Adultos y adultas mayores de Catia La Mar vivieron una tarde de danza con “Los Amorosos”

Adultas y adultos mayores disfrutaron de una animada tarde de danza en el campamento transitorio Escuela Santa Eduvigis, en Catia La Mar, estado La Guaira, con el espectáculo “Los Amorosos”, de la Compañía Nacional de Danza (CND), en alianza con la agrupación Sarta de Cuentas.

Prensa MPPC (Texto: Oriana Chirinos / Fotos: Roiner Ross)

Los bailarines Armando Díaz y Carmen Ortiz deleitaron al público con un acto interactivo en el que regalaron globos, repartieron cintas y unieron miradas, para construir entre todos un relato de amor y amistad.

Entre los espectadores se encontraba Ramón Rosas, quien, con su globo de corazón en mano, expresó lo mucho que disfrutó la actividad. “Me pareció bonita. Me gustó la parte donde él (bailarín) hacía de torero”, comentó al final el espectáculo.

Por su parte, Félix Romero resaltó el carácter infantil y lúdico de la obra, aunque la experiencia le resultó “entretenida para los adultos”.

La danza como regalo

Anaisa Castillo, presidenta de la CND, explicó que “Los Amorosos” es “una obra de danza contemporánea, muy sencilla y gestual. Es un regalo muy lúdico para el público”.

Sobre el proceso de creación para un público en situación de vulnerabilidad, enfatizó que se “piensa desde un área muy respetuosa”, para no transgredir el espacio de las personas y generar un diálogo sano.

Carmen Ortiz, bailarina y directora de la agrupación de danza Sarta de Cuentas, explicó que la pieza presentada busca resaltar “los valores de amistad, de encuentro y el amor”.

Ortiz catalogó el trabajo de su agrupación como “una acción poética y de performance” donde la intervención del público es necesaria para el desarrollo del espectáculo.

“Los Amorosos” finalizó con una sentida ronda de aplausos de las adultas y adultos mayores, quienes también degustaron una rica merienda de arroz con leche mientras veían a la pareja de bailarines compartir su arte.

Esta actividad, enmarcada dentro de la Ruta de la Esperanza, es una muestra de cómo las artes, además de ser herramientas pedagógicas y terapéuticas, son una herramienta para la sanación emocional a todas las edades.