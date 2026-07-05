Reciben electrodomésticos y formación culinaria en campamento transitorio en la Escuela de Artes Escénicas César Rengifo

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Durante la jornada de este domingo se dotó de nuevos electrodomésticos al campamento transitorio que funciona en la Escuela Nacional de Artes Escénicas César Rengifo, en la parroquia Altagracia, Caracas. En este recinto, donde también funciona el Centro de Formación Cultural Vinicio Adames, se están abriendo espacios de formación culinaria como parte de la atención integral a las familias afectadas por el doblete sísmico.

Prensa MPPC (Texto: Angie Vélez / Fotos: Nathael Ramírez)

La dotación entregada incluye neveras, congeladores y cocinas con sus respectivos hornos, que servirán para que las familias que habitan temporalmente el espacio puedan preparar y almacenar sus comidas durante el tiempo en que se encuentren en dicho campamento. Así lo destacaron los voceros del espacio durante una conjunta encabezada por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal; el viceministro de Cultura Audiovisual, Miqueas “Piki” Figueroa; el director de la Escuela, Roy Lorenzo; y el comisario general Saúl Briceño, encargado de brindar la seguridad integral del recinto.

Ministro de Cultura, Raúl Cazal

Las autoridades inspeccionaron las mejoras realizadas en el lugar, así como la dotación de línea blanca, con la finalidad de garantizar condiciones óptimas para las familias ubicadas en este espacio, en el cual también reciben servicio médico y atención integral.

Formación, encuentro y saberes para las familias afectadas

El Centro Cultural Vinicio Adames, que funciona en los mismos espacios y también está siendo adecuado como campamento transitorio, se suma con actividades formativas para las familias que se encuentran en el lugar tras tener que desalojar sus viviendas.

Renata Ibarra, profesora de Artes Plásticas, resaltó que se habilitará un área especial para dictar clases de cocina vegetariana y repostería. La iniciativa busca promover espacios de formación, encuentro y saberes compartidos para los habitantes durante su permanencia temporal.

Con estas inspecciones y adecuaciones de los espacios formativos y culturales transformados en refugios transitorios, las autoridades nacionales y el poder popular organizado reafirman su compromiso de garantizar el resguardo físico, la seguridad y el bienestar emocional de las familias atendidas.

Viceministro de cutura audiovisual, Miqueas “Piki” Figueroa, director de la Escuela, Roy Lorenzo; ministro de cultura, Raúl Cazal.


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