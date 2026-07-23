Niños y niñas aprenden a crear juguetes tradicionales en el campamento UEN Gran Colombia

Niños y niñas del Campamento Transitorio Ecuador, ubicado en la Unidad Educativa Nacional Gran Colombia, en la parroquia Santa Rosalía de Caracas, participaron este miércoles en una jornada recreativa dedicada a los juegos tradicionales venezolanos, como parte de la Ruta de la Esperanza.

Texto: Dayana Martínez / Fotos: Gustavo Quintana

‎La actividad estuvo a cargo de Aracelis García, presidenta de la Fundación Red de Arte, ente‎ adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC); y del artesano José Escalona, quien enseñó a los pequeños a transformar discos compactos (CD) en zarandas (juguete similar a un trompo), con la intención de promover la creatividad y el trabajo manual en un ambiente de esparcimiento.‎

‎Durante el taller, cerca de 15 niños y niñas aprendieron a elaborar estos juguetes tradicionales con varios CD en desuso y marcadores. Sobre la superficie del material, los participantes plasmaron dibujos para luego transformarlos en sus juguetes.

Durante la tarde, los niños y niñas convirtieron esos simples discos ya sin uso en juguetes llenos de esperanza. Guiados por los facilitadores, dibujaron y luego colocaron un pequeño eje utilizando los marcadores dañados. Lo que antes era un objeto sin propósito, pasaba a ser un juguete cuando lograban que sus zarandas rodaran por el piso. Sin embargo, la verdadera magia surgió cuando convirtieron estos objetos en “zarandas voladoras” mientras compartían el orgullo por sus dibujos.

Mía Sofía, proveniente de La Guaira, dibujó un arcoíris en su CD. Con una sonrisa enorme, expresó su alegría: “Desde que llegué al campamento me han atendido muy bien”. A su lado, Iam Morales, de 10 años y también de La Guaira, dibujaba árboles con una timidez muy peculiar. Cerca de ellos, la pequeña Tamara Rojas, de apenas 6 años, hacía un tierno berrinche porque un compañero, sin querer, rompió su disco. Pero el mismo niño ya se encontraba dibujándole uno nuevo para enmendar el daño.

Aracelis García resaltó el valor de esta actividad para fomentar las habilidades de los niños y niñas: ‎”Venimos a facilitar un taller que solo pide una cosa: creatividad”. La presidenta de la Red de Arte subrayó, además, la importancia de estas dinámicas recreativas y lúdicas para el bienestar emocional de los pequeños tras los sismos registrados el pasado 24 de junio.

‎Por su parte, el artesano José Escalona agradeció la invitación a estas actividades que buscan traer un rato de esparcimiento a los más pequeños. “Estoy feliz de ayudar a todos los que están aquí en este campamento a través de los juegos tradicionales”, indicó.

‎‎La Ruta de la Esperanza continúa desplegada en los campamentos transitorios para ofrecer espacios recreativos, culturales y de contención emocional a las familias afectadas por el doblete sísmico del pasado 24 de junio.