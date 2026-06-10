Irán lanza una contraofensiva generalizada contra instalaciones de EE.UU. en Asia Occidental en respuesta a sus ataques

En una importante escalada del conflicto en curso, las fuerzas armadas de Irán llevaron a cabo el miércoles una contraofensiva coordinada y a gran escala contra múltiples instalaciones militares de Estados Unidos en Asia Occidental (Oriente Medio), en respuesta directa a una ola de ataques estadounidenses cerca del estratégico Estrecho de Ormuz.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Medios Internacionales / Fotos: Medios Internacionales

La operación iraní, confirmada por el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés), marca uno de los intercambios de fuego más significativos entre ambas potencias desde que se acordó una frágil tregua a principios de abril .

Desencadenante: El derribo de un helicóptero Apache

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó los ataques iniciales después de afirmar que Teherán había derribado un helicóptero AH-64 Apache estadounidense que patrullaba sobre el estrecho de Ormuz. Trump declaró que la respuesta sería “muy fuerte, muy poderosa”.

En la noche del martes, el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó que había llevado a cabo ataques de precisión “en defensa propia” contra sistemas de defensa aérea, estaciones de control terrestre y sitios de radar de vigilancia iraníes cerca del estrecho. Los ataques se realizaron utilizando cazas de la Fuerza Aérea y la Armada de Estados Unidos, alcanzando objetivos en las islas de Qeshm y las ciudades de Sirik y Jask, en la provincia de Hormozgan .

La contraofensiva iraní: Múltiples frentes

En represalia, el IRGC anunció el lanzamiento de una operación bautizada como una “poderosa andanada” de represalia. Según informes de medios oficiales iraníes, la ofensiva alcanzó al menos 21 objetivos estadounidenses en la región, incluyendo:

Bahrein: Un ataque con drones contra la sede de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos.

Jordania: Lanzamiento de misiles de largo alcance (presuntamente del tipo Kheibar Shekan) contra la base aérea de Al-Azraq. El IRGC afirmó que los proyectiles impactaron con éxito en hangares de cazas F-35 y en centros de mando y control.

Kuwait: Ataques con drones contra la base Ali Al Salem, una importante instalación que alberga tropas estadounidenses .

El Cuartel General Central de Khatam al-Anbiya, que coordina las operaciones del ejército iraní, advirtió que se producirían ataques “más pesados y extensos” si Estados Unidos continuaba con su agresión .

Respuesta de Estados Unidos y sus aliados

Las defensas aéreas de los países anfitriones respondieron rápidamente para mitigar el impacto del ataque iraní.

Jordania confirmó que sus sistemas interceptaron y derribaron cinco misiles que se dirigían hacia la base de Al-Azraq, informando que no hubo víctimas ni daños materiales.

Kuwait activó sus sistemas de defensa aérea y sus sirenas antiaéreas sonaron en todo el país mientras las fuerzas se enfrentaban a los objetivos hostiles.

Bahrein también hizo sonar sirenas de advertencia e informó que sus defensas habían repelido los ataques.

Un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, indicó que las evaluaciones iniciales sugerían que “casi todos los misiles y drones” fueron interceptados y que, hasta el momento, no se reportaban daños significativos a las instalaciones ni víctimas mortales entre el personal estadounidense.

Reacciones oficiales

Irán: El Ministro de Asuntos Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, advirtió que “no dejará ningún ataque o amenaza sin respuesta”, afirmando que las fuerzas extranjeras en la región están en “riesgo constante” . “Dejen nuestra región si quieren estar a salvo” , declaró Araghchi en redes sociales .

afirmando que las fuerzas extranjeras en la región están en . , declaró Araghchi en redes sociales . Estados Unidos: El presidente Trump, en declaraciones a los medios, instó a Irán a cesar las hostilidades y regresar a la mesa de negociación. “Han lanzado sus misiles, eso es suficiente”, declaró Trump, añadiendo que espera poder retomar las conversaciones para alcanzar un acuerdo duradero .

Contexto regional

Este intercambio armado se produce en medio de los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra que comenzó el 28 de febrero, así como para reabrir el Estrecho de Ormuz, vital para el suministro energético mundial, y para frenar el programa nuclear iraní. Las negociaciones para un alto el fuego más amplio en Líbano y la liberación de los rehenes en Gaza también se ven ahora amenazadas por esta nueva escalada de violencia .

Los precios del petróleo subieron bruscamente en las primeras operaciones del jueves, reflejando el nerviosismo del mercado ante el cierre de facto del estrecho y la posibilidad de un conflicto más amplio.