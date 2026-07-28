Manos artesanas de Sucre regalan juguetes a niños y niñas de La Guaira

Creadoras y creadores del estado Sucre donaron este lunes 27 de julio más de 400 juguetes artesanales a niñas y niños que permanecen en los campamentos Carlos Fiol y Narciso Gonell, ubicados en Catia La Mar, estado La Guaira.

Texto y Fotos: Maximiliano Rumbos, Gabinete Estadal de La Guaira

“Estamos trayendo un poco del amor inmenso que el pueblo del estado Sucre quiere brindar a estos niños y niñas de La Guaira”, expresó Omaira Gutiérrez, directora del Gabinete Estadal de la entidad oriental, quien participó en la jornada de entrega junto a un grupo de artesanos sucrenses.

Este gesto de hermandad responde a la cercanía entre los pueblos de Sucre y de La Guaira, al ser entidades costeras, con gente laboriosa. “Somos los mismos hijos y las mismas hijas de los pescadores y los campesinos que, como los de acá, sentimos, como todo el país, lo que pasó”, dijo Gutiérrez.

Movidos por esa afinidad, desde el mismo momento en que ocurrió la catástrofe, artesanas y artesanos comenzaron a fabricar muñecas y otros juguetes en comunidades como Río Caribe, Carúpano, San José Aerocuar, Río Casanay, Cumanacoa y Cumaná. El resultado de este trabajo colectivo ya está en las manos de niñas y niños guaireños.

Al respecto, Aracelis García, presidenta de la Fundación Red de Arte, destacó que cada uno de estos juguetes fue hecho con el afecto de estas mujeres y estos hombres dedicados a la artesanía.

“Aquí hay gurrumangos, muñecas de trapo, carritos, barquitos, lanchitas y otra cantidad de juguetes más, porque lo que nuestro pueblo hace con amor y a través de sus manos representa el mayor abrigo que podemos darle a estos niños y niñas”, expresó García.

Además de recibir estos regalos, los niños y niñas de los campamentos también pudieron disfrutar de talleres en los que realizaron y aprendieron a crear sus propias muñecas de trapo.

Esta jornada se suma a otras iniciativas de la comunidad de creadores venezolanos, quienes impulsan las prácticas artesanales como fuente de unión y fortaleza en los momentos más difíciles.