Familias en campamento transitorio de Guarenas dan testimonio de fortaleza tras el doble sismo

El campamento temporal habilitado en el Centro de Educación Inicial Nacional (CEIN) Ambrosio Plaza, ubicado en Guarenas, estado Miranda, recibió este viernes la visita de autoridades gubernamentales con el objetivo de acompañar y seguir garantizando una atención integral a las familias afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio.

Texto: Angie Vélez/Fotos: Abraxas Iribarren

La jornada estuvo encabezada por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal; junto a la viceministra de Cultura, Gabriela Simoza; el gobernador de la entidad, Elio Serrano; y el alcalde de Guarenas, Antonio Galíndez.

Durante el recorrido por las instalaciones, las autoridades compartieron con los afectados, quienes participaban en actividades recreativas y deportivas. Asimismo, en el espacio habilitado para la biblioteca, niñas protagonizaron un encuentro con la lectura y la cultura.

Testimonios de resiliencia

El sismo del pasado 24 de junio obligó a desalojar de emergencia los bloques 4, 5 y 6 de la comunidad Oropeza Castillo. Napoleón Llovera, habitante del lugar, relató que él y su esposa debieron aferrarse al marco de la puerta debido a la violencia del movimiento telúrico. Su núcleo familiar resultó ileso y actualmente se encuentra distribuido entre el campamento y casas de parientes.

María José Landaeta, jefa de comunidad, detalló que la organización vecinal e institucional se activó de inmediato en el estacionamiento del Bloque 4. Posteriormente, en articulación con las autoridades, se coordinó el traslado de 39 familias al Estadio Nicolás León de Guarenas y su posterior reubicación en los campamentos transitorios debido a los daños estructurales sufridos en sus viviendas.

Atención integral y permanente

El ministro Raúl Cazal recordó que, por instrucciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se desplegó una agenda de atención integral para priorizar el bienestar emocional de la población bajo el enfoque de “cuerpo sano, mente sana”.

Para cumplir con este objetivo, resaltó el despliegue permanente en todos los campamentos temporales de actividades culturales, recreativas y deportivas que incluyen cine, circo y programas de fomento a la lectura. También resaltó el trabajo articulado entre la Alcaldía de Guarenas y la Gobernación del estado Miranda para la óptima organización de estos espacios.

Actualmente, el campamento del CEIN Ambrosio Plaza refugia familias a las que se les garantiza alimentación, alojamiento y asistencia médica integral.

Al respecto, el gobernador Elio Serrano enfatizó que este resguardo brindará protección integral a las familias hasta que finalmente cuenten con sus nuevas viviendas. Asimismo, informó que en el sector Oropeza Castillo se evalúa la infraestructura para proceder, en consenso con los vecinos, a la demolición controlada de las edificaciones que presenten riesgo inminente.

Frente a la contingencia, los propios afectados enviaron un contundente mensaje de fe e instaron a la comunidad a seguir adelante mientras se coordinan las soluciones definitivas junto al Estado.