Rescatado niño de 3 años en La Guaira este martes

Fue rescatado este martes 30 de junio, un niño de 3 años de los escombros en el estado La Guaira. La esperanza de vida se la devolvieron rescatistas del Reino Hachemita de Jordania, quienes participan en las labores de rescate y salvamento. La información la dio a conocer la presidenta (E) de la República, Delcy Rodríguez, en su canal Telegram, en donde precisó que el menor tiene por nombre Klieber Morán.

Texto: Diario VEA

Desde Jordania informaron a Diario VEA, que el menor fue rescatado en un edificio ubicado en el sector Los Corales, Caraballeda.

El niño fue trasladado al Hospital Domingo Luciani, ubicado en El Llanito, municipio Sucre, estado Miranda, de acuerdo con información suministrada a este portal.

«Es un logro humanitario y esfuerzos excepcionales», dijo por su parte la Policía de Jordania, en su cuenta en la red digital Instagram.

El Equipo Internacional de Búsqueda y Rescate de Jordania, trabajó durante horas utilizando equipo especializado mientras monitoreaba los signos vitales del bebé con dispositivos de monitoreo térmico, hasta que lo alcanzaron y lo sacaron de debajo de los escombros, sin causarle ningún daño, agrega el mencionado organismo en la publicación.