Con música y artes visuales fomentan la sanación emocional en campamento transitorio en el Liceo Andrés Bello

Entre notas de saxofón y trazos de colores, niños y niñas disfrutaron este miércoles de una jornada de arte visual y recreación en el Campamento Transitorio E.N. Andrés Bello, ubicado en la parroquia La Candelaria, Caracas, como parte del despliegue de la Ruta de la Esperanza.

Prensa MPPC (Texto: Dayana Martínez / Fotos: Gustavo Quintana)

‎La actividad estuvo a cargo de la artista visual Natalia Rondón y el saxofonista Francisco Issa, quienes compartieron con los pequeños una mañana dedicada a la expresión artística e integración comunitaria.

‎Al respecto, Issa destacó el impacto positivo de estas iniciativas en los campamentos: “Compartimos música y artes visuales como un alivio espiritual”.

‎En ese mismo sentido, Natalia Rondón destacó el papel sanador de la creatividad en momentos complejos. “Queremos aligerar la carga de encontrarse en una situación inesperada; el arte es una disciplina fundamental para el alma”, expresó.

‎Durante la jornada, los niños y niñas participantes expresaron su alegría por la iniciativa, inscrita en las actividades dirigidas a fomentar la recuperación emocional a través del arte, la cultura, el deporte y la recreación.

Entre los pequeños se encontraba Alba Marina Lugo, quien consideró positivas estas dinámicas y envió un mensaje de aliento a los afectados: “Mi mensaje para todos es que se recuperen y sigan adelante”.

‎Asimismo, Isabella Lizardo valoró la constancia de las jornadas culturales al señalar que “en el campamento siempre traen actividades”, mientras que el pequeño Adiel Díaz compartió entusiasmado su gusto por el dibujo.

Así, las niñas y niños dieron su testimonio de paulatina sanación y despeje a través de la terapia creativa que lleva la Ruta de la Esperanza, una iniciativa impulsada por diversas instancias del Gobierno Bolivariano, movimientos sociales y frentes juveniles.