Autoridades harán evaluaciones técnicas a los bienes culturales en La Guaira

Grupos de trabajo del Instituto de Patrimonio Cultural (IPC) y de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad, Vivienda e Infraestructura, liderada por el ingeniero Francisco Garcés, harán evaluaciones técnicas de los bienes culturales en La Guaira para su recuperación, tras los embates del doble terremoto del pasado 24 de junio.

Texto: Prensa MPPC / Fotos: Abraxas Iribarren

El ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, acompañó al director del Gabinete Regional, Edgar Urbina, a un recorrido por diversos espacios culturales e históricos del estado La Guaira, con el propósito de evaluar los daños causados por los sismos.

Las autoridades culturales verificaron que El Fortín El Vigía, ubicado en la parte alta del Casco Histórico de La Guaira, se encuentra en buenas condiciones generales e inspeccionaron las intervenciones más recientes en la arquitectura.

El recorrido continuó en El Castillete de Armando Reverón, en Macuto, donde se identificaron daños acumulados por el paso del tiempo y por los terremotos. El ministro Cazal informó que ya se estaba trabajando de manera conjunta con el gobernador José Alejandro Terán para impulsar la recuperación del sitio y continuarán en la acción de esa meta.

De igual forma, visitó la Escuela de Música Juan Manuel Castellanos, donde se percató del deterioro que causó el doblete sísmico: “Lamentablemente la escuela no se encuentra en condiciones para continuar con la instrucción musical en este momento. Varios instrumentos quedaron atrapados en la planta alta”. Afortunadamente, no se registraron pérdidas humanas en la institución.

El recorrido concluyó en el Polideportivo José María Vargas, instalación que actualmente funciona como centro de acopio y coordinación del operativo regional, donde se ha gestionado parte de la ayuda destinada a los campamentos transitorios.