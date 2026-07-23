Más de 420 juguetes artesanales recibirán niños y niñas en campamentos de Caracas y La Guaira

La Asociación Nacional de Jugueteros y Jugueteras de Venezuela entregó más de 420 juguetes artesanales este jueves 23 de julio en los espacios de la Tienda y Galería Red de Arte, en Caracas. Serán distribuidos entre niños y niñas en diferentes campamentos transitorios de Caracas y La Guaira.

Texto y Fotos: Red de Arte

Entre las más de 420 piezas entregadas destacan muñecas tradicionales, trompos, títeres de dedo, carritos de madera, escaladores y juegos didácticos orientados al aprendizaje matemático, así como juguetes insertables y para enhebrar, diseñados para estimular la creatividad y el desarrollo motor de cada niño.

Más de 60 artesanos y artesanas de distintas regiones de Venezuela trabajaron de manera continua durante un mes en la elaboración de piezas lúdicas para llevar sonrisas a los más pequeños, con el objetivo de contribuir a su desarrollo cultural y emocional en medio de la emergencia tras el doblete sísmico del 24 de junio.

Agustín Cona, presidente de la asociación, junto al equipo de artesanos jugueteros, destacó la dedicación invertida en cada pieza: “Nos dimos a la tarea de crear diversas piezas para que sirvan como aliados de esos niños que se encuentran en los campamentos transitorios. Hoy son juguetes que llegarán a formar parte de la alegría de un niño; mañana serán el recuerdo de quienes estuvimos creando para sacarle una sonrisa a quien, de un segundo a otro, le cambió la vida”.

Asimismo, enfatizó que estos juegos didácticos y juguetes tradicionales forman parte de una ruta creativa y llena de esperanza a la cual se han sumado los jugueteros del país, quienes seguirán produciendo “desde muñecas de trapo hasta carritos de madera”.

Por su parte, la artesana juguetera María Eugenia Fehr resaltó el compromiso continuo de la organización con la comunidad. “Aquí no termina nuestro trabajo; esto es solo el inicio de un capítulo que recorreremos junto a todos los que necesiten un juguete para regalar una sonrisa. Esto forma parte de la verdadera esencia de ser artesano, dando talleres en los espacios donde nos convoquen”, afirmó.

Con estas acciones continúan los trabajos mancomunados entre artesanos de diferentes estados y la Fundación Red de Arte, en pos de acompañar y aportar sosiego a los afectados por el doble terremoto que azotó el país el pasado mes de junio.