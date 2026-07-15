Foro “Unidos con Lazos” conmemora bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá

En el marco de la conmemoración de los 200 años de la firma del Tratado del Congreso Anfictiónico de Panamá, se llevó a cabo el foro Unidos con Lazos, un espacio de debate donde autoridades y pensadores venezolanos reflexionaron sobre la vigencia del proyecto de unión latinoamericana frente a las complejidades actuales.

Texto: Telesur / Fotos: @centro_sbolivar en Instagram

También marcadas por un reciente doblete sismo en el país y el asedio geopolítico internacional. Durante el encuentro, se presentó la Biblioteca Virtual Bicentenaria.

La misma contiene una colección digital de 18 títulos destinados a promover la lectura histórica y el pensamiento del Libertador Simón Bolívar desde las escuelas y los refugios habilitados para la atención de las familias afectadas.

Foro "Unidas con lazos" por el bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, 15 de julio de 2026

Solidaridad y memoria histórica ante las dificultades

En su intervención, el ministro Miguel Ángel Pérez Pirela abordó la metodología para afrontar la actual crisis climática y social, enfatizando que la respuesta reside en la memoria histórica de los pueblos. Asmismo, destacó el esfuerzo de la presidencia de la República por aplicar los valores de la solidaridad y la paz en medio de la catástrofe.

Además apuntó que el valor de la unión, el valor de la solidaridad, el valor de la paz, son valores fundamentales que Bolívar quiso poner como punta de lanza en el Congreso Anfictiónico de Panamá. Asimismo, reafirmó la voluntad soberana del país para superar las dificultades inspirándose en el ideal bolivariano.

Un proyecto de unión regional plenamente vigente

Por su parte, el diputado y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, recordó la preparación estratégica de Bolívar al convocar el congreso en vísperas de la Batalla de Ayacucho y resaltó el carácter constitucional del ideal de integración en Venezuela.

El parlamentario señaló que la unión latinoamericana de nuestros pueblos sigue siendo un proyecto vigente y sigue siendo una tarea pendiente para todas y todos nosotros.

El método de Bolívar frente a las disputas de poder

Finalmente, el vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial y ministro de Educación, Héctor Rodríguez, analizó el escenario global de disputa entre centros de poder y la importancia estratégica de consolidar un bloque regional unificado.

Al vincular los retos históricos con la realidad contemporánea, Rodríguez aseveró que el método es Bolívar, el método, el camino es el Congreso Anfictiónico de Panamá.

El ministro elogió la inquebrantable respuesta solidaria de las comunidades en el territorio frente a las campañas de odio e insistió en que la solución de los pueblos frente al acoso extranjero sigue basándose en la máxima bolivariana: o nos unimos o nos dominan.