en ese momento, Estados Unidos emitió en ese estado, en esa zona, emitieron una resolución donde no se podía hacer ninguna conexión de acero si no estaba si no estaba certificada experimentalmente. Y de ese terremoto, digamos, una variación importante de la práctica en la construcción del acero. Y estamos hablando de Estados Unidos, que tenía una gran cantidad de estructuras que creían que estaban bien, pero tuvieron que modificar los códigos y de hecho, cuando nosotros hoy día hacemos conexiones de acero, la hacemos bajo esos protocolos que nos dieron una enseñanza mundial, ¿no? Y en gran parte del mundo hay estructuras que se van reforzando para disminuir su vulnerabilidad.

Puentes e infraestructura

Periodista: En el caso de los puentes elevados, porque también había se había generado preocupación en la población, incluso vimos también ingenieros voluntarios en ese momento porque fue inmediato, fue a la hora del movimiento telúrico, chequeando las condiciones de esa de esas estructuras. ¿Esto también se contempla dentro de esa revisión que están haciendo y qué resultados ha arrojado hasta ahora?

Francisco Garcés: Sí, es una revisión que se está haciendo de las viviendas y la infraestructura. La infraestructura se viene revisando. De hecho, el Ministerio de Transporte Terrestre, hemos visto a la compañera Jacqueline Faría, la cual ha estado con el equipo de ingenieros y expertos también de nacionales, varios compañeros profesores han estado trabajando con ellos en la revisión de algunas estructuras, de algunos puentes. Hay algunos puentes, digamos, que han sido limitado su acceso porque tuvieron algunos daños o ocurrieron algunos daños que hace de que no sean seguros, por lo tanto, el paso por estos puentes está restringido. Hay lugares en las cuales, por ejemplo, te puedo decir, en la Universidad Central, donde también tenemos un trabajo de de una comisión de trabajo, bueno, ahí la plaza cubierta tuvo algunos daños; en este caso, esa zona está acordonada, no se puede pasar por ahí. La mayoría de los edificios tuvieron ocurrieron algunos daños menores, es decir, es una evaluación completa que ahora llega a una fase siguiente de evaluar las características de la estructura. Yo te puedo dar un ejemplo… hoy es miércoles.

Periodista: Miércoles, primero de julio.

Paredes y anime (poliestireno expandido)

Francisco Garcés: El lunes revisé unas estructuras en La Guaira, frente al aeropuerto, que hay allí unas viviendas, entonces ahí fuimos un grupo de ingenieros, que es alguna de las imágenes que a lo mejor han salido, que hemos revisado. Nosotros agarramos, revisamos la estructura, vemos, fíjate, allá, por ejemplo, ¿qué sucede? Hay columnas y vigas. Las columnas y vigas están frisadas. Entonces llegamos y vemos que la columna, donde va la columna tiene una grieta. Ajá, pero entonces, ¿qué está agrietado, es la columna o es el friso? Entonces, como ustedes ven ahí, agarramos, retiramos el friso, vemos si la grieta está en la columna, si la compromete la estructura, es decir, la columna, la viga, que son los elementos que resisten. Las paredes no son resistentes, las paredes son rellenos. De hecho, cuando construimos ustedes ven que el esqueleto, ¿verdad?, y después les ponen las paredes.

Las paredes son elementos no estructurales, así como hay gente que dice que encontraron estructuras de anime (poliestireno expandido), bueno, esas paredes pueden ser de concreto, pero pueden ser de anime y después tú le echas concreto. El anime no es el que va a resistir, es el concreto o el friso que les vas a echar, bueno. Entonces, estas paredes, al contrario, los elementos estructurales estaban sanos, pero las paredes estaban muy dañadas. ¿Qué sucede? Tu estructura está sana, pero no es habitable, porque ¿qué pasa?, las paredes están tan dañadas que si viene una réplica y tú estás dentro, se te puede caer la pared encima. Ponte, tú estás durmiendo y estás al lado de una pared que está floja, se te puede caer, por lo tanto, esa estructura está sana, pero no es habitable, ¿ves?

Entonces, esto es parte de las cosas que estamos haciendo con las con con la población, con los ingenieros. Hay otras estructuras, por ejemplo, una pared, yo fui a casa de, bueno, he revisado varias cosas, pero algunas gente hemos revisado su casa, tiene una grieta menor, no implica ningún riesgo, por lo tanto, pueden volver a su casa. O inclusive hay otras que tienen daños importantes en el cual ni siquiera pueden acceder con seguridad. Esa estructura tiene que tener otro protocolo de protección para poder acceder a ella, o repararla, o se tomarán otras decisiones.

Periodista: En principio dijo que estaba en una formación de ingenieros y estudiantes. ¿En qué tiempo se pudiera tener definitivamente el balance de esta evaluación que están haciendo en cada una de las viviendas, en cada una de las estructuras?

Francisco Garcés: Bueno, fíjate, esto es una primera etapa, ¿no, Pedro? Esta primera etapa, digamos, va a arrojar cuántas estructuras tienen la condición verde, cuáles tienen la condición amarilla, cuáles tienen la condición roja. Esto, por supuesto, te va a dar los efectos de planificación a las siguientes etapas, cuántas de más tienes que seguir revisando con más profundidad, etcétera, etcétera. Hoy día, nosotros debimos haber ya formado alrededor de unos 700 ingenieros, ¿verdad?, profesionales. Aquí estamos hablando ingenieros y algunos estudiantes. ¿Qué sucede?, y esto es un tema, nosotros no le damos la responsabilidad al estudiante para que decida la estructura, ¿no? Va un ingeniero de mayor experiencia, calificado, con otro asistente, otro grupo más, junto con un estudiante que ayuda en las labores, digamos, de ayudar. Por ejemplo, en el año 97, que ocurrió el sismo, que te mostré una una foto ahí, bueno, yo estaba con mi profesor que era Enrique Castilla, y recuerdo el terremoto creo que ocurrió un martes, entonces nosotros salimos a Cariaco el jueves, llegamos allá. Y antes de salir, yo le pregunto al profesor: “Mire, profesor, ¿qué qué llevamos?” Y me dice: “Mire, Francisco, llévate cincel y martillo”. ¿Cincel y martillo? Pero… “Llévate cincel y martillo, ya tú vas a ver”. Y bueno, yo me la pasé durante semanas picando para revisar, etcétera, etcétera, entonces, bueno, ahí hay…

Periodista: Ese es el acompañamiento que se requiere de este grupo…

Francisco Garcés: Ese acompañamiento, entonces hay un acompañamiento donde están los estudiantes. No estoy diciendo que el estudiante va a ir para picar el friso, ¿no?, pero es un equipo donde uno levanta, llena la planilla, otro pone la plomada, otro mide la longitud de la grieta, es decir, un equipo que va y con eso establece, y el profesional de mayor responsabilidad, digamos, es el que establece la condición final, pero en base a un instrumento donde tú vas sumando e inclusive hay una aplicación electrónica que tú vas llenando y al final te dice: rojo, amarillo, verde. Claro, por supuesto…

Periodista: Maneja ¿qué escalas?, es decir, son valoraciones que tienen escalas que van manejando…

Francisco Garcés: Maneja tres valoraciones: sana, intermedia, y con daño severo.

Entonces, en función de esto, lo que estableció la presidenta, ¿no?: rojo, amarillo, verde. Entonces, con esa calificación final se le coloca una etiqueta, digamos. Varios institutos están colocando sus etiquetas, pero bueno, nos hemos puesto de acuerdo, afortunadamente, las gobernaciones, las alcaldías. De hecho, el día el día lunes hubo una formación de todos los ingenieros municipales, de todos los profesionales de la ingeniería estructural, de la ingeniería, del gobierno de la gobernación del estado Miranda. La gobernación y la alcaldía, y estaba la alcaldía de Baruta, la alcaldía de Guaicaipuro, es decir, todas las alcaldías de los Valles del Tuy, de Barlovento, todos estaban ahí formándose y ya salieron. De hecho, podemos ver algunos reportes del alcalde de Guarenas, donde está ese equipo que se formó en la UCV y se desplegó.

Ayer estaba la gente que se había formado en la Metropolitana y que bajó a La Guaira. También hay otros de la Católica que también están bajando, es decir, y ahí sobre todo yo quiero agradecer porque realmente ha habido una disposición tremenda, un compromiso que yo quiero destacar de todas las universidades, en este caso también del Colegio de Ingenieros, el cual se ha puesto a disposición, en el cual han sido absolutamente responsables también en que quienes hagan estas evaluaciones estén calificados.

Por eso es la importancia de que hay muchas personas también que de buena fe están preparados, digamos, están ayudando a la gente porque la gente quiere saber, pero bueno, vengan para acá, hay en en mi en mi Instagram, y también hay otros otros elementos de divulgación, donde usted hay una aplicación en la cual usted la escanea, usted llena los datos, dice cuál es su profesión, su experiencia, etcétera, etcétera, eso va a la base de datos, nosotros lo llamamos, le damos la formación y después usted va con nosotros, o dependiendo de su condición. También hemos hablado, fíjate, ayer ayer hablamos con unas empresas. Estas empresas están haciendo evaluaciones, muy bien, vengan, se califican, se le dan los instrumentos, colocan los instrumentos formales, y entran en la base de datos de manera tal de que todos hagamos un protocolo similar y establezcamos la información conjunta, porque…

Periodista: Unificar criterios para que manejar hablar en los mismos términos.

Francisco Garcés: Claro, porque hay mucha gente que lo está haciendo, pero esta este este estudio no queda, digamos, registrado dentro de las bases oficiales. Entonces, bueno, yo puedo ir yo puedo decirte: “Mira, Dahir, hazte unos lentes de tal y tal fórmula”. Y tú me dices: “Bueno, ¿y dónde está el récipe?”

Periodista: Sí.

Francisco Garcés: Es lo mismo. Finalmente, la estructura tiene un daño, tiene que ser evaluada, tú tienes que tener el récipe con el cual, digamos, tú tienes la certificación de cómo está y, por supuesto, después ir adelante con esto.

Periodista: A raíz de esta de esta situación, esta catástrofe, pudiéramos decirlo de esa manera, muchos países han brindado solidaridad al gobierno venezolano. ¿Hay alguna posibilidad de que Japón, China, que son unos países con una vasta experiencia en sismos, en terremotos, puedan brindar algunos conocimientos y algunos aportes?

Francisco Garcés: Ya están acá. ¿Ya están acá? Fíjate, por ejemplo, el día lunes llegó un equipo de Stanford, digamos, unos ingenieros de la área sismorresistente, los cuales, digamos, son realmente investigadores muy buenos, con los cuales están aquí ahorita, no porque los envió ningún gobierno, sino que ellos son parte, digamos, del conocimiento mundial, de una red de conocimiento mundial que han venido acá, con los cuales se ha trabajado anteriormente; están acá ya trabajando, revisando, para generar impresiones. Ya hay otros equipos de otras partes del mundo que también están viniendo, los cuales están trayendo equipos de medición, de certificación, es decir, es un trabajo de la comunidad internacional.

Por ejemplo, de Japón también, fíjate, ese instrumento que que se desarrolló en Funvisis, que hemos desarrollado en Funvisis, en la universidad y otras universidades, es un instrumento que se deriva de un instrumento que tienen en Japón. También lo tienen en otros países, pero nosotros como hemos tenido colaboración con Japón, Japón nos daba unas becas en las cuales unos compañeros todos los años de Funvisis iban a formarse en Japón en unas áreas, y una de esas cosas es en el área de entrenamiento postsísmico. Y esos compañeros se entrenaron durante un tiempo allá, vinieron junto con nosotros, y se ha desarrollado esta aplicación que hoy está, digamos, en uso en el territorio nacional.

Periodista: Sabe que me llama la atención, y creo que es oportuno también recordárselo a la audiencia, que todo lo que se está realizando en este momento en el país está bajo protocolos internacionales, es decir, es la actuación de las autoridades ante un evento como este, respaldado además por protocolos muy precisos, con expertos, técnicos en el área, que eso también genera tranquilidad y calma en la población.

Francisco Garcés: Sí, no, mira, yo en primer lugar quiero decirles que el ejercicio de la ingeniería nacional está avalado por normas sísmicas, normas de materiales las cuales, digamos, siguen protocolos que además están bajo estricto del conocimiento mundial, es decir, es comparable con cualquier otra norma. En estos momentos, la revisión que se está haciendo se está avalando a profesionales del área. Por supuesto, si hay alguno que quiera colarse por ahí, no va a ser posible porque ciertamente tiene que tener la calificación de los estudios. O sea, yo no puedo ir a recetarle nada a nadie, es decir, yo no puedo hacer un informe médico porque yo no soy médico, pues. Claro, todos están avalados, tienen la experticia para hacerlo. Entonces ahí hay que darse cuenta, mira, todos tenemos preparación para algo, pero no para todo, entonces no tratemos de abarcar donde no tenemos la especialización.

Periodista: Nosotros estamos culminando, no sin antes un mensaje de nuestro invitado, integrante de la Comisión Presidencial para la Infraestructura, revisión, evaluación de la infraestructura, pero le quería hablar, para que finalizara, comentándonos las normas Covenin que se llevan a cabo en Venezuela y que es de de firme cumplimiento.

Francisco Garcés: Fíjate, las normas de edificaciones sismorresistentes son normas con sello Covenin, es decir, son normas de estricto cumplimiento en el territorio nacional, así como las normas para estructuras de acero, estructuras de concreto, son normas que han sido desarrolladas y que son de obligatorio cumplimiento. Estas normas aseguran de que ellas se comporten adecuadamente ante un sismo, ante las solicitaciones que tengamos: cargas verticales, acciones hidráulicas, es decir, esto es una norma que debe cumplirse. En este caso, como te dije, como hemos conversado, pues habrá cosas que habría que revisar, no sabremos si va a haber modificaciones adicional; en Cariaco lo hubo, sin embargo, quien practica la norma de manera adecuada aseguraría un comportamiento adecuado, pero ciertamente lo que sucedió en La Guaira es algo extraordinario.

Digamos, existen diferencias claras entre, por ejemplo, Caracas y La Guaira, no es que un lugar construyan mejor que otro, o que sean los ingenieros de acá son mejores que los de otros, es decir, es tema de la situación que hubo, del evento que pasó, de la falla que atravesó La Guaira. Sin embargo, bueno, nosotros sobre todo acá es investigar con seriedad, con certeza, eso es lo que nos ha pedido la presidenta: atender a la población, decirle en qué situación está, atenderlos, tanto desde el punto de vista de la infraestructura como desde el punto de vista social que hemos visto allá, que son los elementos importantes en este momento y que nos van a ayudar posteriormente, como hemos conversado, a una planificación adecuada que se ajuste a las realidades naturales que tiene cada parte del territorio.

Periodista: Gracias por acompañarnos, Francisco Garcés, ingeniero civil y está a cargo de esta Comisión Presidencial para verificar la habitabilidad de la infraestructura en diferentes zonas del país, priorizando Caracas, Miranda, La Guaira. Y bueno, nosotros también extendemos ese llamado a ese voluntariado que esté relacionado con este sector de ingeniería, construcción, para que se incorporen a estas labores de formación que se están realizando en las diferentes instituciones educativas del país. Nos comentaba usted, ingeniero, que en su cuenta en Instagram está el enlace para que descarguen a través de ese código QR la la planilla para que puedan inscribirse.

Francisco Garcés: Sí, la gente… los voluntarios que sean ingenieros, que tengan formación en el área, así como las empresas del área, pueden descargar el QR, inscribirse, los llamamos, les hacen la formación, le damos los instrumentos de evaluación y estamos dentro del sistema de. Asimismo, se me olvidó decirle, le mandé un mensaje a todos los estudiantes míos, los que les estuve dando clase ahorita más los anteriores, bueno, que me acompañen para que hagamos una brigada juntos.

Periodista: Qué bueno.

Francisco Garcés: Y y, bueno, y es una oportunidad de aprender, de trabajar y, sobre todo, de aportar, digamos, al país. Así que tienen mi número, escríbanme, por favor.

Periodista: Seguro que sí. Nosotros nos corresponde despedirnos, Yajure, no sin antes recordarles que se mantengan conectados a través de la señal de Venezolana de Televisión, ahí también un despliegue importante en materia de comunicación, con la responsabilidad que amerita este medio de comunicación a llevarle minuto a minuto todo lo que se genere, información oficial, y todas las acciones que se están tomando llevando a cabo en este momento.