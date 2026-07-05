Familias afectadas por sismos mantienen la esperanza desde el campamento transitorio de la Misión Cultura

Entre el agradecimiento a la vida, la fe, la resiliencia y la esperanza de reconstruir sus vidas, familias afectadas por el doble terremoto del pasado 24 de junio compartieron sus testimonios desde el campamento transitorio ubicado en el edificio de la Misión Cultura, en la parroquia Altagracia de Caracas.

Prensa MPPC (Texto: Angie Vélez / Fotos: Nathael Ramírez)

Durante una jornada de inspección realizada este domingo 5 de julio, sobrevivientes de zonas como Playa Grande (La Guaira) y Caricuao (Caracas) compartieron cómo vivieron la crudeza del evento telúrico y destacaron la importancia del acompañamiento que reciben en este espacio de contingencia.

El recorrido estuvo encabezado por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal; y el viceministro de Cultura Audiovisual, Miqueas “Piki” Figueroa, quienes lideraron una supervisión técnica que incluyó la instalación de sistemas de aire acondicionado para optimizar las áreas comunes, además de constatar el acompañamiento y atención a los afectados.

Durante el despliegue, las autoridades establecieron mesas de diálogo directo con las familias refugiadas para evaluar sus requerimientos y continuar coordinando el apoyo logístico dentro del campamento.

Habitantes del campamento transitorio compartieron sus testimonios del doblete sísmico.

Testimonios de supervivencia y esperanza

Entre los testimonios de los presentes, el joven Diego Zamparutti, de 17 años, recordó que logró ponerse a salvo junto a sus padres y salir de su residencia en Playa Grande, la cual luego fue declarada como inhabitable por haber sufrido daños estructurales.

Naireth Ruiz, quien vivía alquilada en el sector Terrazas de Caricuao, recordó la rapidez con la que sucedieron ambos sismos y cómo la emergencia la obligó a actuar con agilidad para rescatar a sus pequeños hijos, salir del lugar y ponerlos a salvo.

A pesar de las dificultades y la pérdida de sus hogares, el optimismo prevalece entre los habitantes del campamento, quienes manifestaron su profundo agradecimiento por las atenciones médicas, alimentarias y sociales recibidas. Para las familias en este campamento, contar con un espacio digno y seguro representa el primer paso firme hacia la superación del trauma y la reconstrucción definitiva de sus proyectos de vida.