CNAC recupera capacidad para disponer totalmente de recursos obtenidos a través de Fonprocine

Desde este 1 de agosto, el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC) podrá disponer del 100% de los ingresos obtenidos por el Fondo de Promoción y Financiamiento del Cine (Fonprocine), al quedar eximido de hacer aportes al Ejecutivo Nacional. Con esta decisión, el organismo dirigirá esos recursos en su totalidad a la política pública en este sector.

Prensa MPPC (Texto: Stiven Rodríguez Volcán / Fotos: Roiner Ross)

La medida se dio a conocer este martes 28 de julio durante una rueda de prensa encabezada por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal; el viceministro de Cultura Audiovisual, Miqueas “Piki” Figueroa; y el presidente del CNAC, Román Chamorro, quienes anunciaron la promulgación del Decreto Presidencial N° 5.391.

La norma exime al CNAC, a través Fonprocine, de aportar al Fondo Especial Ciudad Humana, creado por el Gobierno nacional en julio de 2025 con la finalidad de canalizar recursos destinados a proyectos de infraestructura en el país.

La medida fue aplaudida por la comunidad cinematográfica, entre ellos Vladimir Sosa Sarabia, presidente de la Fundación Villa del Cine y Amazonia Films; Rosa Raydán, presidenta de la Fundación Cinemateca Nacional; así como por directores, productores, exhibidores y distribuidores.

El ministro Cazal expresó que la decisión se inscribe en el proceso de fortalecimiento del cine venezolano, un trabajo conjunto. “Todo lo que se está haciendo en este momento busca devolver la normalidad que tenía el CNAC y el sector del cine, a través de la restitución de los recursos provenientes de la taquilla y otros tributos parafiscales”.

Manifestó que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha resaltado la importancia de la industria cultural para el crecimiento de nuestras expresiones artísticas, sobre todo la del cine.

Cazal dio la bienvenida al decreto presidencial como un aporte fundamental “para la reconstrucción de Venezuela”, la cual “también necesita la producción de nuestras historias”.

Explicó que esta labor le corresponde a todo realizador, desde aquellos que muestran la alegría hasta los que retratan la tristeza, los sueños y las virtudes: “Todo lo que tenga que ver con lo humano”.

El camino del renacer

Román Chamorro precisó que, gracias al Decreto Presidencial N° 5.391, a partir de este momento, el CNAC tiene “plena facultad de ejecución de la política pública del cine y para restablecer la normalidad en el sector (…). En este momento nos planteamos retomar el camino del renacer”.

Pese a las adversidades del doble terremoto que impactó recientemente en la nación, Chamorro enfatizó que el cine vuelve por la senda del crecimiento. Agradeció formalmente la decisión de la mandataria y destacó que esta medida demuestra que se comprende la necesidad del sector de sumarse a la ruta económica y a la generación de las historias que requiere el país.

Asimismo, destacó que desde el CNAC se ha venido desplegando el plan Pantallas de Esperanza, una iniciativa del Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC) en el marco del programa La Ruta de la Esperanza. Este proyecto consiste en proyectar películas infantiles y con valores humanos para promover la concienciación sobre los valores nacionales.

Voz de los realizadores

Por su parte, Efterpi Charalambidis, directora de cine, afirmó que esta medida representa una gran responsabilidad para los creadores cinematográficos, quienes asumen ahora el compromiso de contar historias que conecten, tras la tragedia padecida por los fuertes sismos en el país.

Igualmente reveló que, antes de este decreto, los creadores se reinventaban para seguir rodando películas siempre con el apoyo del CNAC, destacando el programa Aprender Haciendo, que permitía la incorporación de estudiantes de cine para la realización de obras del séptimo arte.

Charalambidis, quien forma parte de la comisión promotora para la coordinación del Plan Nacional de Cinematografía 2026-2031 en Venezuela, añadió: “Ahora más que nunca tenemos que escuchar a toda la comunidad que hace cine”.

Finalmente, Carlos Daniel Alvarado, director del largometraje “Un viaje de película”, celebró una medida que considera permitirá que “el venezolano se siga viendo reflejado en las pantallas”.