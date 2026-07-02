En La Guaira, el vigilante privado Hernán Gil fue rescatado con vida luego de estar 8 días bajo los escombros

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Foto: Federico PARRA / AFP via Getty Images

Hernán Alberto Gil Flores, vigilante privado quien quedó atrapado tras el terremoto doble del 24 de junio en Venezuela, mientras trabajaba en un edificio adyacente al Centro Comercial Galerías Playa Grande en Catia La Mar, estado La Guaira, ha sido rescatado este jueves 2 de julio a las 9 de la mañana por un equipo de más de 100 rescatistas de 7 países, entre ellos venezolanos, que hicieron inmensos esfuerzos por unas 120 horas para su liberación.

Texto: Alba Ciudad (Luigino Bracci Roa) 

A las 9:15 de la mañana de este jueves, el periodista Jonathan Camargo de Televen informó que Hernán Gil fue extraído de la caseta de seguridad por donde estuvo por 120 horas. Fue estabilizado en los sótanos dentro del estacionamiento del centro comercial y a las 9:25 de la mañana fue sacado por un grupo de rescatistas, según pudo verse en vivo en imágenes de Telesur, para poder ingresar a una ambulancia que lo llevó a un centro asistencial.

Así salió Hernán Gil tras casi 8 días bajo los escombros en C.C. Galerías Playa Grande, La Guaira
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Gil Flores, que tendría 42, 43 o 49 años dependiendo de las fuentes, quedó atrapado tras el terremoto doble del pasado 24 de junio. Se presume que él estaba en su caseta de seguridad al momento de la tragedia y que fue precisamente ésta la que se convirtió en el espacio vital que le permitió al hombre sobrevivir más de siete días.

No fue sino hasta el 27 de julio cuando una persona llevó a rescatistas de la Cruz Roja de Costa Rica hasta el centro comercial, intentando localizar a otra persona. El presidente de la Cruz Roja Venezolana, Luis Farias, ofreció otra versión: que, aún cuando otros rescatistas habían declarado que en ese edificio no habían supervivientes, un trabajador del centro comercial insistía en que había escuchado ruidos.

Uno de los rescatistas costarricenses, Allan Madrigal, realizó el protocolo de pedir silencio, llamar y esperar respuesta, obteniendo respuesta positiva de Gil Flores. “¡Sí, sí!”, le respondió según contó Madrigal al canal privado Televen en una entrevista.

Allan Madrigal, rescatista costarricense

Desde entonces, rescatistas de Costa Rica, México, Portugal, Estados Unidos, Chile, El Salvador y otros países, junto a personal venezolano, han hecho inmensos esfuerzos para construir un túnel que pueda atravesar 140 toneladas de escombros hasta llegar a Hernán Gil, quien se encontraría en el sótano 3 del centro comercial. En total, más de 100 rescatistas han estado trabajando en su liberación.

Un plan inicial, de construir un túnel de 60 por 60 centímetros, fue descartado el martes cuando el edificio se movió ligeramente. “Tuvimos que elaborar un nuevo plan de trabajo para intentar acceder por una ruta diferente a la que habíamos utilizado hasta anoche”, explicó Cristian Vera, líder del equipo de brigadistas chilenos, a una agencia de noticias. Según otra agencia, hubo que hacer tres túneles distintos para llegar a Gil.

Utilizando mangueras, le han hecho llegar líquidos para hidratarlo, así como fórmulas con proteínas. Los rescatistas de Chile pudieron hacer llegar una cámara para poder verlo.

Leslie López, rescatista de la Cruz Roja Mexicana, explicó al medio Sputnik Mundo que el rescate ha sido muy complejo por una gran cantidad de factores, como el tipo de estructuras, el tipo de colapso y estructuras cercanas que se están desplazando. No quieren que piedras o escombros le caigan encima a Hernán Gil, por lo que no han usado herramientas de percusión sino que trabajan manualmente, aunque de forma lenta.

Los periodistas venezolanos Jonathan Cárdenas, de Televen, y Joan Camargo, han tenido a todo el país al tanto de los esfuerzos de los rescatistas, durante 5 días de duro trabajo. Nayib Bukete, presidente de El Salvador, también ha compartido numerosos videos enviados a él por los rescatistas de su país.

El periodista Cárdenas informó este 2 de julio a la una de la madrugada que faltaba muy poco para su extracción. “Sólo falta partir una losa”, dijo. Luego, a las 4 de la mañana informó que se complicó la apertura de un boquete por donde Gil iba a ser sacado, pero al intentar sacarlo se dieron cuenta de que el tamaño no era suficiente. Desde allí siguieron trabajando hasta las 9 de la mañana.

Una vez se le saque, se estabilizaría en el estacionamiento del Centro Comercial Galerías Playa Grande, se permitiría la entrada de un sólo efectivo de cada brigada que ha trabajado (seis en total) y lo sacarían en camilla del centro comercial, tres de un lado, tres del otro, para colocarlo en el piso ante la ambulancia. Allí será tratado por personal médico para trasladarlo a un centro asistencial.

Centro Comercial Galerías Playa Grande. Foto: Redes Sociales

La esposa de Hernán, Gusbimar González, brindó más información sobre el sobreviviente, aparte de mostrar su eterno agradecimiento a los rescatistas. “Quiero agradecer a todas las personas que han colocado su granito de arena, a todos los rescatistas de diferentes países, en especial a los de la Cruz Roja y sobre todo a la de Costa Rica, porque ellos son los que accedieron al lugar y escucharon la voz de mi esposo y se dieron cuenta de que sí había gente con vida. Este es un milagro y voy a estar agradecida eternamente”, dijo a un medio costarricense.

Hernán y Gusbimar son una familia muy unida que reside en Carayaca y tienen dos hijos, explicó Madelein García, periodista de Telesur. Indicó que el caso ha sido muy seguido por el gobierno venezolano, que se ha asegurado de que, a nivel logístico, no le falte nada a los rescatistas.

Centro Comercial Galerías Playa Grande. Foto: Redes Sociales

Bomberos de Costa Rica

Fotos del rescate

Un equipo internacional de rescate asiste a Hernán Gil, sobreviviente de los dos terremotos que azotaron Venezuela en Catia La Mar, estado La Guaira, Venezuela, el 2 de julio de 2026, ocho días después del sismo. Hernán Gil, un guardia de seguridad de 43 años, quedó sepultado en la cabina del edificio de siete pisos donde trabajaba en Catia La Mar, una zona costera del estado de La Guaira devastada por el desastre (Foto por Federico PARRA / AFP via Getty Images)

Hernán Gil, sobreviviente de los terremotos que afectaron Venezuela el 24 de junio, es asistido por miembros de grupos de rescate venezolanos e internacionales antes de entrar a una ambulancia en Catia La Mar, estado La Guaira, este 2 de julio de 2026, 8 días después de los terremotos. Hernan Gil, un vigilante privado de 43 años, estuvo enterrado en el sótano de un edificio de siete pisos donde él trabajaba en Catia La Mar, sector costero en el estado La Guaira devastado por el desastre. (Foto por Federico PARRA / AFP via Getty Images)

Un equipo internacional de rescate asiste a Hernán Gil, sobreviviente de los dos terremotos que azotaron Venezuela en Catia La Mar, estado La Guaira, Venezuela, el 2 de julio de 2026, ocho días después del sismo. Hernán Gil, un guardia de seguridad de 43 años, quedó sepultado en la cabina del edificio de siete pisos donde trabajaba en Catia La Mar, una zona costera del estado de La Guaira devastada por el desastre. (Foto: Federico PARRA / AFP via Getty Images)

Un equipo internacional de rescate asiste a Hernán Gil, sobreviviente de los dos terremotos que azotaron Venezuela en Catia La Mar, estado La Guaira, Venezuela, el 2 de julio de 2026, ocho días después del sismo. Hernán Gil, un guardia de seguridad de 43 años, quedó sepultado en la cabina del edificio de siete pisos donde trabajaba en Catia La Mar, una zona costera del estado de La Guaira devastada por el desastre. (Foto: Federico PARRA / AFP via Getty Images)

Foto: Federico PARRA / AFP via Getty Images

(Foto: Federico PARRA / AFP via Getty Images)

Un trabajador sanitario de la Cruz Roja asiste a Hernán Gil, superviviente de los dos terremotos que azotaron Venezuela, dentro de una ambulancia en Catia La Mar, estado de La Guaira, Venezuela, el 2 de julio de 2026, ocho días después del sismo. Hernán Gil, un guardia de seguridad de 43 años, quedó sepultado en la cabina del edificio de siete plantas donde trabajaba en Catia La Mar, una zona costera del estado de La Guaira devastada por el desastre. (Foto: Federico PARRA / AFP via Getty Images)

Un equipo de rescate internacional transporta a Hernán Gil, sobreviviente de los dos terremotos de Venezuela, en una camilla en Catia La Mar, estado de La Guaira, Venezuela, el 2 de julio de 2026, ocho días después del sismo. Foto: Federico PARRA / AFP via Getty Images

Un equipo de rescate internacional transporta a Hernán Gil, sobreviviente de los dos terremotos de Venezuela, en una camilla en Catia La Mar, estado de La Guaira, Venezuela, el 2 de julio de 2026, ocho días después del sismo. (Foto: Federico PARRA / AFP via Getty Images)

Parte de los equipos de Costa Rica, Chile, Venezuela, Portugal y otros países que participaron en el rescate. Foto: Gabriela Gonzalez @GabyGabyGG

Fotos por Nawseas (Con El Mazo Dando)

Imágenes del lugar donde trabajaron las y los rescatistas de varios países, para poder sacar a Hernán Gil de donde se encontraba.

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