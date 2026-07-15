Ruta de la Esperanza compartió con familias en el campamento transitorio Ecuador, en la Unidad Educativa Gran Colombia

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Como parte de la Ruta de la Esperanza, las familias que se encuentran en el campamento transitorio Ecuador, en la Unidad Educativa Gran Colombia, en Caracas, protagonizaron este 15 de julio una jornada deportivo-cultural caracterizada por la solidaridad, la recreación y el sano esparcimiento.

Texto: @mincultura_ve

El encuentro contó con la participación del ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, quien asistió junto a representantes de diversas instituciones del Estado encargadas de coordinar la Ruta, que brinda atención directa a personas de Caracas y La Guaira afectadas por el doblete sísmico del pasado 24 de junio.

Los asistentes participaron en juegos y dinámicas grupales. Asimismo, se habilitaron espacios de artes plásticas para niños y jóvenes, complementados con presentaciones artísticas en vivo.

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