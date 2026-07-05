Cifra de fallecidos por doble sismo se eleva a 3.342 en balance oficial para este 5 de julio

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Foto: Agencias

El número de personas han perdido la vida por el doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio se elevó a 3 mil 342. El lamentable saldo fue reflejado en el balance presentado la tarde de este domingo 5 de julio por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información.

Texto: Diario Vea

El parte del día anterior ubicaba en 2 mil 954 la cifra de víctimas fatales, lo que significa que, en las últimas 24 horas, fueron halladas 388 personas fallecidas.

Aquí los datos presentados este domingo:

  • Heridos: 16 mil 740, un total de 148 personas más en comparación con el día anterior.
  • Rescatados: 6 mil 462, la misma cifra reflejada los días viernes 3 y sábado 4 de julio.
  • Familias atendidas: 86 mil 794, esta cifra no presentó cambios.
  • Personas sin vivienda: 17 mil 345, es decir, 1.036 más que el día anterior.
  • Edificios afectados: 856, misma cantidad reflejada en el parte anterior.
  • Edificios colapsados: 190, sin variaciones, en comparación con el balance del sábado 4 de julio.
  • Alimentos distribuidos: 9 mil 585 Toneladas, lo que supone un aumento de 99 toneladas con respecto al balance anterior.
  • Pacientes atendidos: 23 mil 820; lo que representa 1.375 pacientes más que el sábado 4 de julio, cuando se reportaron 22 mil 445 pacientes atendidos.
  • Rescatistas internacionales: 4 mil 088, es decir, en la jornada de este domingo 5 de julio se sumaron 807 rescatistas, en comparación con la jornada anterior.
  • Efectivos desplegados: 29 mil 567. Se mantiene igual al día viernes.
  • Voluntarios: 27 mil 482, lo que representa 498 más con respecto al día sábado.
  • Agua distribuida: 669 mil 008 litros, es decir 196 mil 094 litros más que el día sábado, cuando se reportó 472 mil 914 litros.
  • Campamentos transitorios: 79, uno (1) menos que el día anterior.
  • Réplicas: 995, es decir, en las últimas 24 horas se reportaron 53 réplicas más.

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Publicado por Luigino Bracci

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