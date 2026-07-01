Gran Misión Viva Venezuela acompañó en el Parque del Oeste Alí Primera a familias afectadas por terremoto

Este martes el jefe de la Gran Misión Viva Venezuela Tarek William Saab, conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y miembros del equipo promotor como el Viceministro Ignacio Barreto, los cultores Francisco Pacheco, Noel Márquez y Amaranta Pérez, realizarom una visita al refugio habilitado en el Parque del Oeste Alí Primera, con el objetivo de acompañar y atender a las familias que resultaron afectadas por los terremotos ocurridos el pasado 24 de junio.

Texto: Nota de prensa

Durante la jornada, Saab destacó que artistas y cultores se desplegaron para escuchar y atender las necesidades inmediatas de los ciudadanos, con un enfoque especial en la población infantil.

En tal sentido expresó que “*Con el apoyo de la Misión Cultura se llevaron a cabo actividades recreativas y culturales diseñadas para ofrecer un mensaje de esperanza y espiritualidad en medio de toda esta lamentable tragedia*”

En el marco de esta visita, posterior a la realizada en el refugio del Complejo Deportivo y Cultural Guayana Ezequiba de San Bernardino, Saab destacó que se han escuchado las peticiones de los presentes para gestionar con las autoridades competentes los apoyos necesarios. Además, se realizó un donativo de alimentos,medicina y ropa, como parte de la solidaridad que la sociedad venezolana está extendiendo en todos los refugios del país siguiendo instrucciones de la Presidenta (E) Delcy Rodríguez.

El arte como herramienta de sanación

Amaranta Pérez, cantaautora y miembro del Equipo Promotor de la GMVV destacó igualmente el trabajo de la Mision Cultura que se ha instalado en el parque utilizando el arte como herramientas para el acompañamiento emocional de los más pequeños. Durante la actividad, enfatizó que en momentos de crisis, la solidaridad debe trascender lo artístico para convertirse en acción directa.

Además del componente cultural, el Estado venezolano ha activado un equipo multidisciplinario que incluye psicólogos, guías espirituales y sacerdotes para atender a las víctimas y brindarles herramientas emocionales ante los hechos lamentables ocurridos.

Saab concluyó resaltando también el esfuerzo “titánico” de los rescatistas nacionales e internacionales que junto a las demas autoridades competentes trabajan incansablemente tras la tragedia.