Jorge Rodríguez actualiza a 920 la cifra de fallecidos y pide no bajar a La Guaira para no congestionar las vías

El balance oficial de la contingencia sísmica registra 920 personas fallecidas y un total de 1.423 obras de infraestructura afectadas tras los terremotos del pasado 24 de junio. Así lo informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien detalló que hasta la 1:17 de la tarde de este viernes se han reportado 302 eventos sísmicos en total, correspondientes a los dos terremotos principales de magnitud 7,2 y 7,5 sufridos el pasado 24 de junio, además de 300 réplicas que se han sentido a lo largo de las tres fallas geológicas del país.

Texto: Últimas Noticias y Prensa Presidencial

El reporte pormenorizado de daños humanos incluye a 3.360 personas heridas o con algún tipo de afectación, junto a más de 4.000 ciudadanos damnificados.

En cuanto al impacto en la infraestructura nacional, Jorge Rodríguez especificó que el total de 1.423 obras afectadas abarca 383 edificaciones destruidas de manera total o importante (cuya mayoría se ubica en el estado La Guaira), la intervención de 13 hospitales por parte del comando unificado y daños en 25 centros comerciales.

Jorge Rodríguez: 920 fallecidos por terremotos en Venezuela (declaraciones a la 1:20 p.m.)

Ante este escenario de destrucción material, principalmente en el litoral central, Rodríguez recordó que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró formalmente el estado de desastre natural en La Guaira.

Centros de acopio para recibir donativos

Para atender las necesidades logísticas derivadas de estas pérdidas, el presidente de la Asamblea Nacional informó sobre la distribución de 2.600.000 kilogramos de alimentos y proteínas, y recordó que se encuentran operativos los centros de acopio en la carpa de La Carlota (autopista Gran Cacique Guaicaipuro, en la Esfera de Soto) y la Almacenadora Caracas en Catia para recibir donaciones de colchones, ropa, frazadas, agua, maquinaria liviana y herramientas.

No bajar a La Guaira

Reconociendo y agradeciendo el espíritu solidario de los ciudadanos que desean colaborar con las víctimas, Rodríguez fue enfático al solicitar que, por seguridad y logística, la población se abstenga de bajar hacia el estado La Guaira, una de las zonas más afectadas por la tragedia.

“Quienes quieren apoyar y quienes quieren ayudar que por favor no bajen a La Guaira. Repito, por favor no bajen a La Guaira”, enfatizó Rodríguez. El parlamentario explicó que la masiva afluencia de personas hacia las zonas de desastre está generando una grave congestión en las vías principales. Esta situación dificulta las labores de evacuación y el traslado eficiente de los heridos hacia los hospitales de la ciudad capital y del estado Miranda.

El equipo de Alba Ciudad pudo comprobar que el canal de bajada hacia La Guaira por la autopista estaba completamente congestionado a la 1 de la tarde, y los vehículos prácticamente no se movían.

Rodríguez destacó que la prioridad absoluta en este momento es despejar las rutas para permitir que las ambulancias y los equipos de emergencia puedan cumplir su labor sin contratiempos.

Finalmente, el presidente de la Asamblea Nacional reiteró que la mejor forma de ayudar en este momento crítico es facilitando el trabajo de los organismos de seguridad. Al evitar el tránsito innecesario en las carreteras, los ciudadanos permiten que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los cuerpos policiales y los equipos de rescate operen con mayor rapidez, lo cual es determinante para salvar más vidas y brindar una atención oportuna a quienes más lo necesitan en medio de esta emergencia.