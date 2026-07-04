Delcy Rodríguez condecoró a rescatistas internacionales (+Fotos)

La presidenta encargada Delcy Rodríguez condecoró este viernes a socorristas internacionales que participaron en las labores de búsqueda y rescate de víctimas tras los terremotos del pasado 24 de junio. El acto se llevó a cabo en la base de operaciones Jorge Luis García Carneiro en el estado La Guaira, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV).

Texto: Últimas Noticias

La mandataria encargada otorgó la condecoración Héroes de Venezuela a las delegaciones de Alemania, Bolivia, Chile, Colombia, Eslovaquia, España, Jordania, Lituania, Portugal, República Dominicana y de República Checa.

Posteriormente, reconoció las labores realizadas por las delegaciones de Costa Rica, Cuba, El Salvador, México, Panamá, Türkiye y Vietnam.

Además, fue dada la condecoración Héroes Caninos de Venezuela a los equipos correspondientes, entre ellos de Colombia, Eslovaquia, España, Jordania, Panamá, Portugal, México y República Checa.

La jefa de Estado encargada también entregó cartas de agradecimiento para sus respectivos gobiernos por el apoyo prestado en medio de la contingencia provocada por los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5.

Junto a la mandataria encargada estaban el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello; el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, entre otras autoridades.

Previamente, Rodríguez ha manifestado su agradecimiento por el apoyo que brindaron los equipos de 31 países que se movilizaron para ayudar a atender la emergencia que se vive en el territorio.

Delcy Rodríguez condecora rescatistas internacionales y venezolanos incluyendo caninos, 3 julio 2026