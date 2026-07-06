La Compañía Nacional de Teatro ofreció una jornada cultural en el campamento transitorio Carlos Fiol de La Guaira

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La Compañía Nacional de Teatro (CNT) visitó el campamento transitorio Carlos Fiol, ubicado en el sector Marapa Marina de Catia La Mar, estado La Guaira, para realizar una jornada de acompañamiento social y cultural a las familias refugiadas en ese espacio.

Texto y Foto: Prensa CNT

En el lugar se encuentran 112 personas distribuidas en 53 familias, que perdieron sus hogares tras el doble terremoto del pasado 24 de junio.

Durante la visita a este centro, gestionado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el equipo de la CNT, liderado por su director Carlos Arroyo, ofreció una variada programación artística que incluyó la presentación de Livia Méndez, actriz del elenco estable, con un fragmento del sainete “El rompimiento”, de Rafael Guinand, para los adultos mayores.

Irabé Seguías, también actriz del elenco estable de la institución, coordinó dinámicas recreativas con juegos didácticos, lectura de cuentos infantiles y dibujo para los niños y niñas del lugar.

La actividad contó con el acompañamiento de Yris Gil, directora ejecutiva de la institución, y Marcos Gil, director administrativo, quienes evaluaron otras necesidades de la población en dicho recinto.

Se prevé que la CNT en los próximos días continúe con los abordajes a este y otros campamentos transitorios con la incorporación de otras actividades y la participación de más artistas, para mantener el compromiso de llevar el arte y la recreación como herramientas sanadoras a los afectados del doble terremoto.

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