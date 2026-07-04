15 mil 50 personas sin vivienda tras doble sismo, según balance de este viernes

15 mil 50 personas se encuentran sin vivienda tras el doble sismo registrado el miércoles 24 de junio a las 6:04 de la tarde. Así se desprende del parte actualizado que presentó la tarde de este viernes 3 de julio el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información en su cuenta en la red digital Instagram.
Texto: Diario Vea
La cifra de damnificados aumentó en relación al miércoles 1° de julio, cuando, de acuerdo con el presidente de la Asamblea Nacional, AN, Jorge Rodríguez, se ubicaba en 12 mil 841.
Es primera vez desde que se presentaron los temblores de magnitud 7.2 el primero con una duración de 39 segundos, y el que sucedió inmediatamente después de 7.5, y que se extendió por 41 segundo, que el Gobierno nacional presenta el parte de manera digital.
Aquí los datos presentados este viernes
- Fallecidos: 2 mil 645, en el balance presentado por la Presidenta (E); la noche anterior, la lamentable cifra, era de 2.595
- Heridos: 12 mil 666; el día anterior en horas de la noche la Presidenta (E) informó que se contabilizaban 12 mil 400.
- Rescatados: 6 mil 462; el miércoles 1 de julio Jorge Rodríguez dijo que era 6 mil 461, el jueves se sumó el rescate de Hernán Gil, pasando entonces a ser 6 mil 462.
- Edificios afectados: 885. Esta es la misma cantidad informada por Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez en las últimas 48 horas.
- Edificios colapsados: 189, la cifra se mantiene igual a la presentada en las últimas 48 horas.
- Alimentos distribuidos: 9.486 toneladas; la cifra se incrementó con relación al miércoles cuando se dio a conocer que habían sido llevados 8 millones 893 mil kilos de comida.
- Bolsas de comida distribuidas: 78 mil 478; hace 48 horas, la cifra se ubicaba en 27 mil 614, de acuerdo con los datos dados a conocer por Jorge Rodríguez en esa oportunidad.
- Pacientes atendidos: 20 mil 909. Hasta el miércoles el total se ubicaba en 17 mil 26 pacientes.
- Rescatistas internacionales: 3 mil 305
- Efectivos desplegados: 29.567. La noche anterior la Presidenta (E) señaló que se encontraban 29 mil
- Agua distribuida: 453 mil 326 litros.
- Campamentos transitorios: 59; hasta hace 48 horas había 25.
- Voluntarios registrados: 25 mil 846; hasta hace dos días eran 17 mil.
- Réplicas: 890; hasta hace 48 horas iban 782.