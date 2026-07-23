Con arcilla y barro se moldea potencial creador en el campamento de la Escuela de Artes Escénicas César Rengifo

La agenda durante la tarde de este miércoles en el Campamento Transitorio Escuela de Artes Escénicas César Rengifo, en la parroquia Altagracia de Caracas, estuvo marcada por la expresión creativa a través de materiales moldeables como la arcilla. Fue una jornada con artesanía y clases abiertas de cerámica que estuvieron a cargo del Centro de Formación Cultural (CFC) Vinicio Adames, que funciona en el mismo recinto.

Prensa MPPC (Texto: Angie Vélez / Fotos: Nathael Ramírez)

La jornada, que formó parte de la Ruta de la Esperanza, estuvo encabezada por Yuri Díaz, director del centro de formación; y Edgar Zabala, docente de cerámica. Ambos guiaron a niños, niñas, jóvenes y adultos en la tarea de explorar algunas expresiones de las llamadas artes del fuego.

Durante la actividad, los participantes se permitieron jugar con la imaginación al crear objetos con arcilla, un método que les sirvió para liberar el estrés. Así lo asumió Yenny Carrero, participante de la jornada que, con diferentes técnicas y la asesoría del profesor Zabala, elaboró piezas como el Arca de Noé, además de muñecas y elefantes.

Zabala destacó la importancia de esta forma de expresión artística y cómo moldear arcilla se asemeja a la vida diaria. Tanto la técnica como la cotidianidad, dijo, comparten altibajos y la capacidad de constante reestructuración. Igualmente, explicó que este arte conecta directamente a las personas con sus orígenes a través del barro cocido, algo que demostró elaborando piezas utilitarias mediante la técnica de torno al pilón.

Yuri Díaz también destacó la importancia de estas actividades como parte de un acompañamiento formativo permanente: “Nos regocijamos de brindarles cultura y amor a través del arte a niños y adultos, porque el arte engrandece el espíritu y eleva el conocimiento de cada participante”.

Estas actividades se inscriben en las acciones e iniciativas de la Ruta de la Esperanza, que está desplegada en los campamentos transitorios que albergan a las familias afectadas por el doblete sísmico del pasado 24 de junio. El principal objetivo es acompañar y apoyar de forma integral a todos los afectados, a la par que van retomando sus vidas y recuperándose del trauma vivido hace poco menos de un mes.