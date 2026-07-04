15 mil 50 personas sin vivienda tras doble sismo, según balance de este viernes

15 mil 50 personas se encuentran sin vivienda tras el doble sismo registrado el miércoles 24 de junio a las 6:04 de la tarde. Así se desprende del parte actualizado que presentó la tarde de este viernes 3 de julio el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información en su cuenta en la red digital Instagram.

Texto: Diario Vea

La cifra de damnificados aumentó en relación al miércoles 1° de julio, cuando, de acuerdo con el presidente de la Asamblea Nacional, AN, Jorge Rodríguez, se ubicaba en 12 mil 841.

Es primera vez desde que se presentaron los temblores de magnitud 7.2 el primero con una duración de 39 segundos, y el que sucedió inmediatamente después de 7.5, y que se extendió por 41 segundo, que el Gobierno nacional presenta el parte de manera digital.

Aquí los datos presentados este viernes