Delcy Rodríguez: Hay 8 puntos activos donde podrían haber personas con vida

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez constató vía aérea, los daños en la cinta costera del estado La Guaira, una inspección que forma parte de las acciones de protección que ejecuta el Gobierno nacional para atender a la población tras los recientes sismos ocurridos en el país.

Texto: Alba Ciudad, VTV, Prensa Presidencial

Luego, Rodríguez realizó un recorrido por la Ciudad Vacacional Los Caracas, donde se ha dispuesto un campamento transitorio para la atención integral de las familias víctimas de los terremotos que afectaron al país.

Delcy Rodríguez en inspección aérea en La Guaira: Dice que hay 8 puntos activos con sobrevivientes

Durante el recorrido, la Presidenta encargada informó que los equipos de rescate nacionales e internacionales concentran sus esfuerzos de salvamento de manera estratégica, apoyados por el sistema de salud pública para garantizar atención médica inmediata en las zonas de impacto.

“Seguimos trabajando. A esta hora tenemos activos 8 puntos donde hemos detectado que puede haber personas con vidas. Los rescatistas nacionales e internacionales están activados, el sistema de salud para salvar vidas lo más pronto posible”, informó Rodríguez.

Asimismo, aseguró que el Estado Mayor para los Campamentos Transitorios mantiene sus labores de supervisión en estos centros para garantizar la correcta atención y el resguardo de quienes sufrieron daños por los movimientos telúricos. Ratificó que todo el Gobierno nacional trabaja para asegurar la asistencia médica, el soporte logístico, la alimentación, la salud, el alojamiento y toda la atención integral y protección para quienes perdieron sus viviendas.

Asimismo, una comisión presidencial especializada ejecuta evaluaciones de ingeniería y habitabilidad en Caracas, La Guaira y Miranda, con el objetivo de determinar qué infraestructuras residenciales son seguras para el retorno de las familias y cuáles requieren intervención estructural o demolición.

​Asimismo, el Gobierno Bolivariano prioriza la contención emocional de los sectores más vulnerables dentro de estos espacios. “Hay situaciones traumáticas que han marcado a nuestros niños y a nuestras niñas, estamos con planes especiales de atención psicológica”, anunció la presidenta encargada.

El despliegue de estos programas se ejecutará a través de un esfuerzo conjunto entre diversas instituciones públicas especialistas. El objetivo central es identificar de forma temprana los casos de trauma o estrés en la población infantil para ofrecer terapias oportunas, espacios de contención y herramientas de resiliencia que permitan sanar el tejido social desde la base de la familia.

Visita a centro de refugio en la Ciudad Vacacional Los Caracas

Recorrido aéreo