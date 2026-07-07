Diosdado Cabello: rechazamos las vulgares y miserables declaraciones del alcalde de Panamá

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, rechazó las declaraciones del alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, sobre la ayuda humanitaria destinada a Venezuela tras los sismos del pasado 24 de junio.

Texto: Últimas Noticias y Alba Ciudad

“Nosotros rechazamos las vulgares, miserables declaraciones del alcalde de Panamá que le puso un GPS a la ayuda humanitaria, que es miserable, para chequear dónde está. Bueno, todo ladrón sueña que lo están robando”, expresó desde los espacios de la Universidad Simón Bolívar (USB) en La Guaira.

Diosdado Cabello responde a alcalde de Panamá que colocó "Airtag" en ayuda humanitaria

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, envió ayuda humanitaria a Venezuela, pero colocó en ella dispositivos AirTag ocultos, sin avisarlo. Luego, el 5 de julio, publicó videos en redes sociales afirmando que uno de los AirTags se encontraba en el estado Monagas, a 400 kilómetros al este de La Guaira, haciendo comentarios que ponían en tela de juicio el manejo de la ayuda humanitaria por parte del gobierno venezolano.

Los AirTag son pequeños dispositivos de rastreo fabricados por Apple, del tamaño de una moneda, que funcionan mediante una combinación de tecnologías y permiten que su dueño conozca su ubicación aproximada, sin importar en qué parte del mundo esté. Se usan con equipaje, llaves, mochilas o mascotas, para conocer su ubicación en caso de que se pierdan.

Horas después de las declaraciones del alcalde de Panamá, el canal Telesur informó que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) ubicó el AirTag en Maturín, estado Monagas, en posesión de una víctima de los terremotos del 24 de junio que sobrevivió en La Guaira y se trasladó con las cajas de comida y aseo personal a dicha población. La investigación confirmó que la asistencia fue recibida directamente por la afectada, descartando las insinuaciones de Mizrachi del supuesto robo.

Mizrachi estuvo preso por peculado y denunciado además por fraude

Cabello precisó que el alcalde panameño cuenta con un largo expediente en el que se destaca que “estuvo preso por peculado y fue denunciado además por fraude, ese alcalde de Panamá entonces cree que nosotros nos vamos a robar la ayuda que es del pueblo. ¡Por Dios! Qué miserable”, señaló.

“Bien clara ha quedado esa trama miserable de este alcalde de Panamá. Que revisen el mundo quién es esa persona. Seis meses estuvo detenido en Colombia, ¿verdad? En Colombia estuvo seis meses por fraude. Los de Ciudad de Panamá lo eligieron alcalde y eso es una cosa de ellos internos, pero esos son los que creen que tienen autoridad moral para venir a hablar mal del pueblo de Venezuela”, fustigó.

En ese sentido, Cabello cuestionó que se haya dispuesto un sistema de seguimiento a los insumos enviados a Venezuela y sostuvo que la ayuda internacional está siendo distribuida para atender a las familias afectadas.

Los odiadores de Venezuela

Además, reafirmó que detrás de esas campañas contra el país están los odiadores de Venezuela, “que no respetan el dolor humano, ellos lo único que buscan es una ganancia política”. Aclaró que “en medio del desastre no hay espacio para ganancia política, hay espacio para la solidaridad, para el amor, para el compañerismo, para el abrazo fraterno, para entre ayudarnos y no seguir atacando a nuestro país”.

Por tal razón, hizo un llamado para detener las campañas mediáticas contra el país. “No, vale, basta de agresiones. Es el único país del mundo que en medio de un desastre tiene una guerra mediática peor o de mayores proporciones que el propio ataque de la naturaleza contra Venezuela”, aseguró.

Cabello criticó que quienes impulsan esas campañas no han sido capaces de poner un pie en el país para ayudar. “Ellos no saben cuántas personas han sido afectadas, cuántos muertos han sido encontrados, cuántas personas fueron rescatadas con vida gracias a la extraordinaria labor del pueblo, con el gobierno nacional y la ayuda internacional que vino a tiempo para hacerlo”.