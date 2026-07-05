Grupo de Arquitectura Humanitaria de la ONU visitó campamento temporal de Catia la Mar

Tras el impacto del doblete sísmico ocurrido el pasado 24 de junio, los habitantes de La Guaira han demostrado una gran capacidad de respuesta, organización y resiliencia. En el Campamento Transitorio Carlos Fiol, ubicado en Marapa, Catia La Mar, la solidaridad se ha convertido en el principal puente para la recuperación y el apoyo mutuo.

Texto: Prensa MPPC / Fotos: Abraxas Iribarren y Roiner Ross

La organización, el equipamiento, dotación, atención y compañerismo en dicho campamento fue constatado este sábado por representantes del grupo de Arquitectura Humanitaria, gestionado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) durante un recorrido en el que participó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal.

“Los representantes se fueron impresionados gratamente por la capacidad organizativa de toda la comunidad y del apoyo del Gobierno nacional y regional. Pudieron constatar que se están atendiendo todas las áreas fundamentales, garantizando que cada familia reciba un trato digno en medio de esta emergencia”, afirmó Cazal.

Ronald Salazar, habitante de la comunidad, relató los momentos de angustia y acción tras el sismo: “Fuimos a buscar sobrevivientes y logramos rescatar a cuatro personas. Ha sido una situación muy dura, hemos perdido amigos y vecinos, pero mantenemos la fe en alto. A pesar de estar afectados, nos queda la fuerza para seguir ayudando a quien más lo necesita”.

Durante la jornada, Cazal sostuvo una reunión con el gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, y ambos analizaron el panorama de los sectores más afectados.

Esta articulación permitió canalizar suministros inmediatos para el Campamento Transitorio Carlos Fiol.”La distribución y movilización de ayuda avanza en toda La Guaira”, señaló Cazal.

Este esfuerzo conjunto entre el Estado venezolano y el Poder Popular reafirma que, ante la adversidad, la organización, la solidaridad y la atención humanitaria son claves para garantizar una recuperación integral y humana en los territorios más afectados por el sismo.