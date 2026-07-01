China aprueba histórica ayuda humanitaria de 100 millones de yuanes para mitigar la emergencia en Venezuela

La República Popular China ha ratificado su alianza estratégica y humanitaria con Venezuela frente a una de sus mayores emergencias recientes. El presidente chino, Xi Jinping, envió un mensaje oficial de condolencias y solidaridad dirigido directamente a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el que formalizó la entrega de un paquete extraordinario de asistencia de 100 millones de yuanes (equivalentes a unos 14,7 millones de dólares estadounidenses).

Texto: Alba CIudad (Jorge Pinillos) / Medio Nacionales / Fotos: Redes Sociales

Esta inyección de recursos llega como una medida de extrema urgencia tras los devastadores sismos que golpearon al territorio venezolano el pasado 24 de junio de 2026, los cuales han dejado un saldo trágico de al menos 1943 personas fallecidas y miles de heridos.

¿Cómo se distribuirá el apoyo económico?

De acuerdo con las declaraciones de las autoridades y la posterior confirmación de la mandataria encargada a través de sus canales oficiales de Telegram, el fondo internacional no solo cubrirá atención inmediata, sino también la planificación urbana a mediano plazo:

Plan de Vivienda: Se destinarán 2 millones de dólares directamente al Plan de Construcción de Viviendas para asistir a las familias que perdieron por completo sus hogares debido al colapso estructural.

Se destinarán 2 millones de dólares directamente al Plan de Construcción de Viviendas para asistir a las familias que perdieron por completo sus hogares debido al colapso estructural. Insumos y Materiales de Emergencia: Los 15 millones de dólares restantes se materializarán en la dotación de cargamentos de suministros médicos, herramientas operativas de contingencia y materiales esenciales para restablecer la infraestructura crítica.

«Expresamos nuestra gratitud al presidente Xi Jinping por este gesto franco de humanidad», destacó la presidenta (E) Delcy Rodríguez, resaltando el valor social de esta cooperación en medio de la actual coyuntura.

Tecnología aeroespacial para salvar vidas

Más allá de la asistencia financiera, el gigante asiático desplegó tecnología de vanguardia para optimizar los esfuerzos en el terreno. China suministró de forma inmediata un conjunto de imágenes satelitales de alta resolución que reflejan el estado real y las alteraciones topográficas de las zonas de desastre. Esta herramienta de telemetría aérea resulta indispensable para que las brigadas de salvamento puedan trazar rutas seguras y eficientes de evacuación.

El sector privado chino se suma en el terreno

La movilización no ha sido únicamente a nivel gubernamental. Las empresas y asociaciones civiles originarias de China que operan dentro de Venezuela han activado un protocolo de contingencia autónomo:

Maquinaria Pesada: Donación de equipos de construcción a gran escala para acelerar las tareas de remoción de escombros en vías públicas principales.

Donación de equipos de construcción a gran escala para acelerar las tareas de remoción de escombros en vías públicas principales. Brigadas Técnicas: Despliegue de cuadrillas propias de voluntarios y expertos en ingeniería que trabajan hombro con hombro junto a los cuerpos de seguridad y las autoridades locales en las zonas de mayor afectación estructural.

Tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores de China —a través de su portavoz Guo Jiakun— como la cancillería venezolana han confirmado que mantienen mesas técnicas de coordinación permanentes para la recepción, almacenamiento seguro y distribución rápida de toda la ayuda internacional que continúe arribando al país.