Delcy Rodríguez: Electricidad en La Guaira se ha recuperado en 60%, activan el 0800-RESCATE para reportar desaparecidos

La Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, realizó un balance este sábado 27 de junio de 2026 a la 1 a.m. de los trabajos de rescate y atención tras los sismos ocurridos el 24 de junio. Señaló que, si bien los sismos afectaron a 7 estados, el caso del estado La Guaira es especial por la magnitud de la tragedia en el mismo.

Texto: Alba Ciudad (LBR)

Indicó que la recuperación del servicio eléctrico ha llegado al 60%; se espera para mañana la recuperación de una torre eléctrica que cayó durante el sismo. Se ha hecho “saturación” de agua y alimentos (que haya en abundancia) y ha continuado el proceso de rescate de personas que puedan estar con vida en las primeras 72 horas, que son críticas.

Balance de Delcy Rodríguez este 27 junio 2026 a la 1:11 a.m. tras los terremotos en Venezuela

Señala que “Venezuela no está sola” e indica que rescatistas de Italia acaban de llegar al país. Conversó con la primera ministra, Giorgia Meloni, quien está muy impactada. En las próximas horas, rescatistas de otros 10 países se sumarán a los equipos.

Puso a disposición el teléfono 0800-RESCATE para reportar personas desaparecidas en la tragedia.

Reiteró que el acceso a La Guaira está restringido y la entidad está militarizada. Hay más de 14 mil funcionarios realizando patrullaje permanente. “Esto nos permitirá tomar medidas sanitarias” debido a las personas fallecidas que probablemente permanecen debajo de los escombros.

“De aquí saldremos más unidos, más fortalecidos y con un corazón mucho más grande”.

Acudir al Poliedro si puede colaborar y tiene experticia o formas extraordinarias de apoyo

Indicó que hay centros de acopio y voluntarios de todo el país. “Ya hay cientos de personas que se han inscrito” en el registro de voluntarios iniciado en el Poliedro de Caracas. Pidió a quienes tengan experticia particular o mecanismos extraordinarios de apoyo, ir al Poliedro a registrarse.

Indicó que se ha dispuesto espacios de refugio para quienes necesiten descanso, apoyo logístico, alimentación o ducharse, o para quienes perdieron su vivienda y no tienen adónde acudir. El gobernador de La Guaira y el alcalde del municipio Vargas darán más detalles en las próximas horas.