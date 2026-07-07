Delcy Rodríguez ordena plan para reanudar vuelos comerciales en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este lunes un plan inmediato para retomar, conforme a un cronograma de operaciones, las actividades de las aerolíneas comerciales que tenían llegada en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, en La Guaira.

Texto: Últimas Noticias / Fotos: Prensa Presidencial

Durante un recorrido por la pista del aeropuerto, la mandataria encargada inspeccionó los trabajos de recuperación y evaluó las condiciones operativas tras el doblete sísmico del pasado 24 de junio. Además, ordenó la puesta en marcha de un plan alterno de pista para dar inicio a los vuelos comerciales.

Delcy Rodríguez inspecciona aeropuerto de Maiquetía y anuncia plan para reanudar vuelos comerciales
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«Hemos estado aquí inspeccionando el impacto y el daño del doble terremoto en la pista de Maiquetía y, dado que tenemos una pista paralela que podemos emplear, he instruido un plan inmediato para retomar a la brevedad, conforme a un cronograma de retoma de operaciones, las actividades de las aerolíneas comerciales en nuestro país que normalmente tenían llegada en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar», declaró en transmisión de Venezolana de Televisión.

Asimismo, ratificó que «seguimos trabajando» y llamó a «todos para la recuperación y la reconstrucción de nuestro país». Destacó que, con el trabajo mancomunado, se recuperará totalmente el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar.

Por su parte, las autoridades aeronáuticas y los organismos competentes continuarán con el monitoreo constante de las operaciones para asegurar el cumplimiento de los protocolos de seguridad internacional.

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